Восточные танцы на славянской сцене

— 14 июня 2018 —

Сообщение пресс-службы ООС о том, что украинские военные до сентября закрыли три участка Азовского моря, не на шутку взбудоражило жителей Славянска. Люди опасаются, что это поставит крест на их летнем отдыхе. Ведь оплатить тур на заграничные курорты могут далеко не все. А поездка в Крым для многих неприемлема по этическим соображениям.

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