Починить нельзя выбрасывать

|7 июня 2018
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В нашем доме всегда много домашней работы и к сожалению она отнимает у нас очень много времени, хотя мы бы с удовольствием потратили это время на родных и близких.
Но к счастью человечество придумало множество полезных устройств, которые позволяют механизировать трудоемкие работы в домашних условиях: с наименьшими затратами труда приготовить пищу, выстирать и выгладить белье, вычистить одежду, убрать комнаты и натереть полы. Они без труда помогают создать комфортный климат в доме и долго хранят продукты.
Бытовые приборы экономят время вашей прекрасной половины, создают домашний уют, облегчают условия работы и жизни.
Но, как это ни грустно, в процессе эксплуатации наши незаменимые помощники теряют работоспособность главным образом из-за износа и разрушения отдельных деталей. И тогда наступает время уже нам позаботиться о наших друзьях.
По словам эксперта, разумно тратить на ремонт не больше трети от цены новой техники. Другой вопрос, будет ли вещь после ремонта работать без перебоев. Иногда за одной поломкой вылезает другая. Но, как правило, причина - в неграмотном ремонте, поэтому лучше выбирать сервис с расширенной гарантией:
Если на специалисте лучше не экономить, то на запчастях - можно. Специализированные сайты, такие как https://master-plus.com.ua/myasorubki/, отличаются большим выбором запчастей. Неоригинальные детали в разы дешевле заводских при сопоставимом качестве. И если всё правильно делать и эксплуатировать бытовую технику, то она может довольно долго прослужить - и пять, и десять лет та же запчасть, которая меняется.
Несложный ремонт можно сделать самому. Например, сломанный нож в миксере легко заменить, а нужная деталь есть в интернете. Но чем старше техника, тем труднее найти для неё запчасть. И тут точно выгоднее купить новый гаджет.
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7 июня 2018
• В Славянске впервые прошел фестиваль семьи
• Память погибших летчиков почтили фестивалем воздушных змеев
• Скоро в Славянске появятся три новых мурала
• Сергей Гусак: «Пишу не техникой, а настроением»
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• «Палермо» - самое лучшее кафе в Славянске, потому что здесь любят детей», - считают участницы «Мини-мисс Славянск»
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• Из-за хищения на Батюка, 54 завис лифт
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• Жители Славтяжмаша просят опорный пункт
• В славянском УЖКХ новый начальник
• Джамал Усманов побеждает техническим нокаутом
• Травма помешала Лесе Цуренко вести борьбу за выход в четвертьфинал Ролан Гарроса
• Покер Дудника и лидерство «Сапфира»
• В Славянске прошел турнир по дзюдо «Юный самурай-2018»
• Артур Ромащенко стал победителем международного турнира по кикбоксингу
• Семь наград славянских «вольников»
4 июня 2018
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Комментарии к статье «Починить нельзя выбрасывать»
В нашем доме всегда много домашней работы и к сожалению она отнимает у нас очень много времени, хотя мы бы с удовольствием потратили это время на родных и близких.