На жилье для сирот потратят 1,5 миллиона

|24 мая 2018
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Сессия утвердила Программу обеспечения жильем детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которая рассчитана на 2018-2020 годы.
Как известно, в прошлом году, благодаря совместному финансированию областного и городского бюджетов по формуле «50х50», впервые за последние десятилетия для славянских сирот были куплены две квартиры. В этом году область предложила продолжить начинание, и местные власти решили поддержать инициативу, предусмотрев в городском бюджете 750 тысяч гривен. Столько же обещает ДонОГА, и таким образом на покупку жилья можно будет израсходовать полтора миллиона гривен.
По данным службы по делам детей, в настоящее время в очереди на получение жилья стоят 29 человек, относящихся к данной категории.
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• Инспекция по благоустройству займется гаражами
• Участницы «Мини-мисс Славянск»: «Если бы в школе были такие уроки, как в «Прайм Тайм», английский стал бы моим любимым предметом»
• В центральной библиотеке - выставка «Птичий мир Славянска»
• Славянское общество филателистов отмечает 50-летний юбилей
23 мая 2018
• ФК «Славянск» разгромно уступил чемпиону
• Сергей Богович – серебряный призер Кубка мира по кикбоксингу
• Спортсмены СК «Боец» выиграли девять наград
• Ветераны самбо демонстрируют мастерство
• Паулу Фонсека остается в «Шахтере»
• «Атлетико» разгромил «Марсель» и завоевал третий кубок Лиги Европы
• Элина Свитолина вновь покорила Рим
22 мая 2018
• «Фестиваль семьи» пройдет в июне
• Когда пациенту могут отказать в декларации
• Почему на Артема опять проблемы с водой
• Жертв политических репрессий в Славянске помянули заочно
• День Европы по-Славянски: у себя и в Покровске
• День вышиванки в Славянске: всемирный, всеукраинский, общегородской
17 мая 2018
• Власти Славянска не поддержали петицию об усыплении бродячих собак
• Что волнует жителей Славянска: 267 петиций за 2 года
• В Маяках нашли последний приют 107 воинов Второй мировой
• Лишилась телефона на рабочем месте
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Сессия утвердила Программу обеспечения жильем детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которая рассчитана на 2018-2020 годы.