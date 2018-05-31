Параллельно с ремонтом в «Шелковичном» продолжается культурная жизнь

Работы по реконструкции территории, которые ведутся в центральном городском парке, ощутимо сократили количество площадок, готовых для проведения массовых мероприятий. Тем не менее, события в Шелковичном проходят с нарастающей интенсивностью.

Понравилось все

25 мая в парке работала "Фотосушка". Мероприятие было ориентировано на фотографов-любителей и представляло собой импровизированную выставку фотоснимков, развешенных на веревках якобы для просушки. Еще одна особенность такого формата состоит в том, что после просмотра работ, авторы могли меняться понравившимися снимками или дарить их зрителям.

В "Фотосушке" приняли участие более десятка фотографов, часть из них - воспитанники фотостудии платформы инициатив "Теплица". Работала локация около двух часов, и за это время ее посетили довольно много горожан. Нужно отметить, что такие мероприятия, невзирая на простоту организации, всегда получаются зрелищными и привлекают большое количество зрителей. К слову, о последних.

Мероприятие закончилось для организаторов неожиданно. К концу основной программы, когда настало время обмениваться работами, на локацию пришли две женщины, которые начали методично снимать с веревок все фотографии подряд. На вежливую попытку объяснить, что по правилам "фотосушки" взять можно только 1-2 понравившихся снимка, посетительницы безапелляционно заявили, что им понравились все. Собрав работы, женщины удалились. Ни отнимать у них экспозицию, ни вызывать полицию организаторы выставки не стали, решив оставить происшествие на совести вышеозначенных особ. Хотя происшествие, конечно, заставило сделать выводы: «фотосушки» нужно проводить чаще. Но при этом их следует дополнять мастер-классами и другой культурно-образовательной работой.

Программа на ближайшие дни

Еще одно массовое мероприятие состоялось в Шелковичном 28 мая. Воспользовавшись тем, что понедельник был нерабочим днем, администрация парка при поддержке волонтеров организовала на летней эстраде первый в сезоне кинопоказ. Заодно проверили после зимнего хранения подаренную американцами технику - кинопроектор, аудиосистему и надувной экран. Все оказалось исправным. Посмотреть фильм "Капитан Фантастик" собралось не очень много людей, но этот недостаток планируется поправить регулярностью показов: киносеансы, если позволит погода, будут проходить каждую неделю. Кроме того, горожанам предлагают высказывать пожелания о том, какой фильм они хотели бы посмотреть. Проще всего это сделать в социальной сети Фейсбук на странице менеджера по событиям парка «Шелковичный» Ивана Дедюхина или группы «Друзья парка «Шелковичный».

Что касается грядущих культурных событий, то ближайшее состоится уже 1 июня. В честь Дня защиты детей в летнем кинотеатре пройдет концерт образцового ансамбля народного танца «Родничок». Начало представления – 17:30. Уже на следующий день, 2 июня, на летней эстраде начнется музыкальный фестиваль «32 мая», посвященный памяти ушедшего из жизни организатора знаменитых «квартирников» и «природников» Олега Фрица. Участие в фестивале примут как местные группы, так и музыканты из Харькова и Краматорска. Событие стартует в 17:00. Вход на мероприятия бесплатный.