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Фотофакт

Неприглядный сухостой

Славянск 4 года спустя: сравнение на уровне «холодильника»

Светлана Вьюниченко
4 июля 2018 Просмотров: 91 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

С июля 2014-го, когда Славянск вновь стал свободным, прошло 4 года. С тех пор много чего изменилось. И согласно последним соцопросам, 80% людей в городе считают, что «мы идем не туда». Даже не задаваясь вопросом, куда бы нам пойти, чтобы людям понравилось, давайте сравним временно оккупированные территории с освобожденным Славянском. Оставим в покое идеологию и продемонстрируем разницу на уровне «холодильника».

Итак, что есть в Славянске. Современная система коммуникаций, 3G, строится Центр предоставления админуслуг. В Славянске есть работа. И если зарплата не устраивает - есть легальная возможность работать в той же Польше или Чехии, например. Есть государственные институты: полиция, прокуратура, СБУ, суды, нотариат. Можно много говорить об их эффективности, но здесь никто не отожмет бизнес по принципу «а у меня автомат в руках». Никто по той же системе не заберет автомобиль. В Славянске наблюдается пусть не такое масштабное, как хотелось бы, но развитие. Ремонтируются дороги, больницы, осуществляются инвестпроекты. Открываются новые магазины, пиццерии и кафе. В Славянске проходят праздники с участием звезд разного, в том числе, мирового масштаба. Идет культурная жизнь, приезжают на гастроли театры, сюда привозят выставки картин, новые фильмы и редких рыбок в конце концов. 

Самое главное - в Славянске есть уверенность в завтрашнем дне, которой полностью лишены наши несчастные земляки в Головке и Донецке. Это ненормально, но предсказуемо. Ведь Славянск - это Украина. А Донецк, когда-то самый конкурентоспособный город страны - временно нет. 

Чего же сегодня нет в Славянске? Комендантского часа. Пьяных бандитов с автоматами в руках, которые решают судьбу прохожих. Пустынных, пугающих ненормальной тишиной центральных улиц. «Подвала», куда можно абсолютно безнаказанно упрятать кого угодно. 

Славянцы, нам повезло. А то, что «мы идем не туда» - существует только в экране телевизора. На каналах, принадлежащих олигархам. Кстати, 60% немцев считают, что Германия тоже движется в неправильном направлении. Полностью одобряют действия политиков, наверное, только в Северной Корее. 

К сожалению, нельзя исправить ситуацию в Украине под одобрительный гул. Если много шума, значит что-то делается так, как надо. А если мы продолжим стонать и ныть, убеждая себя, что все плохо и мы идем не туда, то мы таки повернем. Назад. В светлое прошлое. К миражу доллара по 8. И снова создадим те условия, которые были в стране накануне Майдана, захвата Крыма, оккупации Славянка. Потому что доллар по 8 стоил Украине слишком дорого - кому же это и знать, если не жителям Донбасса. Будем ныть, что путь из кризиса - дорога не туда, получим еще один кризис. Пока не научимся. И так по кругу.

Мы выходим из кризиса. Простите, что не сразу в Швейцарию. И все, что нужно - это идти быстрее, а не разворачиваться назад. Потому что там, сзади, мы уже были. И там никому не понравилось. Особенно Славянску. Поэтому спасибо украинской армии за то, что у нас есть 5 июля.

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Комментарии к статье «Славянск 4 года спустя: сравнение на уровне «холодильника»»

С июля 2014-го, когда Славянск вновь стал свободным, прошло 4 года. С тех пор много чего изменилось. И согласно последним соцопросам, 80% людей в городе считают, что «мы идем не туда». Даже не задаваясь вопросом, куда бы нам пойти, чтобы людям понравилось, давайте сравним временно оккупированные территории с освобожденным Славянском. Оставим в покое идеологию и продемонстрируем разницу на уровне «холодильника».

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