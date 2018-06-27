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Фотофакт

Взмывая в небеса

В Славянске стало тремя матерями-героинями больше

Антон Скворцов
27 июня 2018 Просмотров: 76 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
На церемонию награждения новоиспеченные героини пришли вместе с семьями.

Аппаратное совещание 26 июня началось на торжественной ноте. Поздравления городского головы принимали жительницы Славянска, которым Указом президента №121/2018 от 11 мая были присвоены почетные звания матерей-героинь.

Этой чести удостоились Любовь Иванова, Наталья Коткова и Полина Харченко. «Послужной список» награжденных впечатляет: первая воспитывает девятерых детей, вторая – десятерых. Третья несколько «отстает»: пока что в ее семье растут пятеро отпрысков. 

Вадим Лях вручил новоиспеченным героиням удостоверения и нагрудные знаки. 

Добавим, что теперь в перечне матерей-героинь числится 61 жительница города.

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Комментарии к статье «В Славянске стало тремя матерями-героинями больше»

Аппаратное совещание 26 июня началось на торжественной ноте. Поздравления городского головы принимали жительницы Славянска, которым Указом президента №121/2018 от 11 мая были присвоены почетные звания матерей-героинь.

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