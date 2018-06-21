 

facebook twitter google+

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска





Loading...

Фотофакт

Неэстетично и небезопасно

Трансформация компьютерных столов

Татьяна Ковалева
21 июня 2018 Просмотров: 122 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Компьютерные столы стремительно ворвались в нашу жизнь вслед за повсеместной компьютеризацией деловых и производственных отношений, всех аспектов частной жизни.

Первоначально это были привычные всем модели с отсеком для системного блока и столешницей для монитора и клавиатуры. Наиболее универсальные столы были снабжены выдвижными ящиками и полочкой для клавиатуры.

Эти модели, ставшие уже классическими, изготавливаются из стандартных для мебельного производства материалов:

  • ДСП
  • ЛДСП
  • МДФ
  • дерева.

Они подверглись некоторому усовершенствованию, в результате чего появились разные по конфигурации и размерам модели. Открыв сайт интернет-магазина FlashNika Мебель, вы сможете убедиться в их видовом разнообразии. В каталоге flash-nika-mebel.ua/furniture/pismennye_stoly представлено более 300-х сот видов столов.

Однако дизайнерские изыскания не обошли стороной и этот сегмент мебельной промышленности. В настоящее время разработаны и поступили на рынок очень интересные модели компьютерных столов, эргономичных, функциональных и достаточно декоративных.

Новые опции компьютерных столов

Многие виды современных компьютерных столов кроме обязательных элементов (столешницы, подставки для системного блока, полки для клавиатуры) имеют множество дополнительных элементов, призванных гармонизировать работу человека с учетом стремительного развития современных технологий во всех отраслях жизни. Наиболее часто встречаются следующие элементы:

  • надставки для монитора
  • полки для колонок с подставками для CD
  • полки для периферийных устройств
  • USB-Hub
  • LED-подсветка
  • мобильные тумбы
  • подставки под смартфон.

При этом выдвижные ящики и выдвижная полка для клавиатуры уже перестали быть обязательным элементом. И достаточно часто производители изготавливают столы с криволинейной эргономичной столешницей.

Современные материалы изготовления

Превалирующее большинство компьютерных столов, представленных на рынке, изготовлены из классических материалов, либо их сочетании. Однако принцип минимализма и стили хай-тек и фьюжн, повсеместно захватившие умы дизайнеров, внесли очень серьезные коррективы в материалы изготовления мебели. Компьютерные столы оказались на передовой в этой устремленности в будущее. Поэтому список материалов их изготовления очень расширился, и выглядит достаточно нетривиально. Это

  • закаленное стекло
  • металл
  • металл + стекло
  • стекло + дерево.

Визуально модели при таком сочетании материалов выглядят очень стильно и презентабельно. Но при покупке изделия, изготовленного из столь разнородных материалов, нужно учитывать некоторые моменты.

Осторожно подбирайте модель под выбранный стиль интерьера.

Разные материалы требуют разный уход. Чтобы стол прослужил долго, внимательно изучите инструкцию.

В любом случае компьютерный стол призван облегчить вашу жизнь, значит при его выборе внимательно продумайте – какими опциями он должен обладать в первую очередь, а какие для вас второстепенны.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

21 июня 2018

Что делать, если в платежках за тепло появился неожиданный долг

Ремонты: шаг вперед и два назад

Декларацию с семейным врачом можно будет подписать прямо на работе

Чтобы остановить нарушителя на КПП, силовики стреляли по колесам

Ударила сожителя ножом

За сутки в авариях пострадали два человека

Боевик 4 года прятался в храме

Полицейские нашли креативный подход в обучении детей

Трансформация компьютерных столов

Связаться с диспетчером «Отиса» из застрявшего лифта теперь можно лишь по телефону

Школа №8 выпустила очередной методический сборник

Остановку напротив будущей опорной школы хотят переделать

Славянская райгосадминистрация переходит на электронное делопроизводство

Неэстетично и небезопасно

Жители Черевковки просят обезопасить переход на Криворожской

«Славгорводоканал» обещает развесить в подъездах ящики для показаний

Квартальных попросили заняться переписью домашних животных

Славянцы завоевали два первых места на мотокроссе

Восточные танцы на славянской сцене

Заеденные текучкой

На блокпосту №1 будет сквер Памяти

В Славянске появился еще один памятник жертвам боевиков

Славянску показали «Невидимый батальон»

20 июня 2018

Долгожителям Славянска будут платить в пять раз больше

Начался сбор голосов за проекты «Бюджета участия Славянска»

