В Славянске стало тремя матерями-героинями больше

Аппаратное совещание 26 июня началось на торжественной ноте. Поздравления городского головы принимали жительницы Славянска, которым Указом президента №121/2018 от 11 мая были присвоены почетные звания матерей-героинь.

Этой чести удостоились Любовь Иванова, Наталья Коткова и Полина Харченко. «Послужной список» награжденных впечатляет: первая воспитывает девятерых детей, вторая – десятерых. Третья несколько «отстает»: пока что в ее семье растут пятеро отпрысков.

Вадим Лях вручил новоиспеченным героиням удостоверения и нагрудные знаки.

Добавим, что теперь в перечне матерей-героинь числится 61 жительница города.