Славянску показали «Невидимый батальон»

|21 июня 2018
|Просмотров: 65
|
По официальной статистике, только в боевых подразделениях ВСУ проходят службу более 10 тысяч женщин. 15 июня в кинотеатре "Сапфир" состоялся бесплатный показ документального фильма, рассказывающего о женщинах, участвующих в боевых действиях на Востоке Украины.
Название фильма "Невидимый батальон" копирует "бренд" общественного правозащитного проекта, основанного в 2015 году для проведения социологических исследований в зоне АТО и адвокатировании интересов женщин-военнослужащих. Своей заслугой волонтеры проекта считают то, что в современной украинской армии существенно расширен перечень должностей, которые отечественное законодательство позволяет занимать женщинам. Еще в 2014-м, как отмечается в киноленте, женщины-снайперы, артиллеристки и разведчицы оформлялись в воинских частях кухарками, швеями и т. д. Сейчас список их военных специальностей состоит из 63 позиций.
Киноальманах "Невидимый батальон" - первый документальный фильм, рассказывающий о женщинах на войне. Примечательно, что снимали его тоже женщины. Идея проекта принадлежит военному волонтеру и ветерану АТО Марии Берлинской, в команду которой вошли три режиссера: Светлана Лещинская, Алина Горловая и Ирина Цилык.
Композиционно фильм состоит из 6 историй, речь в них ведется от имени женщин-военнослужащих. Как рассказала исполнительный продюсер Оксана Иванцив, при подборе персонажей главным критерием был их боевой опыт и понимание гендерных проблем, с которыми женщины сталкиваются на фронте и позже в гражданской жизни. Показательна в этом отношении фраза одной из героинь фильма: "Легче погибнуть на войне, чем выживать после нее в мирном обществе". Вместе с тем, говорится в картине и о том, что защищать свою родину - не прерогатива мужчины, и что женщины эту обязанность тоже могут выполнять с достоинством и честью.
Съемки фильма проходили в разных частях Украины. Помимо зоны боевых действий, команда проекта работала в Запорожье, Днепре, Киеве, Коломые и других городах. Премьерный показ фильма состоялся в октябре прошлого года. Практически сразу же он появился на телеканале "1 + 1". Более основательный телепрокат ленты, по словам волонтеров, начнется после презентационного тура.
В Донецкую область "Невидимый батальон" попал уже после того, как его посмотрели зрители Нью-Йорка, Вашингтона, Оттавы, Шанхая, Праги и Берлина - картину там встретили с интересом. Первый восточноукраинский показ прошел в Мариуполе, на базе общественной платформы инициатив. Дебют на полном экране состоялся в Славянске. Здесь его посмотрели несколько десятков горожан. Далее команда проекта направилась в Краматорск, Дружковку и Константиновку.
21 июня 2018
• Восточные танцы на славянской сцене
• На блокпосту №1 будет сквер Памяти
• В Славянске появился еще один памятник жертвам боевиков
• Славянску показали «Невидимый батальон»
20 июня 2018
• Долгожителям Славянска будут платить в пять раз больше
• Начался сбор голосов за проекты «Бюджета участия Славянска»
• «Награда» нашла «героя»: почему Константина Загнибеду попросили из общественного совета
• Городские власти верят, что смена губернатора не замедлит ремонт опорной школы
• Экс-губернатор теперь будет «оновлювати» не Донетчину, а НАБУ
• Первый плей-офф России, хет-трик Роналду, реальная помощь от системы VAR
• Семь наград славянских боксеров на турнире в Краматорске
• Как правильно хранить хлеб во избежание картофельной болезни
• Восемь чемпионов, 28 медалей и «серебро» в командном зачете
• Отпечатки кулака Кличко, Усик боксирует в Москве и защита титула Далакяна
• Купаться можно: санитарная служба проверила озера Славкурорта
• «Шахтер» вышел из отпуска: четыре новичка, селекционер Бота и первый сбор в Германии
• Сообщение о минировании вокзала в Славянске не подтвердилось
15 июня 2018
• В Славянске и районе - вновь случаи бешенства
• Клещи кусают славянцев прямо в городе
• Славянские депутаты поддержали петицию о запрете отлова стерилизованных собак
• Муляж - угроза жизни, а 3 гранаты - хулиганство: как квалифицируют преступления в Славянске
• Неля Штепа с адвокатами не явилась на суд
• Преступность в Славянске пошла на спад
• Монетизация субсидий: процесс пошел
• Почтовое отделение на курорте продолжит работу
• Гаражную тему в Славянске пока «поставили на паузу»
• Славянск готов софинансировать областную программу детского оздоровления
14 июня 2018
• Азовское море закроют для стрельб. Но купаться можно
— 21 июня 2018 —
Во Дворце культуры и окружающей среды 14 июня состоялся отчетный концерт славянской студии арабского танца «Оазис».