«Награда» нашла «героя»: почему Константина Загнибеду попросили из общественного совета

Городские власти верят, что смена губернатора не замедлит ремонт опорной школы

Экс-губернатор теперь будет «оновлювати» не Донетчину, а НАБУ

Первый плей-офф России, хет-трик Роналду, реальная помощь от системы VAR

Семь наград славянских боксеров на турнире в Краматорске

Как правильно хранить хлеб во избежание картофельной болезни

Также в разделе

Декларацию с семейным врачом можно будет подписать прямо на работе

— 21 июня 2018 —

На сегодняшний день договоры на обслуживание с семейными и участковыми врачами подписали 33272 жителя города. В целом же их должны заключить все 120 тысяч славянцев. 

Читать далее ⇒

Полицейские нашли креативный подход в обучении детей

— 21 июня 2018 —

На центральной площади Славянска 15 июня полицейские провели уличную акцию «Будь осторожным на дороге». Ее целью стало предупреждение детского травматизма во время летних каникул.

Читать далее ⇒

Школа №8 выпустила очередной методический сборник

— 21 июня 2018 —

Славянская общеобразовательная школа №8 в очередной раз выпустила практическое пособие для педагогов «Методический вестник». Презентация шестого номера издания состоялась 13 июня в студии «Top place» в формате научно-методического ток-шоу. 

Читать далее ⇒

Квартальных попросили заняться переписью домашних животных

— 21 июня 2018 —

Недавний случай бешенства на улице Торговой побудил власти Славянска к решительным действиям, а именно – переписи поголовья домашних котов, собак и прочей живности, которая может быть подвержена смертельному заболеванию.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Трансформация компьютерных столов»

Компьютерные столы стремительно ворвались в нашу жизнь вслед за повсеместной компьютеризацией деловых и производственных отношений, всех аспектов частной жизни.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Ремонты: шаг вперед и два назад

Связаться с диспетчером «Отиса» из застрявшего лифта теперь можно лишь по телефону

Остановку напротив будущей опорной школы хотят переделать

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Чтобы остановить нарушителя на КПП, силовики стреляли по колесам

Ударила сожителя ножом

За сутки в авариях пострадали два человека

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Что делать, если в платежках за тепло появился неожиданный долг

«Славгорводоканал» обещает развесить в подъездах ящики для показаний

Долгожителям Славянска будут платить в пять раз больше

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Заеденные текучкой

Растяжимые понятия

Трубки мира

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Первый плей-офф России, хет-трик Роналду, реальная помощь от системы VAR

Семь наград славянских боксеров на турнире в Краматорске

Восемь чемпионов, 28 медалей и «серебро» в командном зачете

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

21 июня 2018

Что делать, если в платежках за тепло появился неожиданный долг

Ремонты: шаг вперед и два назад

Декларацию с семейным врачом можно будет подписать прямо на работе

Чтобы остановить нарушителя на КПП, силовики стреляли по колесам

Ударила сожителя ножом

За сутки в авариях пострадали два человека

Боевик 4 года прятался в храме

Полицейские нашли креативный подход в обучении детей

Трансформация компьютерных столов

Связаться с диспетчером «Отиса» из застрявшего лифта теперь можно лишь по телефону

Школа №8 выпустила очередной методический сборник

Остановку напротив будущей опорной школы хотят переделать

Славянская райгосадминистрация переходит на электронное делопроизводство

Неэстетично и небезопасно

Жители Черевковки просят обезопасить переход на Криворожской

«Славгорводоканал» обещает развесить в подъездах ящики для показаний

Квартальных попросили заняться переписью домашних животных

Славянцы завоевали два первых места на мотокроссе

Восточные танцы на славянской сцене

Заеденные текучкой

На блокпосту №1 будет сквер Памяти

В Славянске появился еще один памятник жертвам боевиков

Славянску показали «Невидимый батальон»

20 июня 2018

Долгожителям Славянска будут платить в пять раз больше

Начался сбор голосов за проекты «Бюджета участия Славянска»

«Награда» нашла «героя»: почему Константина Загнибеду попросили из общественного совета

Городские власти верят, что смена губернатора не замедлит ремонт опорной школы

Экс-губернатор теперь будет «оновлювати» не Донетчину, а НАБУ

Первый плей-офф России, хет-трик Роналду, реальная помощь от системы VAR

Семь наград славянских боксеров на турнире в Краматорске

Как правильно хранить хлеб во избежание картофельной болезни

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top