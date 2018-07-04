Славянск 4 года спустя: сравнение на уровне «холодильника»

|4 июля 2018
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С июля 2014-го, когда Славянск вновь стал свободным, прошло 4 года. С тех пор много чего изменилось. И согласно последним соцопросам, 80% людей в городе считают, что «мы идем не туда». Даже не задаваясь вопросом, куда бы нам пойти, чтобы людям понравилось, давайте сравним временно оккупированные территории с освобожденным Славянском. Оставим в покое идеологию и продемонстрируем разницу на уровне «холодильника».
Итак, что есть в Славянске. Современная система коммуникаций, 3G, строится Центр предоставления админуслуг. В Славянске есть работа. И если зарплата не устраивает - есть легальная возможность работать в той же Польше или Чехии, например. Есть государственные институты: полиция, прокуратура, СБУ, суды, нотариат. Можно много говорить об их эффективности, но здесь никто не отожмет бизнес по принципу «а у меня автомат в руках». Никто по той же системе не заберет автомобиль. В Славянске наблюдается пусть не такое масштабное, как хотелось бы, но развитие. Ремонтируются дороги, больницы, осуществляются инвестпроекты. Открываются новые магазины, пиццерии и кафе. В Славянске проходят праздники с участием звезд разного, в том числе, мирового масштаба. Идет культурная жизнь, приезжают на гастроли театры, сюда привозят выставки картин, новые фильмы и редких рыбок в конце концов.
Самое главное - в Славянске есть уверенность в завтрашнем дне, которой полностью лишены наши несчастные земляки в Головке и Донецке. Это ненормально, но предсказуемо. Ведь Славянск - это Украина. А Донецк, когда-то самый конкурентоспособный город страны - временно нет.
Чего же сегодня нет в Славянске? Комендантского часа. Пьяных бандитов с автоматами в руках, которые решают судьбу прохожих. Пустынных, пугающих ненормальной тишиной центральных улиц. «Подвала», куда можно абсолютно безнаказанно упрятать кого угодно.
Славянцы, нам повезло. А то, что «мы идем не туда» - существует только в экране телевизора. На каналах, принадлежащих олигархам. Кстати, 60% немцев считают, что Германия тоже движется в неправильном направлении. Полностью одобряют действия политиков, наверное, только в Северной Корее.
К сожалению, нельзя исправить ситуацию в Украине под одобрительный гул. Если много шума, значит что-то делается так, как надо. А если мы продолжим стонать и ныть, убеждая себя, что все плохо и мы идем не туда, то мы таки повернем. Назад. В светлое прошлое. К миражу доллара по 8. И снова создадим те условия, которые были в стране накануне Майдана, захвата Крыма, оккупации Славянка. Потому что доллар по 8 стоил Украине слишком дорого - кому же это и знать, если не жителям Донбасса. Будем ныть, что путь из кризиса - дорога не туда, получим еще один кризис. Пока не научимся. И так по кругу.
Мы выходим из кризиса. Простите, что не сразу в Швейцарию. И все, что нужно - это идти быстрее, а не разворачиваться назад. Потому что там, сзади, мы уже были. И там никому не понравилось. Особенно Славянску. Поэтому спасибо украинской армии за то, что у нас есть 5 июля.
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— 4 июля 2018 —
День Конституции Славянск встречал с новым председателем Донецкой ОВГА Александром Куцем. Правда, непосредственно в жилой массив он не заглядывал. Встреча областного, городского и районного руководства прошла в мкр-не Семеновка, на трассе Киев-Довжанский, возле памятного знака военным, погибшим при освобождении города от пророссийских террористов.
— 4 июля 2018 —
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— 4 июля 2018 —
Четыре года назад, 5 июля 2014 года, Славянск, измученный пророссийскими террористами, проснулся ранним утром от тишины. Блокпосты и казармы боевиков стояли пустыми. Около 8:00 со стороны Славкурорта послышался рокот моторов. В город заходила украинская армия. 83 дня кошмара оккупации на глазах оставшихся жителей превращались в историю.
— 3 июля 2018 —
Інтерв’ю директора філії Донецька дирекція ПАТ «Укрпошта» Пушкіна Олексія Олексійовича.
Приветствую, гость! Вход
4 июля 2018
• Кадровые перестановки в ДонОВГА
• Александр Куць пообещал закончить инфраструктурные проекты и навести порядок в кадровой политике
• Первый визит нового губернатора: кратко, красочно, празднично
• Почему плитка в парке ломается от удара пальцем
• Акция протеста 5 июля отменяется
• «Сам дурак» и вновь полиция: на аппаратных совещаниях продолжаются скандалы
• Как это было: освобождение Славянска глазами военных
• Славянск 4 года спустя: сравнение на уровне «холодильника»
3 июля 2018
• Сучасна Укрпошта – поштово-фінансова компанія, яка здатна задовольнити побажання і потреби споживачів
29 июня 2018
• Как ходят троллейбусы на Славкурорт
• УЖКХ Славянска озаботилось открытыми колодцами
• Жители Голубовки лишились быттехники
• На Старогородском кладбище начинается вторая фаза очистки
• За три недели - семь боевиков
• Сжигание стерни на полях приводит к уголовной ответственности
• Штепа просит защитить ее честь и достоинство от Ирины Геращенко
• Содержателю наркопритона инкриминируют три уголовных статьи
• Житель Славянска «заминировал» собственный дом
• Пьяный водитель «Opel Omega» спровоцировал ДТП
• «Славгорводоканал» ответил на обвинение в разрушении детской площадки
• Бездомные животные: инициатива есть, результата нет
• Надпись «Наш край» на троллейбусе останется
27 июня 2018
• «Бюджет участия Славянска» продолжает сбор голосов
• Отдых на море с ребенком: как, куда, зачем
• С ребенком до трех лет лучше отдыхать в пределах области
• Жидкая резина: новое покрытие как альтернатива пленке и полиуретану
• Почему земельная комиссия не хочет выделять землю для украинской церкви
• Почему славянцы не верят в силу общественных организаций: результаты социологических исследований
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Комментарии к статье «Славянск 4 года спустя: сравнение на уровне «холодильника»»
С июля 2014-го, когда Славянск вновь стал свободным, прошло 4 года. С тех пор много чего изменилось. И согласно последним соцопросам, 80% людей в городе считают, что «мы идем не туда». Даже не задаваясь вопросом, куда бы нам пойти, чтобы людям понравилось, давайте сравним временно оккупированные территории с освобожденным Славянском. Оставим в покое идеологию и продемонстрируем разницу на уровне «холодильника».