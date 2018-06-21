Школа №8 выпустила очередной методический сборник

Славянская общеобразовательная школа №8 в очередной раз выпустила практическое пособие для педагогов «Методический вестник». Презентация шестого номера издания состоялась 13 июня в студии «Top place» в формате научно-методического ток-шоу.

Пособие содержит научные и обзорные статьи, разработки уроков и воспитательных мероприятий, обобщенный опыт педагогических исследований, практические рекомендации по совершенствованию образовательной работы. Авторами большинства материалов выступили педагоги школы №8. Кроме того, в книге имеются работы преподавателей и аспирантов высших учебных заведений, в том числе Донецкого областного института последипломного образования.

Школа №8 очень активно занимается издательской деятельностью. Как известно, кроме «Методического вестника», коллектив учебного заведения ежегодно издает сборник детского творчества «Навеянное детством». Директор школы Светлана Делеске говорит, что эта в определенной степени инновационная работа уже стала традиционной. «Издательская деятельность помогает повышать уровень профессионализма учителей, реализовывать приоритетные направления образования», - подчеркивает она.

По словам Светланы Делеске, педагогам, чьи материалы опубликованы в сборнике, удалось доказать практическую значимость, актуальность собственных исследований и перспективность накопленного опыта. При этом они заверили, что останавливаться на достигнутом не собираются.