Жидкая резина: новое покрытие как альтернатива пленке и полиуретану

|27 июня 2018
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На сегодняшний день жидкая резина для автомобилей является на нашем рынке новым продуктом, который в будущем составит серьезную конкуренцию полиуретановому покрытию и различного вида пленкам. Один из главных плюсов - очень низкая цена.
В современных автомобилях производитель экономит на толщине ЛКП, иногда использует краску на водной основе, поэтому, если вы хотите сохранить кузов в целости и сохранности несколько лет, стоит подумать о защите лакокрасочного покрытия. Некоторым хочется выделиться в потоке серых и будничных автомобилей, поэтому сегодня на рынке услуг в Украине развиваются такие направления, как оклейка автомобиля пленкой, нанесение на кузов полиуретанового покрытия или жидкой резины.
Плюс полиуретанового покрытия - его практически невозможно испортить. Лакокрасочное покрытие под полиуретаном на 100% защищено от внешних воздействий. Но вместе с этим данное покрытие практически невозможно снять с автомобиля. То есть, если вам оно надоест, вы от него никак не избавитесь. Нет, сделать это, конечно, можно, но только вместе с лакокрасочным покрытием. К эстетике тоже есть вопросы: далеко не всем внешний вид автомобиля с полиуретаном по душе. Такой вид защиты актуален для владельцев внедорожников, которые любят частые вылазки на серьезное бездорожье.
Пленки, если делает хороший мастер, ездят достаточно долго. И в эстетическом плане все очень хорошо. Но стоимость выше, чем у жидкой резины. К тому же процесс оклейки занимает больше времени.
Жидкая резина имеет много достоинств и очень мало недостатков. Покраска автомобиля жидкой резиной позволяет добиться высоких защитных, противоударных и противоскользящих свойств поверхности окрашенных элементов. Такое покрытие обладает высокой водонепроницаемостью и эластичностью, оно устойчиво к перепадам температур и ультрафиолетовому излучению, а при необходимости оно достаточно просто удаляется. Снимать новый материал тоже проще простого, для этого даже не нужно обращаться к специалистам. О тонкостях нанесения покрытия из жидкой резины, вы можете почитать здесь.
Производители пленок предоставляют большое количество цветов, но палитра все-таки ограничена. В случае с жидкой резиной можно сделать абсолютно любой цвет путем смешивания базового и дополнительного цветов. Жидкая резина бывает глянцевая, матовая, перламутровая, цвета "металлик", прозрачная. Можно сделать аэрографию. Можно покрасить в цвет кузова –не нужно будет менять техпаспорт. И выедет быстро, ведь подготовка кузова и покрытие жидкой резиной отнимают всего два дня. То есть это быстрый тюнинг автомобиля.
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На сегодняшний день жидкая резина для автомобилей является на нашем рынке новым продуктом, который в будущем составит серьезную конкуренцию полиуретановому покрытию и различного вида пленкам. Один из главных плюсов - очень низкая цена.