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Фотофакт

Славянск - это Украина

На жилье для сирот потратят 1,5 миллиона

Антон Скворцов
24 мая 2018 Просмотров: 65 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Сессия утвердила Программу обеспечения жильем детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которая рассчитана на 2018-2020 годы.

Как известно, в прошлом году, благодаря совместному финансированию областного и городского бюджетов по формуле «50х50», впервые за последние десятилетия для славянских сирот были куплены две квартиры. В этом году область предложила продолжить начинание, и местные власти решили поддержать инициативу, предусмотрев в городском бюджете 750 тысяч гривен. Столько же обещает ДонОГА, и таким образом на покупку жилья можно будет израсходовать полтора миллиона гривен.     

По данным службы по делам детей, в настоящее время в очереди на получение жилья стоят 29 человек, относящихся к данной категории.

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Комментарии к статье «На жилье для сирот потратят 1,5 миллиона»

Сессия утвердила Программу обеспечения жильем детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которая рассчитана на 2018-2020 годы.

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