Основные группы и технические характеристики бензиновых пил

|21 июня 2018
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Бензопила – это очень важный инструмент, без которого трудно обойтись домашнему мастеру. Он помогает производить заготовку дров для отопительных котлов, обрезать деревья в саду, строить бревенчатые конструкции.
Современные компании-производители предлагают потребителям большой ассортимент пил, которые отличаются линейными размерами, уровнем мощности, производительностью, износостойкостью и стоимостью. При выборе инструмента необходимо учитывать область его применения и наличие профессиональных навыков домашнего умельца.
Предлагаемые потребителям бензиновые пилы разделяются на три основные группы:
Если задачи домашнего мастера ограничиваются заготовкой дров или распилом бруса, то можно приобрести бытовые изделия. Они характеризуются небольшим весом и мощностью, обеспечивают бесперебойную работу в течение 40 минут. Для выполнения ремонтных работ лучше выбирать полупрофессиональные инструменты. Пилы такого вида отлично справляются также с функциями сучкореза и обработкой садовых деревьев. Они могут работать по 8-10 часов в сутки без снижения своей продуктивности. На сайте http://shurik-ua.com/eshop/chainsaws можно выбрать не только вышеуказанные виды пил, но и профессиональное оборудование, которое используется в промышленных масштабах. Оно легко выдерживают физические нагрузки до 16 часов в день.
В процессе покупки бензиновой пилы необходимо обязательно учитывать уровень ее мощности, так как от этого зависят скорость работы и глубина распила. Для работы в бытовых условиях достаточно выбрать инструмент с длиной шины до 40 см. Он отличается достаточным уровнем производительности, небольшим весом и эргономичностью. Каждая модель режущего оборудования оснащается цепью.
В профессиональных изделиях шаг между отдельными зубьями составляет 0, 404 дюйма. Это позволяет уменьшать уровень вибрации и быстро справляться с обработкой достаточно твердого материала. Безопасность бензопил обеспечивается наличием инерционного тормоза. С помощью специального рычага можно предотвратить возникновение обратного удара, который незамедлительно появляется при соприкосновении конца шины с обрабатываемой поверхностью.
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Комментарии к статье «Основные группы и технические характеристики бензиновых пил»
Бензопила – это очень важный инструмент, без которого трудно обойтись домашнему мастеру. Он помогает производить заготовку дров для отопительных котлов, обрезать деревья в саду, строить бревенчатые конструкции.