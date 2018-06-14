Кабмин одобрил отставку губернатора Донецкой области Павла Жебривского

Губернатор Донецкой области Павел Жебривский уходит с должности. Об этом 11 июня он сообщил на своей странице в соцсети «Фейсбук», отметив, что накануне встретился с президентом и сам попросил его об отставке. Дальше в посте Жебривский перечисляет успехи своей работы в должности руководителя ДонОВГА. О причинах отставки он не говорит ничего. Поэтому, в том, что могло послужить причиной его ухода менее чем за год до президентских выборов, разбирались журналисты.

«Человек президента»

Жебривского называют «человеком Порошенко», с которым он знаком еще с нулевых годов, и благодаря которому фактически пришел в политику. Тогда Жебривский был членом партии «Солидарность» Петра Порошенко, а позже - первым заместителем лидера этой партии. Напомним, что в июне 2015 года, во время представления нового губернатора, которое состоялось в Мариуполе, Порошенко сказал, что «знает его 15 лет и очень ему доверяет».

Среди первоочередных задач для нового руководителя ДонОВГА украинский гарант назвал преодоление коррупции, информационно-разъяснительную работу среди населения, а также проведение честных и прозрачных местных выборов.

Чужой среди своих, чужой среди чужих

Возможно, президент делал ставку на то, что ярко выраженный проукраинский образ Жебривского сгруппирует вокруг него местных активистов и подготовит почву под будущие выборы. Однако общего языка с проукраинской общественностью Донетчины губернатор не нашел. В одном из своих интервью Жебривский назвал их «маргинализированными», правда, добавив, что это «не их вина, а их беда». Сами активисты обвиняли председателя ОВГА в «поддержке сепаратизма». Например, в том, что он тесно сотрудничал с мэрами, в 2014-м поддержавшими «русский мир», и не делал ничего, чтобы уволить местных чиновников, настроенных против Украины.

Не слишком полюбили губернатора и местные чиновники. Авторитарный стиль руководства и «тыканье» на коллегиях, может, и были не в новинку руководителям, пережившим эпоху Януковича. Но вот необходимость говорить в присутствии «очільника області» исключительно на украинском языке, сторонников практически не нашла. Хотя, нужно отметить, что «старая гвардия» быстро нашла общий язык с командой Жебривского.

Стать популярным и уважаемым в народе губернатор тоже не смог. Многих коробило от утверждения, что «Украину на Донетчину несет Павел Иванович».

В общем, по мнению политтехнологов, с задачей собрать электоральные симпатии местного населения Жебривский не справился. И это ярко продемонстрировали недавно прошедшие выборы в ОТГ. Причем, условия для него складывались в целом лояльные. Ведь в урезанном виде область избавилась от значительной части граждан скептически настроенных к сегодняшней центральной власти. Да и переселенцы, которых на Донетчине каждый третий, не голосуют.

Планов громадье

Интересно, что сравнение деятельности Павла Жебривского с другими губернаторами приносит удивительные результаты. Так, согласно рейтингу аналитического портала «Слово и дело», он находится на первом месте среди руководителей областей, которые не выполняли своих обещаний. Статистика показывает, что Жебривский дал 104 обещания, а выполнил только 36, что составляет 35%.

Среди самых амбициозных планов губернатора - показательная украинизация. «Если «ихтамнет» забредет на территорию области, пусть сразу видит аншлаги только на украинском языке. Тогда он не сможет сделать вид, будто заблудился», - приблизительно так объяснял Павел Жебривский срочную необходимость смены всех вывесок на украиноязычные. Область задыхалась без дорог и закольцованного на оккупированные территории водовода. Но ее руководитель платил 30 миллионов городу, который первым заменит аншлаги. Второй город получал 20 млн грн. Кстати, этими городами стали Дружковка и Покровск с очень неоднозначными в свете событий 2014-го мэрами.

Еще один масштабный проект - «Украинский донецкий куркуль». Эта программа развития малого и среднего бизнеса стартовала в мае минувшего года. Она предусматривала 50-процентное софинансирование областной и местной властью бизнес-идей стоимостью до 500 тыс. грн. В 2017 году предприниматели Донетчины подали на программу 304 проекта, из которых отобрали 133. Однако профинансированы были лишь 107 из них на общую сумму 31,9 млн. Полное финансирование получили и вовсе всего лишь 65 проектов.

Задумка оказалась достаточно затратной для городов. Ведь дополнительных средств в бюджете на финансирование победителей программы не было. И даже если область отбирала 10 проектов из одного города, власть могла предоставить свою часть средств лишь для трех из них. В 2018-м этот нюанс учли, и софинансирование было поделено в пропорции 70% - средства облбюджета, 30% - деньги местной казны. Некоторые из победителей программы за счет областных средств смогли побывать на стажировке за границей.

Также Павел Жебривский инициировал программу «Обновленная Донетчина». Ее суть заключается в капитальном ремонте опорных школ. Распорядителем средств и организатором всех работ выступила область.

«В области уже открыто 12 капитально отремонтированных опорных школ, до 1 сентября откроется еще 12, а к концу 2018 года их будет уже 30», - написал Жебривский в своем прощальном посте. К сожалению, среди открытых школ славянская не значится. И пойдут ли в нее дети 1 сентября - большой вопрос.

Имеются вопросы не только к срокам работ, но и их качеству. В Славянске нареканий пока нет. Но, например, в Былбасовке уже практически отремонтированную школу пришлось переделывать. А о недоделках в Дружковке сообщал канал «1+1». После этого сюжета, кстати, перенесли визит президента на открытие школы в Покровск.

Как карта ляжет

Политологи считают, что деятельность Жебривского как губернатора не шла вразрез с политикой президента. Поэтому вполне возможно, что Петр Порошенко не наказывает его, а награждает более высокой должностью. Например, советник министра внутренних дел Станислав Речинский считает, что Порошенко хочет назначить Жебривского председателем Антикоррупционного суда. По другим слухам он будет заместителем генпрокурора.

По неофициальной информации, преемником Павла Жебривского будет заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак, уроженец Донецка.

Жителей области в целом и Славянска в частности тревожит дальнейшая судьба многочисленных инфраструктурных проектов, начатых и незаконченных в бытность губернаторства Жебривского. По мнению еще одного замминистра по делам временно оккупированных территорий, бывшего председателя Луганской облгосадминистрации Георгия Туки, отставка Павла Жебривского - «не повод бить в бубен».

«Что касается разных проектов в Донецкой области, если они строились на личных отношениях, то, конечно, многие из них могут быть не реализованы. А если они базировались в рамках государственных и региональных целевых программ, то смена руководителя области никак на них не отразится. Надеюсь, ситуация в регионе не ухудшится - многое будет зависеть от нового губернатора. Оснований для волнений я не вижу», - сказал Тука.