Трансформация компьютерных столов

Компьютерные столы стремительно ворвались в нашу жизнь вслед за повсеместной компьютеризацией деловых и производственных отношений, всех аспектов частной жизни.

Первоначально это были привычные всем модели с отсеком для системного блока и столешницей для монитора и клавиатуры. Наиболее универсальные столы были снабжены выдвижными ящиками и полочкой для клавиатуры.

Эти модели, ставшие уже классическими, изготавливаются из стандартных для мебельного производства материалов:

ДСП

ЛДСП

МДФ

дерева.

Они подверглись некоторому усовершенствованию, в результате чего появились разные по конфигурации и размерам модели. Открыв сайт интернет-магазина FlashNika Мебель, вы сможете убедиться в их видовом разнообразии. В каталоге flash-nika-mebel.ua/furniture/pismennye_stoly представлено более 300-х сот видов столов.

Однако дизайнерские изыскания не обошли стороной и этот сегмент мебельной промышленности. В настоящее время разработаны и поступили на рынок очень интересные модели компьютерных столов, эргономичных, функциональных и достаточно декоративных.

Новые опции компьютерных столов

Многие виды современных компьютерных столов кроме обязательных элементов (столешницы, подставки для системного блока, полки для клавиатуры) имеют множество дополнительных элементов, призванных гармонизировать работу человека с учетом стремительного развития современных технологий во всех отраслях жизни. Наиболее часто встречаются следующие элементы:

надставки для монитора

полки для колонок с подставками для CD

полки для периферийных устройств

USB-Hub

LED-подсветка

мобильные тумбы

подставки под смартфон.

При этом выдвижные ящики и выдвижная полка для клавиатуры уже перестали быть обязательным элементом. И достаточно часто производители изготавливают столы с криволинейной эргономичной столешницей.

Современные материалы изготовления

Превалирующее большинство компьютерных столов, представленных на рынке, изготовлены из классических материалов, либо их сочетании. Однако принцип минимализма и стили хай-тек и фьюжн, повсеместно захватившие умы дизайнеров, внесли очень серьезные коррективы в материалы изготовления мебели. Компьютерные столы оказались на передовой в этой устремленности в будущее. Поэтому список материалов их изготовления очень расширился, и выглядит достаточно нетривиально. Это

закаленное стекло

металл

металл + стекло

стекло + дерево.

Визуально модели при таком сочетании материалов выглядят очень стильно и презентабельно. Но при покупке изделия, изготовленного из столь разнородных материалов, нужно учитывать некоторые моменты.

Осторожно подбирайте модель под выбранный стиль интерьера.

Разные материалы требуют разный уход. Чтобы стол прослужил долго, внимательно изучите инструкцию.

В любом случае компьютерный стол призван облегчить вашу жизнь, значит при его выборе внимательно продумайте – какими опциями он должен обладать в первую очередь, а какие для вас второстепенны.