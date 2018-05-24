На жилье для сирот потратят 1,5 миллиона

Как известно, в прошлом году, благодаря совместному финансированию областного и городского бюджетов по формуле «50х50», впервые за последние десятилетия для славянских сирот были куплены две квартиры. В этом году область предложила продолжить начинание, и местные власти решили поддержать инициативу, предусмотрев в городском бюджете 750 тысяч гривен. Столько же обещает ДонОГА, и таким образом на покупку жилья можно будет израсходовать полтора миллиона гривен.

По данным службы по делам детей, в настоящее время в очереди на получение жилья стоят 29 человек, относящихся к данной категории.