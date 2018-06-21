Полицейские нашли креативный подход в обучении детей

На центральной площади Славянска 15 июня полицейские провели уличную акцию «Будь осторожным на дороге». Ее целью стало предупреждение детского травматизма во время летних каникул.

Мероприятие для маленьких жителей города правоохранители проводят второй год подряд. В игровой форме они напоминают детям правила дорожного движения, объясняют права пешеходов и водителей.

В нынешней акции кроме правоохранителей, приняли участие ребята из «Лиги будущих полицейских», бойцы Нацгвардии и батальона «Киев», сотрудники ГСЧС, медики, байкеры, общественные организации и творческие коллективы. Поэтому мероприятие превратилось в настоящий детский праздник с конкурсами и призами. Их за участие в конкурсе рисунка, который был объявлен заранее, вручил победителям начальник Славянского горотдела Сергей Алешин.

- Каждое ДТП можно предупредить и не допустить. Поэтому мы вместе с детьми и взрослыми жителями города вспомнили простые, но очень важные правила дорожного движения. Объяснили детворе, что нарушать их нельзя ни в коем случае, потому что цена такого нарушения слишком велика, - сказал Сергей Алешин.