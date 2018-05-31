На Соборной площади выступил академический ансамбль Нацгвардии

Академический ансамбль песни и танца Национальной гвардии Украины начал гастрольный тур по городам Донецкой и Луганской областей. Первые выступления состоялись в Краматорске и Славянске.

Гастрольный тур в зону проведения ООС был предпринят с целью поддержки мирных граждан и украинских военнослужащих. Общий смысл поездки заложен в названии концертной программы - "Народ и гвардия едины". Следует отметить, что в гастролях участвовал не весь состав ансамбля. Но и приехавшая группа была "звездной", в нее вошли заслуженный деятель искусств Украины Анжела Ярмолюк, заслуженная артистка Украины Анна Петраш и другие известные вокалисты. Их выступление сопровождали артисты танцевального жанра.

25 мая концерт в Славянске концерт совпал с днем проведения в школах последнего звонка, украсившего асфальт Соборной площади памятными надписями выпускников. Впрочем, данную категорию горожан можно было наблюдать здесь на протяжении всей программы. Поздравив славянцев с этим событием и приближающейся Троицей, артисты начали концерт.

Песенный репертуар можно описать фразой "на любой вкус". В ходе более чем 2-часового концерта звучали и народные напевы, и современные композиции. К последним, в первую очередь, можно отнести песни о НГУ, ведь в своем нынешнем виде Национальная гвардия Украины существует относительно недолго, с марта 2014 года. Часть песен была написана самими участниками академического ансамбля.

Гости были на высоте. Казалось, что выступавшим подвластны все стили: от маршевых ритмов до нежных лирических мелодий. Уже к середине концерта публика начала подтанцовывать, а после окончания программы многие пошли "за кулисы", чтобы лично поблагодарить артистов и сфотографироваться с поющими гвардейцами на память.

Объективно говоря, горожан собралось немного, всего несколько десятков. Но это была благодарная аудитория, для которой, как признались гости, выступать всегда чрезвычайно приятно. На следующий день академический ансамбль песни и танца НГУ выступал в Лисичанске, далее коллектив ждал Северодонецк.