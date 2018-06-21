Славянску показали «Невидимый батальон»

По официальной статистике, только в боевых подразделениях ВСУ проходят службу более 10 тысяч женщин. 15 июня в кинотеатре "Сапфир" состоялся бесплатный показ документального фильма, рассказывающего о женщинах, участвующих в боевых действиях на Востоке Украины.

Название фильма "Невидимый батальон" копирует "бренд" общественного правозащитного проекта, основанного в 2015 году для проведения социологических исследований в зоне АТО и адвокатировании интересов женщин-военнослужащих. Своей заслугой волонтеры проекта считают то, что в современной украинской армии существенно расширен перечень должностей, которые отечественное законодательство позволяет занимать женщинам. Еще в 2014-м, как отмечается в киноленте, женщины-снайперы, артиллеристки и разведчицы оформлялись в воинских частях кухарками, швеями и т. д. Сейчас список их военных специальностей состоит из 63 позиций.

Киноальманах "Невидимый батальон" - первый документальный фильм, рассказывающий о женщинах на войне. Примечательно, что снимали его тоже женщины. Идея проекта принадлежит военному волонтеру и ветерану АТО Марии Берлинской, в команду которой вошли три режиссера: Светлана Лещинская, Алина Горловая и Ирина Цилык.

Композиционно фильм состоит из 6 историй, речь в них ведется от имени женщин-военнослужащих. Как рассказала исполнительный продюсер Оксана Иванцив, при подборе персонажей главным критерием был их боевой опыт и понимание гендерных проблем, с которыми женщины сталкиваются на фронте и позже в гражданской жизни. Показательна в этом отношении фраза одной из героинь фильма: "Легче погибнуть на войне, чем выживать после нее в мирном обществе". Вместе с тем, говорится в картине и о том, что защищать свою родину - не прерогатива мужчины, и что женщины эту обязанность тоже могут выполнять с достоинством и честью.

Съемки фильма проходили в разных частях Украины. Помимо зоны боевых действий, команда проекта работала в Запорожье, Днепре, Киеве, Коломые и других городах. Премьерный показ фильма состоялся в октябре прошлого года. Практически сразу же он появился на телеканале "1 + 1". Более основательный телепрокат ленты, по словам волонтеров, начнется после презентационного тура.

В Донецкую область "Невидимый батальон" попал уже после того, как его посмотрели зрители Нью-Йорка, Вашингтона, Оттавы, Шанхая, Праги и Берлина - картину там встретили с интересом. Первый восточноукраинский показ прошел в Мариуполе, на базе общественной платформы инициатив. Дебют на полном экране состоялся в Славянске. Здесь его посмотрели несколько десятков горожан. Далее команда проекта направилась в Краматорск, Дружковку и Константиновку.