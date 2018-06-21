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Фотофакт

Неэстетично и небезопасно

На блокпосту №1 будет сквер Памяти

Павел Коротенко
21 июня 2018 Просмотров: 127 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Каждую пятницу в 17:00 на месте будущего сквера проходят общественные субботники. Состав их участников меняется, но безлюдными эти мероприятия не бывают никогда.
  • Проект сквера Памяти уже согласован в Славянской райгосадминистрации и Мирненском поселковом совете.

Четвертый год подряд на месте бывшего блокпоста №1, расположенного в Рыбхозе, патриотичная общественность Славянска и пос. Мирный занимается благоустройством территории. В этом году появился проект организации здесь сквера Памяти.

Сражение с продолжением

В период оккупации через блокпост №1 прошли все славянцы, бегущие из оккупации в сторону Изюма, Харькова, Полтавы. Вечером 26 июня 2014 года группа боевиков при поддержке двух танков и артиллерийских самоходок атаковала блокпост и разгромила его. Только ночью бойцам 2-го добровольческого батальона НГУ и 95-й ОАЭМБр удалось вернуться за ранеными и убитыми товарищами. Но и после освобождения Славянска противоборство здесь не закончилось.

Первые деревянные кресты, сооруженные из подручных материалов, поставили на месте боя сами военные. Простояли они недолго - их сожгли неизвестные украинофобы. После этого местные активисты поставили дубовый крест, который тоже пытались поджечь, а когда не получилось, спилили и увезли. Следующий крест был металлическим и укрепленным в бетонное основание. Стоит он и по сей день. Рядом расположен гранитный крест, установленный по инициативе жителей города Коростышев в память о погибшем земляке. 

С 2014-го и поныне здесь проходят памятные мероприятия, сюда приезжают родственники и побратимы героев. Усилиями местной общественности территория постепенно укрывается цветочными клумбами. А прошлой осенью житель поселка Юрий Голуб высадил возле блокпоста тысячу тюльпанов, которые этой весной зацвели.

Основательный проект

Несколько месяцев назад у активистов  появилась идея перейти от бессистемного благоустройства к капитальному проекту, который решили назвать сквер Памяти. Проект уже согласован в Славянской райгосадминистрации и Мирненском поселковом совете, руководство которых также поддержало инициативу. 

С ранней весны здесь каждую пятницу проходят общественные субботники, на которых активисты из Славянска, Мирного и других населенных пунктов района расчищают территорию от зарослей и готовят ее для посадки кустов и деревьев. Растения планируется высадить по обе стороны обелиска, который, по проекту, будет установлен на месте сегодняшних крестов. Сейчас в будущий сквер уже завезли и распланировали несколько машин грунта. 

Для популяризации инициативы, анонсов о предстоящих субботниках и отчетах о проделанной работе активисты создали в социальной сети «Фейсбук» группу «Неоголошена війна. Блокпост 1». Здесь же можно узнать номер расчетного счета для сбора средств на создание мемориала. Стоимость проекта оценивается в 75-80 тыс. грн, без учета работ по благоустройству - этот сегмент общественники готовы выполнить на добровольных началах. Желающие присоединиться к созданию объекта в любой посильной форме – личным трудом или финансами – могут получить более детальную информацию по телефону (099) 069-01-37 (Ярослав). 

Обращаем внимание, что 26 июня, в день 4-й годовщины боя на БП-1, здесь, по установившейся традиции, пройдет памятный митинг.

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Комментарии к статье «На блокпосту №1 будет сквер Памяти»

Четвертый год подряд на месте бывшего блокпоста №1, расположенного в Рыбхозе, патриотичная общественность Славянска и пос. Мирный занимается благоустройством территории. В этом году появился проект организации здесь сквера Памяти.

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