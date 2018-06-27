Отдых на море с ребенком: как, куда, зачем

|27 июня 2018
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Словосочетание «отдых с маленькими детьми» не имеет смысла - чтобы он появился, одну из составляющих следует исключить. Но среднестатистический родитель уверен - лето создано для того, чтобы оздоровить ребенка. Поэтому отпуск будет проведен у моря, чтобы приобретенного иммунитета малышу хватило на дождливую садиковскую осень, холодную зиму и авитаминозную весну.
Кстати, об иммунитете. Педиатры в один голос утверждают, что малыш, не достигший трехлетнего возраста, на море не оздоравливается, а получает дополнительный стресс. Адаптационный период в начале и после поездки сводит на нет и без того сомнительную пользу южного солнца.
Украинское светило от педиатрии Евгений Комаровский советует везти ребенка в село, где мало людей и автомобилей. Насыпать ему там кучу песка, поставить надувной бассейн с колодезной водой, меньше мыть, кормить, только если попросит. Результатом такого двухнедельного времяпрепровождения станет полное восстановление детского организма, утомленного садиком, четырьмя стенами и бесконечными ОРВИ.
Но советы специалистов - это одно, а внутреннее убеждение родителей - совсем другое. Поэтому здравый смысл, без сомнения заключенный в словах докторов, обычно проигрывает.
- Конечно, сомнения присутствуют. Куда же его, такого маленького, в дальнюю дорогу, где вода - другая, микробы - новые, бытовые условия - недомашние. Поэтому до 4 лет мы проводили отпуск на Славкурорте. Каждый раз я твердо обещала себе возить туда сына каждый день, и ни разу это обещание не выполнила, - рассказывает жительница города Елена Ревенко.
Те, кто пережил стадию сомнений, делятся советами по выбору места отдыха. Из двух украинских морей - Азовского и Черного - каждое имеет своих поклонников.
- Мы всегда выбирали Азовское море, потому что оно для детей гораздо полезнее. Еще один плюс - расположено море достаточно близко, и значит исключает адаптационный период, - говорит мама 5-летней дочери Инна Безвесильная.
Мама двух детей Наталья Петрова выбирает Азовское море по экономическим соображениям. По ее мнению, такой отдых выйдет гораздо более дешевым, чем поездка в Одессу.
С ней не согласна жительница Славянска Надежда Карпенко.
- Добраться до Одессы на поезде гораздо легче, чем автобусом до Бердянска. При этом цена на билеты в плацкарт существенно ниже, чем на автобус. Что касается жилья, так цены на Азовском побережье давно сравнялись, а кое-где и обогнали черноморские, - говорит мама маленького сына.
У Светланы Ковалевой свой опыт отдыха на Азовском море.
- Я не согласна с тем, что Азовье более полезно для детей. Пока сыну не исполнилось 5 лет, мы ежегодно ездили на недельку на Белосарайскую косу, и дважды летали в Турцию. Ни разу не приехали здоровыми из Запорожской области - то аллергия, то кишечная инфекция, то ангина. А в Турции - не болели.
Врачи в свою очередь советуют учитывать детские предпочтения. Например, строить замки из песка гораздо легче, чем из гальки. Если волны большие, а ребенок маленький, в воду его затащить трудно. В целях безопасности предпочтительнее, чтобы дно долго оставалось мелким, поскольку, разыгравшись, малышня храбро заходит в водичку на пять-шесть шагов.
Если принять во внимание все эти требования, круг поисков ощутимо сужается.
После решения стратегического вопроса с выбором моря, предстоит определиться с местом жительства. Разумеется, выбор зависит от финансовых возможностей родителей. Но врачи советуют обеспечить ребенку на отдыхе бытовые условия «не хуже домашних».
- Если мама едет с малышом не одна, решающего значения наличие душа-туалета в доме не имеет. Ребенка можно искупать и в тазике, а для естественных потребностей имеется горшок. Но я езжу отдыхать с сыном сама. В этом случае сэкономить на бытовых условиях просто не получится. Где будет находится мой 3-летний ребенок, пока я моюсь в единственном на весь двор душе или посещаю расположенный на задворках общий сортир? - говорит Надежда Карпенко.
Немаловажная деталь - наличие поблизости магазинов и рынков, отмечают родители. За продуктами все равно ходить придется. По жаре, с сумками в одной руке и ребенком в другой… Даже если до супермаркета 200 м, путь покажется гораздо длиннее.
Если в качестве жилья выбран частный двор, постарайтесь узнать, насколько он тенистый, советует Инна Безвесильная. Залитая солнцем бетонная площадка, она же стоянка для автомобилей приезжих,- не лучшее место для прогулок. И все же двор предпочтительнее квартиры, снятой в многоэтажном доме.
- Дети обычно просыпаются рано. Если вы живете «на земле», есть возможность с самого утра отправить малыша на улицу - даже не обув сандалики. При самом благоприятном варианте маленький городской житель будет находиться на свежем воздухе весь день - спать, кушать, гулять - во дворе, купаться-загорать - на пляже, - делится женщина.
Кстати, о пляже. Родители-мореманы советуют уточнить, как далеко он расположен от места вашего обитания. Помните, что даже 20-минутная прогулка с ребенком туда-обратно вызывает слишком мало положительных эмоций. В идеале, пляж должен просматриваться из окна.
- Когда на все про все две руки, поневоле задумываешься, насколько необходима та или иная тряпочка, - рассуждает Надежда Карпенко. - Вещей все равно окажется много, даже в том случае, если «проводят-встретят».
Любой, кто путешествует с детьми, тянет с собой целую аптеку. На самом деле, к проблеме возможного недомогания опытные родители советуют подойти без фанатизма. Особенно, если отдых предстоит в населенном пункте, к тому же расположенном в Украине. Ведь стоимость сиропа от кашля в Одессе или Бердянске не отличается от того, что предлагают в Славянске.
Отдельный пункт - игрушки.
- В первый раз по неопытности мы тянули с собой ведерко, лопатку, формочки для пасочек, лейку. Эта пластиковая дребедень занимает бездну места, а стоит, по большому счету, копейки. Купленный на месте и оставленный там же, «чтобы еще раз вернуться», такой арсенал сэкономит пространство в чемодане и нервы. Пара машинок-кукол. Две-три книжки (одна раскраска), карандаши - если не хватит, не на необитаемый остров едем, - советует Светлана Ковалева.
Еще один практический совет дала Наталья Петрова. Для экономии места заменить пляжные полотенца пеленками По ее словам, это отличный вариант. Пеленки компактные, теплые и хорошо впитывают воду.
Приехав с моря, настаивают опытные родители, не поленитесь и напишите список вещей, которые действительно были нужны. Ведь следующий отпуск неизбежен.
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Словосочетание «отдых с маленькими детьми» не имеет смысла - чтобы он появился, одну из составляющих следует исключить. Но среднестатистический родитель уверен - лето создано для того, чтобы оздоровить ребенка. Поэтому отпуск будет проведен у моря, чтобы приобретенного иммунитета малышу хватило на дождливую садиковскую осень, холодную зиму и авитаминозную весну.