«Наш дом - Славянск» поднял горожан на борьбу с «коммунальными грабежами»

|1 июня 2018
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«Остановить коммунальный беспредел» – с таким намерением жители Славянска собрались на центральной площади города 31 мая. Митинг против повышения коммунальных тарифов организовал руководитель общественной организации «Наш дом - Славянск» Олег Зонтов. Его итогом стала резолюция о введении моратория на повышение стоимости обслуживания жилья, которую подписали более 500 горожан.
Информация о том, что тарифы на услуги жэков в ближайшем будущем планируют поднять на 217%, повергла жителей Славянска в шок. Однако самостоятельно отстаивать свои права они не собирались. И, надо полагать, городским властям бы удалось провести повышение «мирным путем» через общественные слушания. Ведь на них, как показали дальнейшие события, массово попросили явиться в основном сотрудников обслуживающих коммунальных организаций.
Однако в городе нашлись неравнодушные люди, готовые искать безболезненные для народа пути выхода из сложившейся ситуации.
- Дорогие мои земляки, - так обратился Олег Зонтов к собравшимся на площади людям. – Я недаром говорю «дорогие». Ведь коммунальные грабежи делают нас для властей именно такими. Если мы не будем бороться, завтра проснемся в квартирах, за которые просто не сможем платить.
Руководитель ОО «Наш дом - Славянск» не отрицает, что последний раз тарифы на обслуживание жилья поднимались в городе в 2009 году. Но вместе с жителями не верит, что нынешнее повышение улучшит качество предоставляемой услуги.
- Даже если тарифы увеличить в 5, в 10 раз – ничего не изменится. Мы по-прежнему будем жить в многоэтажках с залитыми водой подвалами, с чердаками, где годами не ступала нога коммунальщика, с покрытыми грибком стенами. Они ничего не делали, чтобы навести порядок все эти годы. И не будут делать после повышения, - уверен Олег Зонтов.
Это мнение на митинге разделили с ним многие из присутствующих. Люди выходили на сцену и рассказывали свои истории - яркие свидетельства бездеятельности жэков.
- Когда я руководил Славянском, мне тоже предлагали повысить тарифы на обслуживания жилья. Я не давал такого разрешения. Уверен, что есть и другие методы. Резерв можно найти, если сократить количество администрации в жэках. Зачем там на 30 работников 8 ИТРовцев с немалыми зарплатами? Почему жэки не взимают деньги с теплосети, за то, что обслуживают внутридомовые сети? Прецеденты есть – к сожалению, не в нашем городе, - говорит Олег Зонтов.
Митинг оказался очень эмоциональным и действенным. На нем был принята резолюция к руководству города, предложенная ОО «Наш дом - Славянск». В этом документе люди требовали ведения запрета на повышение тарифов на обслуживание жилья. Мораторий должен действовать до тех пор, пока компетентная комиссия, в которую войдут эксперты, местные депутаты и общественные активисты, не проверит экономическую обоснованность повышения. После этого общественные слушания должны пройти не в исполкоме, а по месту жительства людей, на территории обслуживания каждого жэка. И лишь потом, на основании этих слушаний, власти могут выносить свое решение.
Отметим, что городское руководство прийти на митинг не сочло нужным. Зато мэр Славянска Вадим Лях посетил круглый стол в большом зале исполкома, хотя изначально, по сведениям Олега Зонтова, делать этого не собирался. Это ОО «Наш дом - Славянск» расценило как первую победу в нелегкой борьбе.
Кроме участников митинга, в зале исполкома собрались сотрудники жэков. Они расценивали повышение тарифов как возможность увеличения собственной зарплаты. Доводы горожан о том, что люди просто перестанут платить, судя по всему, до них не доходили.
Несмотря на явно заангажированную «коммунальную массовку», голосование наглядно показало, что горожане не поддерживают непопулярное решение. Против повышения тарифов проголосовали 175 человек, присутствующих в зале.
Учтет ли власть мнение народа, покажет ближайшее будущее. Если повышение не отменят, народный протест может вспыхнуть с новой силой.
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• Первый круг Ролан Гарроса: сенсация от Козловой, минус Бондаренко
• «Реал» - «Ливерпуль»: хет-трик «Королей», чудо-гол Бэйла, нелепые ошибки Кариуса
• «Золото» самбиста Дмитрия Русских
• ФК «Славянск» потерпел второе поражение
• КДЮСШ «Славхлеб» - бронзовый призер чемпионата области по футболу
• 13-летний Дмитрий Рожанский стал чемпионом мира по пауэрлифтингу
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«Остановить коммунальный беспредел» – с таким намерением жители Славянска собрались на центральной площади города 31 мая. Митинг против повышения коммунальных тарифов организовал руководитель общественной организации «Наш дом - Славянск» Олег Зонтов. Его итогом стала резолюция о введении моратория на повышение стоимости обслуживания жилья, которую подписали более 500 горожан.