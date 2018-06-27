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Фотофакт

Взмывая в небеса

Онлайн кредит на карту Приватбанка

Татьяна Ковалева
27 июня 2018 Просмотров: 156 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Непредвиденные финансовые проблемы могут возникнуть у каждого человека. В большинстве случае не хватает небольшой суммы, чтобы дотянуть до зарплаты. Например, если возникли в течение месяца незапланированные траты. Раньше приходилось ходить с «протянутой рукой» по друзьям и знакомым.

Однако сегодня – это уже признак дурного тона. Тем более, когда деньги можно оформить в кредит. Правда, обращаться в банк поспешите не каждый. В первую очередь, из-за бумажной волокиты и частых отказов. А вот оформить онлайн кредит на карту Приватбанка – это действительно легко и быстро. В течение часа вы можете получить необходимую сумму денег и использовать их.

Преимущества кредитования онлайн

Об онлайн-займах стали говорить активно только в последнее время. И первооткрывателем на украинском рынке стала МФО CreditUP. Это финансовая организация, предлагающая потенциальным заемщикам получить ссуду до 3500 гривен дистанционно. Вам не придется куда-то идти, носить с собой пакет документов. Преимущества кредитования в Интернете очевидны:

  • подайте заявку на получение нужной суммы денег с компьютера или смартфона, не покидая пределов собственного дома или работы;
  • укажите сумму кредита и срок (автоматически вам будет сделан расчет суммы переплаты, которую необходимо будет заплатить в качестве вознаграждения);
  • если вы согласны, то подтвердите свое решение об оформлении кредита в CreditUP кодом по SMS, которое будет отправлено на ваш мобильный телефон;
  • получите одобрение через минуту и ожидайте перечисление денег в течение часа. Как правило, зачисляются средства уже через 5-15 минут на карту ПриватБанка.

На текущий день – это крупнейший в Украине банк, в котором обслуживаются почти 60% населения. Неудивительно, что CreditUP работает с этой организацией. Денежные заемные средства перечисляются практически мгновенно. Вы можете потратить их на свое усмотрение, не отчитываясь перед кредитным менеджером.

Как оформить онлайн-кредит?

Вы должны быть гражданином Украины, с пропиской, совершеннолетнего возраста. Просто заполните анкету во время регистрации. Личный кабинет понадобится вам каждый раз, когда будете оформлять кредит или гасить его. Также рекомендуется сразу указать номер карточки, на которую будут перечисляться денежные средства. Далее, укажите сумму займа и следуйте инструкциям. После перечисления средств вы получите уведомление об этом.

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Комментарии к статье «Онлайн кредит на карту Приватбанка»

Непредвиденные финансовые проблемы могут возникнуть у каждого человека. В большинстве случае не хватает небольшой суммы, чтобы дотянуть до зарплаты. Например, если возникли в течение месяца незапланированные траты. Раньше приходилось ходить с «протянутой рукой» по друзьям и знакомым.

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