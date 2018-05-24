Военное обострение: чего ждать Славянску

|24 мая 2018
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Обострение, которое сейчас происходит по всей линии фронта, вызвало опасения у жителей Славянска. По городу курсируют самые невероятные слухи. Подогреваются они еще и тем, что с начала введения ООС вместо АТО в соцсетях и прессе уменьшилось количество информации, касающейся ситуации в зоне боевых действий.
Пресс-центр операции Объединенных сил по состоянию на утро 23 мая сообщает, что ситуация «продолжает оставаться сложной». Боевики 49 раз нарушили режим прекращения огня, из них - 13 раз применили артиллерию и минометы. 1 украинский военный погиб, еще 3 получили ранения.
На Луганском направлении боевики вели огонь из крупнокалиберного пулемета по населенному пункту Станица Луганская, также пытался ослабить оборонительные рубежи украинских военных в районе населенного пункта Троицкое. На Горловском направлении активная оборона подразделений Объединенных сил продолжалась в районах населенных пунктов Майское, Зайцево, Южное. На Донецком направлении - возле Авдеевки, Опытного и Красногоровки. На Мариупольском направлении обострилась ситуация в районах населенных пунктов Талаковка, Водяное и Широкино.
Военные, которые одновременно являются известными блогерами, признают, что «обе стороны ощутимо прикрутили выход информации наружу». Но, тем не менее, из их заявлений однозначно следует, что такому глубокому тылу, как Славянск, возобновление военных действий не грозит.
Так Роман Доник пишет, что подобное обострение бывало несколько раз. «Что происходит сейчас, я не знаю. Боевики работают из застройки. Чаще всего - из жилых кварталов населенных пунктов. Сейчас они не в состоянии без помощи регулярной армии РФ прорвать линию обороны. Они не в состоянии наступать. Даже если смогут сбить и захватить какой-то опорник или СП, это не изменит ситуации. Возможно, это провокация для того, чтобы развязать руки Кремлю. Возможно, они нагнетают ситуацию перед тем, как начать торговаться. У каждого действия есть цель. Особенно на войне».
Кирилл Данильченко определяет происходящее как «встречные действия на слабо подготовленных в инженерном отношении недавно занятых позициях». Кстати, самый позитивный блогер-военный предостерегает от «головокружения от успехов». «Легкая пехота щупает частный сектор, пока там не накопали блиндажей и огневых точек. Никакие упавшие мосты, захваты хуторов в одну улицу и две сотни снарядов и мин ни к чему глобальному пока не приведут. Горловка - это большой город, с населением как у Грозного. Чтобы хотя бы понадкусывать такой пирог, надо нечто большее, чем война взводов за дачи».
И все вместе они напоминают жителям прифронтовых территорий: не доверяйте информацию незнакомым лицам. Максимально воздерживайтесь от излишних эмоций в постах на эту тему. Проверяйте и перепроверяйте информацию, которую вы читаете в новостях и особенно - в социальных сетях. Сообщая о чем-то, связанным с военными событиями, старайтесь не забывать о моральной ответственности за написанное. Следите за официальной информацией, а не за ее трактовкой. Не сообщайте о передвижениях украинских военнослужащих, не выкладывайте фото украинских военных. Не перегибайте с сильными эмоциями: как с позитивными (я увидел украинский флаг, значит, мы победили) так и с негативными (я не вижу украинский флаг, значит мы проиграли). Не пользуйтесь социальными сетями и почтовыми серверами российского производства для переписки.
Помните, что война против российской военной агрессии - это, в первую очередь, война за людей, а не только за территорию. Задача ООС - освободить население, а не просто водрузить украинский флаг на пепелище.
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Приветствую, гость! Вход
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• В Славянске продукты дороже, чем в среднем по стране. Исключение - яйца и говядина
• В детском саду травмирован ребенок
• Славянское отравление школьника не связано с «серией», происходящей по всей стране
• На улице Я.Мудрого - авария с пострадавшим
• На трассе вблизи Славянска сгорел микроавтобус
• На Старогородском кладбище обнаружены первые находки
• Общественный совет не поддержал кандидатуры на должности заммэра
• На жилье для сирот потратят 1,5 миллиона
• Во сколько обойдется социальный офис
• На Химике – гаражи, на Славтяжмаше – котельная
• Правила благоустройства отменили. Что будет вместо них
• Заместителей мэра назначили со скандалом
• Инспекция по благоустройству займется гаражами
• Участницы «Мини-мисс Славянск»: «Если бы в школе были такие уроки, как в «Прайм Тайм», английский стал бы моим любимым предметом»
• В центральной библиотеке - выставка «Птичий мир Славянска»
• Славянское общество филателистов отмечает 50-летний юбилей
23 мая 2018
• ФК «Славянск» разгромно уступил чемпиону
• Сергей Богович – серебряный призер Кубка мира по кикбоксингу
• Спортсмены СК «Боец» выиграли девять наград
• Ветераны самбо демонстрируют мастерство
• Паулу Фонсека остается в «Шахтере»
• «Атлетико» разгромил «Марсель» и завоевал третий кубок Лиги Европы
• Элина Свитолина вновь покорила Рим
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Комментарии к статье «Военное обострение: чего ждать Славянску»
Обострение, которое сейчас происходит по всей линии фронта, вызвало опасения у жителей Славянска. По городу курсируют самые невероятные слухи. Подогреваются они еще и тем, что с начала введения ООС вместо АТО в соцсетях и прессе уменьшилось количество информации, касающейся ситуации в зоне боевых действий.