|21 июня 2018
|Просмотров: 65
|
На центральной площади Славянска 15 июня полицейские провели уличную акцию «Будь осторожным на дороге». Ее целью стало предупреждение детского травматизма во время летних каникул.
Мероприятие для маленьких жителей города правоохранители проводят второй год подряд. В игровой форме они напоминают детям правила дорожного движения, объясняют права пешеходов и водителей.
В нынешней акции кроме правоохранителей, приняли участие ребята из «Лиги будущих полицейских», бойцы Нацгвардии и батальона «Киев», сотрудники ГСЧС, медики, байкеры, общественные организации и творческие коллективы. Поэтому мероприятие превратилось в настоящий детский праздник с конкурсами и призами. Их за участие в конкурсе рисунка, который был объявлен заранее, вручил победителям начальник Славянского горотдела Сергей Алешин.
- Каждое ДТП можно предупредить и не допустить. Поэтому мы вместе с детьми и взрослыми жителями города вспомнили простые, но очень важные правила дорожного движения. Объяснили детворе, что нарушать их нельзя ни в коем случае, потому что цена такого нарушения слишком велика, - сказал Сергей Алешин.
21 июня 2018
• Что делать, если в платежках за тепло появился неожиданный долг
• Ремонты: шаг вперед и два назад
• Декларацию с семейным врачом можно будет подписать прямо на работе
• Чтобы остановить нарушителя на КПП, силовики стреляли по колесам
• За сутки в авариях пострадали два человека
• Боевик 4 года прятался в храме
• Полицейские нашли креативный подход в обучении детей
• Связаться с диспетчером «Отиса» из застрявшего лифта теперь можно лишь по телефону
• Школа №8 выпустила очередной методический сборник
• Остановку напротив будущей опорной школы хотят переделать
• Славянская райгосадминистрация переходит на электронное делопроизводство
• Жители Черевковки просят обезопасить переход на Криворожской
• «Славгорводоканал» обещает развесить в подъездах ящики для показаний
• Квартальных попросили заняться переписью домашних животных
• Славянцы завоевали два первых места на мотокроссе
• Восточные танцы на славянской сцене
• На блокпосту №1 будет сквер Памяти
• В Славянске появился еще один памятник жертвам боевиков
• Славянску показали «Невидимый батальон»
20 июня 2018
• Долгожителям Славянска будут платить в пять раз больше
• Начался сбор голосов за проекты «Бюджета участия Славянска»
• «Награда» нашла «героя»: почему Константина Загнибеду попросили из общественного совета
• Городские власти верят, что смена губернатора не замедлит ремонт опорной школы
• Экс-губернатор теперь будет «оновлювати» не Донетчину, а НАБУ
• Первый плей-офф России, хет-трик Роналду, реальная помощь от системы VAR
• Семь наград славянских боксеров на турнире в Краматорске
• Как правильно хранить хлеб во избежание картофельной болезни
• Восемь чемпионов, 28 медалей и «серебро» в командном зачете
— 21 июня 2018 —
На сегодняшний день договоры на обслуживание с семейными и участковыми врачами подписали 33272 жителя города. В целом же их должны заключить все 120 тысяч славянцев.
— 21 июня 2018 —
Славянская общеобразовательная школа №8 в очередной раз выпустила практическое пособие для педагогов «Методический вестник». Презентация шестого номера издания состоялась 13 июня в студии «Top place» в формате научно-методического ток-шоу.
— 21 июня 2018 —
Недавний случай бешенства на улице Торговой побудил власти Славянска к решительным действиям, а именно – переписи поголовья домашних котов, собак и прочей живности, которая может быть подвержена смертельному заболеванию.
— 21 июня 2018 —
Рев спортивных мотоциклов, летящая из-под колес пыль и бьющие из мощных колонок жесткие гитарные риффы «AC/DC» - именно таким субботний день 16 июня запомнился всем, кто пришел в карьер микрорайона Артема посмотреть на соревнования по мотокроссу. Начиная с 2010 года, они стали в Славянске традиционными.
Приветствую, гость! Вход
21 июня 2018
• Что делать, если в платежках за тепло появился неожиданный долг
• Ремонты: шаг вперед и два назад
• Декларацию с семейным врачом можно будет подписать прямо на работе
• Чтобы остановить нарушителя на КПП, силовики стреляли по колесам
• За сутки в авариях пострадали два человека
• Боевик 4 года прятался в храме
• Полицейские нашли креативный подход в обучении детей
• Связаться с диспетчером «Отиса» из застрявшего лифта теперь можно лишь по телефону
• Школа №8 выпустила очередной методический сборник
• Остановку напротив будущей опорной школы хотят переделать
• Славянская райгосадминистрация переходит на электронное делопроизводство
• Жители Черевковки просят обезопасить переход на Криворожской
• «Славгорводоканал» обещает развесить в подъездах ящики для показаний
• Квартальных попросили заняться переписью домашних животных
• Славянцы завоевали два первых места на мотокроссе
• Восточные танцы на славянской сцене
• На блокпосту №1 будет сквер Памяти
• В Славянске появился еще один памятник жертвам боевиков
• Славянску показали «Невидимый батальон»
20 июня 2018
• Долгожителям Славянска будут платить в пять раз больше
• Начался сбор голосов за проекты «Бюджета участия Славянска»
• «Награда» нашла «героя»: почему Константина Загнибеду попросили из общественного совета
• Городские власти верят, что смена губернатора не замедлит ремонт опорной школы
• Экс-губернатор теперь будет «оновлювати» не Донетчину, а НАБУ
• Первый плей-офф России, хет-трик Роналду, реальная помощь от системы VAR
• Семь наград славянских боксеров на турнире в Краматорске
• Как правильно хранить хлеб во избежание картофельной болезни
• Восемь чемпионов, 28 медалей и «серебро» в командном зачете
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Полицейские нашли креативный подход в обучении детей»
На центральной площади Славянска 15 июня полицейские провели уличную акцию «Будь осторожным на дороге». Ее целью стало предупреждение детского травматизма во время летних каникул.