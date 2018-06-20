Купаться можно: санитарная служба проверила озера Славкурорта

Санитарно-эпидемиологическая служба провела проверку озер Славянского курорта. Пробы воды и песка не выявили никаких препятствий для купания и отдыха. Об этом рассказал врач по коммунальной гигиене Славянского районного филиала ГУ ДОЛЦ Павел Чуканов.

- На Горячем и Вейсовом мы взяли по одной пробе, на озере Репном взяли три пробы - по количеству зон климатического контроля. Все они оказались хорошими, - рассказывает санитарный врач.

По словам Павла Чуканова, забор воды и песка на Репном будет проводится еженедельно в течение всего оздоровительного сезона, поскольку «Славянский курорт» заключил соответствующий договор с санитарной службой. Городские власти такой договор не заключали, поэтому на двух других озерах пробы воды и песка были взяты единично.

Что касается других местных озер - Лиманов и Михайловского, там состояние воды и вовсе никто не проверял. Павел Чуканов объясняет это тем, что официально эти озера не являются местами массового отдыха. Поэтому купаться там людям придется на свой страх и риск. Не проводились в нынешнем сезоне и заборы воды в реке Северский Донец, хотя в прошлые годы, говорит врач по коммунальной гигиене, это делалось регулярно на основе договора.