— 21 июня 2018 —
В минувшее воскресенье, 17 июня, на месте массового захоронения убитых террористами славянцев состоялось открытие нового памятника, установленного на пожертвования прихожан протестантской церкви.
— 20 июня 2018 —
Санитарно-эпидемиологическая служба провела проверку озер Славянского курорта. Пробы воды и песка не выявили никаких препятствий для купания и отдыха. Об этом рассказал врач по коммунальной гигиене Славянского районного филиала ГУ ДОЛЦ Павел Чуканов.
— 14 июня 2018 —
Сообщение пресс-службы ООС о том, что украинские военные до сентября закрыли три участка Азовского моря, не на шутку взбудоражило жителей Славянска. Люди опасаются, что это поставит крест на их летнем отдыхе. Ведь оплатить тур на заграничные курорты могут далеко не все. А поездка в Крым для многих неприемлема по этическим соображениям.
Приветствую, гость! Вход
21 июня 2018
• Восточные танцы на славянской сцене
• На блокпосту №1 будет сквер Памяти
• В Славянске появился еще один памятник жертвам боевиков
• Славянску показали «Невидимый батальон»
20 июня 2018
• Долгожителям Славянска будут платить в пять раз больше
• Начался сбор голосов за проекты «Бюджета участия Славянска»
• «Награда» нашла «героя»: почему Константина Загнибеду попросили из общественного совета
• Городские власти верят, что смена губернатора не замедлит ремонт опорной школы
• Экс-губернатор теперь будет «оновлювати» не Донетчину, а НАБУ
• Первый плей-офф России, хет-трик Роналду, реальная помощь от системы VAR
• Семь наград славянских боксеров на турнире в Краматорске
• Как правильно хранить хлеб во избежание картофельной болезни
• Восемь чемпионов, 28 медалей и «серебро» в командном зачете
• Отпечатки кулака Кличко, Усик боксирует в Москве и защита титула Далакяна
• Купаться можно: санитарная служба проверила озера Славкурорта
• «Шахтер» вышел из отпуска: четыре новичка, селекционер Бота и первый сбор в Германии
• Сообщение о минировании вокзала в Славянске не подтвердилось
15 июня 2018
• В Славянске и районе - вновь случаи бешенства
• Клещи кусают славянцев прямо в городе
• Славянские депутаты поддержали петицию о запрете отлова стерилизованных собак
• Муляж - угроза жизни, а 3 гранаты - хулиганство: как квалифицируют преступления в Славянске
• Неля Штепа с адвокатами не явилась на суд
• Преступность в Славянске пошла на спад
• Монетизация субсидий: процесс пошел
• Почтовое отделение на курорте продолжит работу
• Гаражную тему в Славянске пока «поставили на паузу»
• Славянск готов софинансировать областную программу детского оздоровления
14 июня 2018
• Азовское море закроют для стрельб. Но купаться можно
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Славянску показали «Невидимый батальон»»
По официальной статистике, только в боевых подразделениях ВСУ проходят службу более 10 тысяч женщин. 15 июня в кинотеатре "Сапфир" состоялся бесплатный показ документального фильма, рассказывающего о женщинах, участвующих в боевых действиях на Востоке Украины.