В Славянске впервые прошел фестиваль семьи

В Славянске 3 июня впервые состоялся фестиваль семьи, девизом которого было сохранение традиционных семейных ценностей. Благодаря стараниям организаторов, праздник получился масштабным, ярким и запоминающимся.

Начался он торжественным шествием, которое стартовало в 15:00 с центральной площади города. Возглавлял колонну духовой оркестр Национальной гвардии, исполнявший украинские марши. За ним в первых рядах следовали участницы детского конкурса «Мини-мисс Славянск-2018». Далее шествовали семьи сотрудников Славянского горотдела полиции, жителей и гостей города. Участники демонстрации несли в руках транспаранты «Щаслива родина – міцна країна», «Українська традиційна сім’я – 1 чоловік + 1 жінка», «Закон для родин! Україна для сімей!», «Права людини – права родини» и другие тематические лозунги.

Колонна прошла по улице Университетской, затем свернула на Васильевскую и вышла на бульвар Пушкина.

Здесь участники фестиваля собрались на площади возле ООШ №12, где состоялась официальная часть праздника. С приветственным словом к ним обратился городской голова Вадим Лях. Он подчеркнул, что семейные ценности являются залогом успешного развития подрастающего поколения и, следовательно, основой благополучного общества. Мэр выразил уверенность, что отныне проведение фестиваля семьи станет в Славянске традиционным.

Особое внимание было уделено детским домам семейного типа и приемным семьям, которые воспитывают более 70 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. По случаю проведения фестиваля семьи всем приемным родителям и воспитателям объявили благодарность Славянского городского совета и вручили подарки – торты и бытовую технику.

В концертной части мероприятия были представлены выступления городских творческих коллективов. Пожалуй, самым трогательным из них получился вальс, который воспитанники танцевального клуба «Лидер» Славянской школы искусств станцевали вместе со своими мамами.

На бульваре Пушкина для жителей и гостей города было представлено множество тематических площадок, над созданием которых потрудились местные власти, общественные организации, предприниматели и волонтеры. Занятие по душе здесь могли найти представители всех возрастов. Для детей были организованы мастер-классы по рисованию, кукольный театр, веревочный городок, спортивные игры и развлечения на аттракционах. Здесь же можно было попробовать выполнить йогические упражнения или присоединиться к группе барабанщиков. Для взрослых была подготовлена специальная фотозона, где влюбленные пары могли вспомнить, как зарождались их чувства, сделать друг другу письменный комплимент, поклясться в верности и увековечить это событие на фотоснимке.

Судя по тому, что количество людей, пришедших на бульвар Пушкина, исчислялось тысячами, дебютный фестиваль семьи удался.