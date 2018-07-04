Как это было: освобождение Славянска глазами военных

Четыре года назад, 5 июля 2014 года, Славянск, измученный пророссийскими террористами, проснулся ранним утром от тишины. Блокпосты и казармы боевиков стояли пустыми. Около 8:00 со стороны Славкурорта послышался рокот моторов. В город заходила украинская армия. 83 дня кошмара оккупации на глазах оставшихся жителей превращались в историю.

Мы хотим вспомнить и сохранить для истории утро того дня. После полудня все уже было торжественно: над горсоветом под прицелами видеокамер был поднят желто-голубой флаг, приехал и чуть не попал под выстрел последнего в Славянске террориста-гранатометчика тогдашний министр обороны Валерий Гелетей...

Утром же была простая военная работа: разведка, расчистка, разминирование, занятие ключевых позиций. Занимались ею бойцы Сил специального назначения - сейчас они называются Силы специальных операций ВС Украины (ССО). Первыми в город зашли бойцы 140-го центра, 8-го и 3-го отдельных полков специального назначения, шесть групп на шести «Уралах» и двух БТР.

Полковник Игорь Вечирко тогда был заместителем 8-го полка Сил спецназначения. Его часть стояла в полях за городом, по направлению на Лиман.

- Серьезных боев не было, большая часть террористов отступила ночью. Возле здания РОВД слышалась стрельба, в самом РОВД повязали и погрузили в «Урал» несколько человек. У «Белого дома» соединились с еще одной группой. Распределились и начали зачистку центра по секторам. Кое-где еще происходила стрельба. По пути моя группа обнаружила одного вражеского «двухсотого», но он уже был, скажем так, в очень плачевном состоянии, - говорит полковник Вечирко.

По его словам, из зданий украинские бойцы вытащили очень много боеприпасов. Российские «цинки» 1990 годов выпуска, штук 50 росскийских ПЗРК. Один из местных техникумов, он так и не узнал - какой именно, был завален боеприпасами «под завязку». В подвале Укртелекома в ящиках хранились мины. Вывозили все это военными «Уралами» несколько дней. Причем, огромные машины забивали опасным грузом так, что людей сажать было уже некуда.

- Видно было, что бежали в спешке, все просто побросали. Например, радиостанции забрали, а зарядные устройства от них позабывали. Были растяжки, но их устанавливали на очень скорую руку, так что проблем не возникло, - говорит боевой командир.

Чуть позднее в центр города зашла 25-я, а потом 95-я бригады ВДВ. Приехал министр обороны Валерий Гелетей, позвонил президенту и сказал, что сейчас над зданием исполкома будут поднимать флаг. Был жаркий день 5 июля, 13:00.

По воспоминаниям Игоря Вечирко, славянцы встречали армию по-разному. В основном местное население было настроено доброжелательно, интересовалось, когда будут раздавать тушенку. Но были и такие женщины, которые кричали: «Фашисты! Бандеровцы!»

Полковник Виталий Пикулин на тот момент командовал 3-м полком Сил спецназначения. В период оккупации его полк вместе с 25-й и 95-й бригадами ВДВ находился под самим Славянском.

- Мы заходили в город ранним утром со стороны Славкурорта, было шесть групп по 15-20 человек. По дороге осматривали улицы, проводили разведку. И так прошли через центр к горсовету. Нашей задачей было выяснить, остался ли еще там противник, а в случае необходимости - принять бой и удерживать позиции. У нас было два БТР и пять или шесть, уже точно не вспомню, «Уралов», - рассказывает полковник Пикулин. - Зашли на площадь, оцепили периметр, осмотрели само здание горсовета. Зашли на первый этаж, поняли, что здание заминировано, подождали инженеров. Начали вести разведку прилегающих кварталов, чтобы вдруг не оказалось, что на площадь нас просто заманили. Обошлось. Приехал министр, потом – десантники, начали подъем знамени.

Тогда и произошел достаточно серьезный инцидент. В момент поднятия флага со стороны церкви выскочил мужчина и начал взводить РПГ-26. Боевика срезал очередью украинский пулеметчик.

По воспоминаниям Виталия Пикулина, части спецназначения пробыли в Славянске 4 дня. Проводили зачистку, проверяли окрестности, организовали временную администрацию, пункты раздачи воды и питания для населения. А потом уехали в Краматорск.

Оба полковника отмечают, что освобождение Славянска было одной из самых спокойных операций тех месяцев.