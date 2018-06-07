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Фотофакт

Стройки века и Славянска

Скоро в Славянске появятся три новых мурала

Павел Коротенко
7 июня 2018 Просмотров: 63 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Участие в конкурсе приняли как опытные художники, так и новички

На базе платформы инициатив «Теплица» 5 июня состоялся «скетч-баттл» (конкурс эскизов), в котором приняли участие несколько поклонников стрит-арта. Планируется, что победившие в конкурсе работы лягут в основу трех муралов.

Проводил мероприятие архитектор и художник Илья Кудиненко, о котором «ТВ плюс» уже рассказывала своим читателям в публикации о фестивале в Днепре. Напомним, что последние годы Илья живет в Славянске, однако работает по всей Украине и даже за ее пределами. 

Поскольку на «баттл» пришли не только достаточно опытные носители уличной культуры, но и новички, встреча началась с познавательного рассказа о том, что такое «граффити», его истоках, техниках и материалах, шрифтах и жанрах. Оказалось, к примеру, что известная всем славянцам надпись на лаборатории НИИВН относится к категории «блокбастер», так как она нанесена огромными буквами, читаемыми за много километров. 

Более подробно рассказчик остановился на такой разновидности стрит-арта как мурал, то есть настенное художественное изображение. Этот блок выступления был посвящен отечественным и зарубежным художникам, творческим тандемам и крупным объединениям, работающим в жанре уличного искусства, популярного сейчас во всем мире. Повествование сопровождалась показом слайдов, иллюстрирующих работы разных урбанистов и комментарием об авторских «фишках» каждого исполнителя. 

Комментируя собственный стиль, Илья Кудиненко сказал, что в последнее время отдает предпочтение орнаментальным изображениям без образа (человек, животное, предмет). По его мнению, простой (или сложный) узор с удачно подобранным колоритом приводит к большему релаксирующему эффекту, чем картина со смысловым наполнением. Хотя социально ориентированные муралы для населенных пунктов тоже очень важны, соглашается художник.

Вторая часть баттла была посвящена практическим занятиям. Аудитории раздали листы бумаги, карандаши, фломастеры и маркеры и попросили придумать эскиз будущего мурала. 

Наиболее удачные идеи после профессиональной доработки послужат основой для новых арт-объектов, которые появятся в Славянске в ближайшее время. Скорее всего, это будут 3 локации: напротив входа в УСЗН, в арке на улице Шевченко (между домами №№ 1 и 3), на подстанции СТрУ, расположенной на ул. Сользаводской. Если позволят средства, обещают координаторы «Теплицы», муралов может быть и больше.

Остается добавить, что этот проект реализуется в рамках программы сотрудничества с Агентством США по международному развитию.

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Комментарии к статье «Скоро в Славянске появятся три новых мурала»

На базе платформы инициатив «Теплица» 5 июня состоялся «скетч-баттл» (конкурс эскизов), в котором приняли участие несколько поклонников стрит-арта. Планируется, что победившие в конкурсе работы лягут в основу трех муралов.

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