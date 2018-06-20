|20 июня 2018
|Просмотров: 78
|
Санитарно-эпидемиологическая служба провела проверку озер Славянского курорта. Пробы воды и песка не выявили никаких препятствий для купания и отдыха. Об этом рассказал врач по коммунальной гигиене Славянского районного филиала ГУ ДОЛЦ Павел Чуканов.
- На Горячем и Вейсовом мы взяли по одной пробе, на озере Репном взяли три пробы - по количеству зон климатического контроля. Все они оказались хорошими, - рассказывает санитарный врач.
По словам Павла Чуканова, забор воды и песка на Репном будет проводится еженедельно в течение всего оздоровительного сезона, поскольку «Славянский курорт» заключил соответствующий договор с санитарной службой. Городские власти такой договор не заключали, поэтому на двух других озерах пробы воды и песка были взяты единично.
Что касается других местных озер - Лиманов и Михайловского, там состояние воды и вовсе никто не проверял. Павел Чуканов объясняет это тем, что официально эти озера не являются местами массового отдыха. Поэтому купаться там людям придется на свой страх и риск. Не проводились в нынешнем сезоне и заборы воды в реке Северский Донец, хотя в прошлые годы, говорит врач по коммунальной гигиене, это делалось регулярно на основе договора.
20 июня 2018
• Долгожителям Славянска будут платить в пять раз больше
• Начался сбор голосов за проекты «Бюджета участия Славянска»
• «Награда» нашла «героя»: почему Константина Загнибеду попросили из общественного совета
• Городские власти верят, что смена губернатора не замедлит ремонт опорной школы
• Экс-губернатор теперь будет «оновлювати» не Донетчину, а НАБУ
• Первый плей-офф России, хет-трик Роналду, реальная помощь от системы VAR
• Семь наград славянских боксеров на турнире в Краматорске
• Как правильно хранить хлеб во избежание картофельной болезни
• Восемь чемпионов, 28 медалей и «серебро» в командном зачете
• Отпечатки кулака Кличко, Усик боксирует в Москве и защита титула Далакяна
• Купаться можно: санитарная служба проверила озера Славкурорта
• «Шахтер» вышел из отпуска: четыре новичка, селекционер Бота и первый сбор в Германии
• Сообщение о минировании вокзала в Славянске не подтвердилось
15 июня 2018
• В Славянске и районе - вновь случаи бешенства
• Клещи кусают славянцев прямо в городе
• Славянские депутаты поддержали петицию о запрете отлова стерилизованных собак
• Муляж - угроза жизни, а 3 гранаты - хулиганство: как квалифицируют преступления в Славянске
• Неля Штепа с адвокатами не явилась на суд
• Преступность в Славянске пошла на спад
• Монетизация субсидий: процесс пошел
• Почтовое отделение на курорте продолжит работу
• Гаражную тему в Славянске пока «поставили на паузу»
• Славянск готов софинансировать областную программу детского оздоровления
14 июня 2018
• Азовское море закроют для стрельб. Но купаться можно
• Уехать в Одессу поездом теперь можно ежедневно
• В Маяках поисковики подняли останки 24 солдат Второй мировой
• В Славянском БТИ нашлась схема Старогородского кладбища
• О пешеходном переходе в Железнодорожном микрорайоне и чистоте городских улиц
• В «Славгорводоканале» пообещали заасфальтировать тротуар на Университетской
— 14 июня 2018 —
Сообщение пресс-службы ООС о том, что украинские военные до сентября закрыли три участка Азовского моря, не на шутку взбудоражило жителей Славянска. Люди опасаются, что это поставит крест на их летнем отдыхе. Ведь оплатить тур на заграничные курорты могут далеко не все. А поездка в Крым для многих неприемлема по этическим соображениям.
— 14 июня 2018 —
«Укрзалізниця» увеличила периодичность курирования поезда «Константиновка - Одесса». Об этом сообщил и.о. председателя правления ПАО Евгений Кравцов. До 28 августа поезд № 92/91 «Константиновка-Одесса» будет курсировать ежедневно, вместо графика через день.
— 14 июня 2018 —
В начале июня в селе Маяки поисковики Ассоциации исследователей военно-исторического наследия «Плацдарм» подняли тела 24 солдат Красной армии. Предположительно, они погибли в боях Второй мировой в 1942 году. О найденных человеческих костях ребятам из «Плацдарма» сообщили местные жители.
— 14 июня 2018 —
Губернатор Донецкой области Павел Жебривский уходит с должности. Об этом 11 июня он сообщил на своей странице в соцсети «Фейсбук», отметив, что накануне встретился с президентом и сам попросил его об отставке. Дальше в посте Жебривский перечисляет успехи своей работы в должности руководителя ДонОВГА. О причинах отставки он не говорит ничего. Поэтому, в том, что могло послужить причиной его ухода менее чем за год до президентских выборов, разбирались журналисты.
Приветствую, гость! Вход
20 июня 2018
• Долгожителям Славянска будут платить в пять раз больше
• Начался сбор голосов за проекты «Бюджета участия Славянска»
• «Награда» нашла «героя»: почему Константина Загнибеду попросили из общественного совета
• Городские власти верят, что смена губернатора не замедлит ремонт опорной школы
• Экс-губернатор теперь будет «оновлювати» не Донетчину, а НАБУ
• Первый плей-офф России, хет-трик Роналду, реальная помощь от системы VAR
• Семь наград славянских боксеров на турнире в Краматорске
• Как правильно хранить хлеб во избежание картофельной болезни
• Восемь чемпионов, 28 медалей и «серебро» в командном зачете
• Отпечатки кулака Кличко, Усик боксирует в Москве и защита титула Далакяна
• Купаться можно: санитарная служба проверила озера Славкурорта
• «Шахтер» вышел из отпуска: четыре новичка, селекционер Бота и первый сбор в Германии
• Сообщение о минировании вокзала в Славянске не подтвердилось
15 июня 2018
• В Славянске и районе - вновь случаи бешенства
• Клещи кусают славянцев прямо в городе
• Славянские депутаты поддержали петицию о запрете отлова стерилизованных собак
• Муляж - угроза жизни, а 3 гранаты - хулиганство: как квалифицируют преступления в Славянске
• Неля Штепа с адвокатами не явилась на суд
• Преступность в Славянске пошла на спад
• Монетизация субсидий: процесс пошел
• Почтовое отделение на курорте продолжит работу
• Гаражную тему в Славянске пока «поставили на паузу»
• Славянск готов софинансировать областную программу детского оздоровления
14 июня 2018
• Азовское море закроют для стрельб. Но купаться можно
• Уехать в Одессу поездом теперь можно ежедневно
• В Маяках поисковики подняли останки 24 солдат Второй мировой
• В Славянском БТИ нашлась схема Старогородского кладбища
• О пешеходном переходе в Железнодорожном микрорайоне и чистоте городских улиц
• В «Славгорводоканале» пообещали заасфальтировать тротуар на Университетской
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Купаться можно: санитарная служба проверила озера Славкурорта»
Санитарно-эпидемиологическая служба провела проверку озер Славянского курорта. Пробы воды и песка не выявили никаких препятствий для купания и отдыха. Об этом рассказал врач по коммунальной гигиене Славянского районного филиала ГУ ДОЛЦ Павел Чуканов.