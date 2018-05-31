Без срока давности: митинг-реквием на месте гибели Ми-8

Четыре года назад, 29 мая 2014-го, вблизи Славянска террористы сбили боевой вертолет Ми-8-МТ, на борту которого находилось 13 защитников Украины. Выжить сумел лишь один.

Домашнее задание

Уже в середине ноября 2014 года на месте падения вертолета (высотка южнее Карачуна) силами волонтеров и побратимов погибших бойцов был установлен памятный крест и благоустроена прилегающая территория. Второй год подряд на этом месте проходят массовые мероприятия, посвященные памятной дате. Как и в прошлом году, на месте трагедии собралось много людей: командиры и рядовые военнослужащие, руководство областной и районной администрации, городского и сельских советов, школьники и активисты. Но в центре внимания были, несомненно, родственники павших героев.

Митинг начался гимном Украины и выступлением губернатора Донетчины Павла Жебривского. Он еще раз напомнил, что виновником гибели украинцев является страна-агрессор и ее руководство. Жебривский выразил уверенность, что в этой войне победа достанется Украине, хотя для этого нужно сделать еще очень много – и на линии боевого соприкосновения, и в мирной гражданской жизни.

«Встав на защиту Родины, - сказал Павел Жебривский, - эти ребята отдавали жизнь не за что-то эфемерное, а за свободную, независимую и процветающую Украину. Сделать ее такой – наше домашнее задание, и мы его обязательно выполним».

Нестирающиеся воспоминания

Горькими подробностями произошедшей 4 года назад трагедии поделился ее очевидец, боец батальона имени генерала Кульчицкого «Ворон». По его словам, «борт №16» выполнял боевую задачу по доставке на украинские блокпосты продуктов и боекомплекта, а также по ротации личного состава. Выполнив эту операцию на опорном пункте Карачуна, вертолет отправился на соседнюю высотку, при взлете с которой в него попала выпущенная террористами ракета. На момент крушения в вертолете находились 6 воинов Нацгвардии (включая 2 членов экипажа) и 6 представителей бывшего спецподразделения «Беркут». По воспоминаниям «Ворона», поднимались на борт ребята неохотно, словно чувствуя приближение смерти. Чудом избежал ее лишь старший штурман экипажа Александр Макеенко, которого в тяжелом состоянии направили на лечение в Харьков.

Как рассказал военнослужащий, на место крушения вертолета подразделение украинских силовиков прибыло уже через 10 минут, однако еще полтора часа им пришлось вести с врагом бой за территорию, чтобы забрать тела погибших товарищей. Еще одну вылазку с этой же целью бойцы совершили уже ночью, хотя и в этот раз не обошлось без боевого столкновения.

Боевой генерал

Очень тяжелой утратой для военнослужащих стала гибель генерал-майора Сергея Кульчицкого, которого солдаты называют своим наставником и отцом. Генерал Кульчицкий, вспоминают воины, был настоящим боевым офицером, готовым вместе со своими подчиненными вступить в бой с оккупантами. Он учил рванувших с Майдана на восток Украины добровольцев владеть оружием и подчиняться приказам командования, грамотно оценивать боевую обстановку и выручать из беды побратимов.

Сегодня его образ стал нарицательным, а его именем назван батальон оперативного назначения Национальной гвардии Украины. За исключительные воинские заслуги, мужество и самопожертвование, проявленные при защите государственного суверенитета Украины генерал-майору Сергею Кульчицкому присвоено звание «Герой Украины», посмертно. Во Львове, Ивано-Франковске, Вышгороде и Кропивницком именем героя названы улицы, в Тернополе ему присвоено звание «Почетный гражданин города». Приказом министра обороны Украины генерал-майор навечно внесен в списки в/ч 3002.

Не остались без наград и другие бойцы, погибшие от выстрела вражеского ПЗРК. Медалями и орденами их, увы, тоже награждали посмертно.

В память о героях возле установленного в их честь мемориала военный капеллан отец Дионисий отслужил поминальный молебен и призвал не забывать подвиг бойцов, до конца выполнивших свой воинский долг. Завершился митинг возложением венков и цветов к памятному кресту. После этого часть аудитории отправилась на бывшее месторасположение блокпоста №5 (автодорога Славянск – Краматорск), где в этот день также состоялось тематическое мероприятие.