Азовское море закроют для стрельб. Но купаться можно

Сообщение пресс-службы ООС о том, что украинские военные до сентября закрыли три участка Азовского моря, не на шутку взбудоражило жителей Славянска. Люди опасаются, что это поставит крест на их летнем отдыхе. Ведь оплатить тур на заграничные курорты могут далеко не все. А поездка в Крым для многих неприемлема по этическим соображениям.

Для разъяснения ситуации начальник пресс-центра Военно-морских сил ВСУ Олег Чалик провел брифинг. По его словам, для проведения мероприятий по боевой подготовке с 1 июня по 1 сентября действительно будут закрыты акватории Азовского моря вблизи Мариуполя (около Широкино, в районе Мелекино и Белосарайской косы), а также к востоку от Бердянска.

- Закрывает участок Госгидрография по заявке Вооруженных сил Украины - это такой порядок, - объяснил Чалик. - Но это, скорее, отразится на торговых судах, а не на отдыхающих. Купаться в море будет можно. Однако перед непосредственным выполнением определенных элементов, например стрельб, будет создана соответствующая группа, которая проверит район и закроет его полностью, чтобы никого там не было.

Как часто будут проводиться «определенные элементы», пока неясно. Что касается торговых судов, для их прохода теперь осталась полоса шириной в 10 м.

Отметим, что согласно договору 2003 года, Азовское море и Керченский пролив поделен между Украиной и Россией. Однако россияне закрыли свои 2000 кв. км Азовского моря после открытия Керченского моста, перекинув 5 скоростных катеров из Каспийской флотилии, и заявили, что намерены проводить стрельбы Черноморского флота.

Ситуация в Азовском море обострилась после того, как Украина задержала российский сейнер «Норд». После этого Россия начала задерживать украинские торговые суда. В ответ на такие действия Украина закрыла часть моря.