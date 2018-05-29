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Лечение аденомы простаты в Киеве

Татьяна Ковалева
29 мая 2018 Просмотров: 157 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Аденома простаты — это доброкачественная опухоль, которая поражает мужскую часть населения в возрасте после 40 лет. Связано это с гормональными перестройками, изменением образа жизни (снижение активности), вредными привычками и несбалансированным питанием.

Стадии и симптомы аденомы простаты

Предстательная железа охватывает часть мочеиспускательного канала, поэтому при разрастании новообразования пациенты испытывают различные проблемы с мочеиспусканием.

Принято различать 3 стадии данного заболевания. Поначалу наблюдаются лишь незначительные нарушения мочеиспускания (частые ночные позывы, вялость струи). На второй стадии затрудняется мочеиспускание и появляется чувство неполного опорожнения. На 3 стадии основным симптомом является непроизвольное мочеиспускание.

Удаление аденомы простаты в Оксфорд-Медикал

Метод лечения зависит от степени заболевания, поэтому своевременное выявление проблемы поможет избежать хирургического вмешательства. На начальных стадиях эффективным считается медикаментозное лечение. Но при этом не исключен рецидив. Клиника предлагает:

  • профессиональную консультацию и диагностику;
  • современную лабораторию, где вы можете сдать все необходимые анализы;
  • индивидуальный план лечения на основе малоинвазивных методов.

Лазерное удаление аденомы простаты является малотравматичным методом, позволяющим быстро достичь положительного результата.

Преимущества:

  • отсутствие кровопотери и шрамов;
  • минимальный реабилитационный период;
  • малая вероятность рецидива.

Лечение аденомы простаты лазером подразумевает несколько основных способов, самыми эффективными из которых считаются:

  • электро-лазерная абляция — применяется на начальной стадии при небольших размерах опухоли;
  • лазерная энуклеация — заключается в измельчении новообразования с последующей резекцией остатков ее ткани;
  • контактная лазерная вапоризация применяется для выпаривания жидкости из пораженных тканей под действием лазера.

Урологи Оксфорд Медикал подберут вам максимально комфортный способ лечения и быстро помогут вернуться к нормальному образу жизни.

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Комментарии к статье «Лечение аденомы простаты в Киеве»

Аденома простаты — это доброкачественная опухоль, которая поражает мужскую часть населения в возрасте после 40 лет. Связано это с гормональными перестройками, изменением образа жизни (снижение активности), вредными привычками и несбалансированным питанием.

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