|21 июня 2018
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Славянская общеобразовательная школа №8 в очередной раз выпустила практическое пособие для педагогов «Методический вестник». Презентация шестого номера издания состоялась 13 июня в студии «Top place» в формате научно-методического ток-шоу.
Пособие содержит научные и обзорные статьи, разработки уроков и воспитательных мероприятий, обобщенный опыт педагогических исследований, практические рекомендации по совершенствованию образовательной работы. Авторами большинства материалов выступили педагоги школы №8. Кроме того, в книге имеются работы преподавателей и аспирантов высших учебных заведений, в том числе Донецкого областного института последипломного образования.
Школа №8 очень активно занимается издательской деятельностью. Как известно, кроме «Методического вестника», коллектив учебного заведения ежегодно издает сборник детского творчества «Навеянное детством». Директор школы Светлана Делеске говорит, что эта в определенной степени инновационная работа уже стала традиционной. «Издательская деятельность помогает повышать уровень профессионализма учителей, реализовывать приоритетные направления образования», - подчеркивает она.
По словам Светланы Делеске, педагогам, чьи материалы опубликованы в сборнике, удалось доказать практическую значимость, актуальность собственных исследований и перспективность накопленного опыта. При этом они заверили, что останавливаться на достигнутом не собираются.
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Приветствую, гость! Вход
21 июня 2018
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• Чтобы остановить нарушителя на КПП, силовики стреляли по колесам
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• Полицейские нашли креативный подход в обучении детей
• Связаться с диспетчером «Отиса» из застрявшего лифта теперь можно лишь по телефону
• Школа №8 выпустила очередной методический сборник
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• Славянская райгосадминистрация переходит на электронное делопроизводство
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• «Славгорводоканал» обещает развесить в подъездах ящики для показаний
• Квартальных попросили заняться переписью домашних животных
• Славянцы завоевали два первых места на мотокроссе
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• На блокпосту №1 будет сквер Памяти
• В Славянске появился еще один памятник жертвам боевиков
• Славянску показали «Невидимый батальон»
20 июня 2018
• Долгожителям Славянска будут платить в пять раз больше
• Начался сбор голосов за проекты «Бюджета участия Славянска»
• «Награда» нашла «героя»: почему Константина Загнибеду попросили из общественного совета
• Городские власти верят, что смена губернатора не замедлит ремонт опорной школы
• Экс-губернатор теперь будет «оновлювати» не Донетчину, а НАБУ
• Первый плей-офф России, хет-трик Роналду, реальная помощь от системы VAR
• Семь наград славянских боксеров на турнире в Краматорске
• Как правильно хранить хлеб во избежание картофельной болезни
• Восемь чемпионов, 28 медалей и «серебро» в командном зачете
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Славянская общеобразовательная школа №8 в очередной раз выпустила практическое пособие для педагогов «Методический вестник». Презентация шестого номера издания состоялась 13 июня в студии «Top place» в формате научно-методического ток-шоу.