Лечение аденомы простаты в Киеве

|29 мая 2018
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Аденома простаты — это доброкачественная опухоль, которая поражает мужскую часть населения в возрасте после 40 лет. Связано это с гормональными перестройками, изменением образа жизни (снижение активности), вредными привычками и несбалансированным питанием.
Предстательная железа охватывает часть мочеиспускательного канала, поэтому при разрастании новообразования пациенты испытывают различные проблемы с мочеиспусканием.
Принято различать 3 стадии данного заболевания. Поначалу наблюдаются лишь незначительные нарушения мочеиспускания (частые ночные позывы, вялость струи). На второй стадии затрудняется мочеиспускание и появляется чувство неполного опорожнения. На 3 стадии основным симптомом является непроизвольное мочеиспускание.
Метод лечения зависит от степени заболевания, поэтому своевременное выявление проблемы поможет избежать хирургического вмешательства. На начальных стадиях эффективным считается медикаментозное лечение. Но при этом не исключен рецидив. Клиника предлагает:
Лазерное удаление аденомы простаты является малотравматичным методом, позволяющим быстро достичь положительного результата.
Преимущества:
Лечение аденомы простаты лазером подразумевает несколько основных способов, самыми эффективными из которых считаются:
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• Военное обострение: чего ждать Славянску
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• «Славгорводоканал» просит не забывать о поверке счетчиков
• В Славянске продукты дороже, чем в среднем по стране. Исключение - яйца и говядина
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• Славянское отравление школьника не связано с «серией», происходящей по всей стране
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• На трассе вблизи Славянска сгорел микроавтобус
• На Старогородском кладбище обнаружены первые находки
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• Инспекция по благоустройству займется гаражами
• Участницы «Мини-мисс Славянск»: «Если бы в школе были такие уроки, как в «Прайм Тайм», английский стал бы моим любимым предметом»
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• Славянское общество филателистов отмечает 50-летний юбилей
23 мая 2018
• ФК «Славянск» разгромно уступил чемпиону
• Сергей Богович – серебряный призер Кубка мира по кикбоксингу
• Спортсмены СК «Боец» выиграли девять наград
• Ветераны самбо демонстрируют мастерство
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Комментарии к статье «Лечение аденомы простаты в Киеве»
Аденома простаты — это доброкачественная опухоль, которая поражает мужскую часть населения в возрасте после 40 лет. Связано это с гормональными перестройками, изменением образа жизни (снижение активности), вредными привычками и несбалансированным питанием.