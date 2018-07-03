Сучасна Укрпошта – поштово-фінансова компанія, яка здатна задовольнити побажання і потреби споживачів

- Укрпошта, яка традиційно асоціюється з доставкою посилок та розповсюдженням періодичної преси, віднедавна стала позиціонувати себе як поштово-фінансова компанія. Прокоментуйте, будь ласка, чому так?

- Насправді фінансові послуги є для Укрпошти такими ж звичними, як і поштові. У відділеннях зв’язку щодня сотні клієнтів сплачують за комунальні послуги, здійснюють поштові перекази, листоноші доставляють додому пенсії та соціальні виплати. Зауважу, що компанія є лідером ринку в Україні за обсягами грошових переказів, щомісяця ми здійснюємо їх понад 220 тис., 45% від загального обсягу виплат пенсій в Україні також здійснює Укрпошта. Тож фінансова діяльність для компанії не є чимось унікальним, традиційно надаємо цілий спектр фінпослуг, починаючи від сплати комунальних та інших платежів, переказів коштів між картками та закінчуючи виплатами за користування паями.

- Тобто фактично конкуруєте за клієнта з банками. В умовах, насмілюсь припустити, гіршого технічного оснащення відділень зв’язку в порівнянні з банківськими, та існуючих складнощів з підбором персоналу, це вдається?

- Складнощі існують у всіх компаній. Питання не в їхній наявності, а в тому, як вони вирішуються.

Що стосується технічного оснащення, то наразі Укрпошта за рахунок власних коштів реалізовує масштабний проект комп’ютеризації відділень зв’язку, до кінця року планується оснастити комп’ютерами майже 1900 відділень у населених пунктах з кількістю мешканців понад 2 тис. У Донецькій області буде оснащено 182 відділень.

При цьому ми надаємо послуги, на відміну від банків, навіть у найменших та найвіддаленіших населених пунктах країни. Через низьку рентабельність банки йдуть з сільської місцевості: лише протягом минулого 2017 року вони скоротили кількість відділень в цілому по Україні на 800 офісів, у 2016 році – більше ніж на тисячу. У таких випадках доволі часто мешканці сіл і малих містечок залишаються взагалі без доступу до фінансових послуг.

Наприклад, для багатьох селян актуальними є виплати орендарів за користування земельними паями. Оскільки наразі в Україні діє мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення, більшість паїв здаються в оренду, і за це власники мають отримувати орендну плату. Але… За умови відсутності в радіусі, наприклад, 20-ти чи 50-ти км будь-якого відділення будь-якого банку чи навіть банкомату зробити це доволі проблематично. Власник паю змушений або самостійно їхати до іншого населеного пункту, щоб отримати кошти, або просити когось зробити це замість себе, що теж не дуже зручно.

Укрпошта ж має найбільшу мережу відділень (11, 5 тис в Україні і 416 в Донецької області) і присутня у 100% населених пунктів країни. Навіть якщо в селі нема власне поштового відділення, мешканців все одно обслуговує листоноша (прикріплений до найближчого відділення зв’язку). Він рознесе по домівках і пенсію, і соціальні виплати, і ,в тому числі, виплати по паях..

- Укрпошта працює з якимось визначеним переліком фермерів чи, можливо, великих корпорацій? Що робити власнику паю, якщо його орендар не належить до цього переліку?

- Ніякого закритого списку і ніяких обмежень не існує. Будь-який орендар (незалежно від того, фермер це чи великий агрохолдинг) може звичайним поштовим переказом перерахувати кошти будь-якому пайовику. А Укрпошта доставить їх особисто в руки отримувачу.

- Чи не є так послуга рознесення готівки «вчорашнім днем», даниною минулому?

- Не погоджуся, скоріше – послугою, яку потребують наші клієнти.

Ми не зациклюємося на практиках, як то кажуть, вчорашнього дня, активно розвиваємо й онлайн-сервіси. Наприклад, на офіційному сайті можна скористатися сервісом пошуку найближчого поштового відділення (на мапі або за адресою) та дізнатись його індекс. Наявна послуга відстежування відправлення. Є калькулятор, за допомогою якого клієнт, не виходячи з дому, може розрахувати орієнтовну вартість посилки.

На сайті ж можна сплатити за необхідні послуги: мобільний зв’язок, кабельне телебачення, оплата за школу чи дитячий садочок, сплата податків чи погашення кредиту.

Пропонуємо клієнтам користуватися мобільним застосунком для Android або допомогою чат-ботів у Facebook, Telegram, Viber.

Потреби у мешканців великих обласних центрів і маленьких сіл різні. Укрпошта ж як національний поштовий оператор намагається враховувати побажання і тих, і інших. Тому й інструменти та опції застосовуємо різні: від онлайн-платежів до виплати за пай готівкою.