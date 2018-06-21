В Славянске появился еще один памятник жертвам боевиков

Напомним, что в июле 2014 года возле городской детской больницы правоохранители эксгумировали из общей могилы 14 тел. Четырех сразу опознали родственники - это были служители церкви "Преображение Господне" Альберт и Рувим Павенко, а также Виктор Брадарский и Владимир Величко. Позже следователи выяснили, что прихожан боевики забрали прямо со службы 8 июня. Всю ночь их пытали в одном из боксов пожарной части, где у террористов была обустроена база. Утром избитых славянцев отпустили, но когда те сели в машину и поехали домой, автомобиль подорвали из гранатомета. Один пассажир сгорел в салоне, остальные пытались спастись, но их нашли и добили. На сегодняшний день личности убийц и палачей установлены: двое из них - уроженцы Славянска, третий - из Макеевки. Сейчас они в бегах. Всем троим, по информации полиции, грозит пожизненное заключение. Их жертвам, по убеждению прихожан, навеки предначертано небесное царствие.

Память о погибших от рук боевиков братьях протестанты решили увековечить в массивном памятнике, установленном на месте захоронения. Открытие мемориала было не похоже на привычный митинг-рекивем. Скорее, это была выездная служба, на которую собралось несколько сотен горожан: пел церковный хор, пасторы читали проповеди, используя подобающие случаю выдержки из евангелия. Общий контекст, предсказуемо, интерпретировал тему страданий в земной жизни и веры в непогрешимость Божьего промысла.

Обратил на себя внимание тот краеведческий факт, что новый памятник разместился между пилоном в честь героев гражданской войны и памятным камнем о жертвах голодоморов в Украине. Символично, что получившийся комплекс расположен на окраине старого городского кладбища, где захоронены жертвы прокатившихся через Славянск воен и вооруженных конфликтов. Четыре года назад этот список обновился, вписав очередной горький эпизод в историю города и увековечив имена погибших в надписях мемориалов.