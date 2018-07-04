Первый визит нового губернатора: кратко, красочно, празднично

День Конституции Славянск встречал с новым председателем Донецкой ОВГА Александром Куцем. Правда, непосредственно в жилой массив он не заглядывал. Встреча областного, городского и районного руководства прошла в мкр-не Семеновка, на трассе Киев-Довжанский, возле памятного знака военным, погибшим при освобождении города от пророссийских террористов.

Генерал-губернатор прибыл на вертолете и на нем же позднее отбыл в Святогорск, где был запланирован визит в детский оздоровительный центр «Жемчужина Донетчины».

Поскольку по воздуху добираться быстрее, чем по земле, Александр Куць прибыл на место празднования раньше, чем пресса и представители исполкома. Этот случай можно отнести к беспрецедентным.

Торжественный митинг-реквием возле памятного знака прошел по традиционному сценарию. Открылся он исполнением национального гимна, который пели практически все, включая мэра города Вадима Ляха. Затем губернатор произнес речь. Было видно, что выступать на публику вчерашний СБУшник пока не привык, но говорил без бумажки, на хорошем украинском языке.

- Основной закон навеки закрепил независимость нашей страны и волю народа жить в свободной суверенной державе. К сожалению, четвертый год мы празднуем День Конституции в условиях необъявленной войны. Наши воины, ВСУ, Нацгвардия, СБУ, Национальная полиция защищают права и свободы, провозглашенные в Конституции: человека, его честь, достоинство, свободу, неприкосновенность и безопасность, - сказал Александр Куць.

В отличие от руководителя области, свою речь городской голова Вадим Лях читал по бумажке. Он тоже сделал акцент на важности Основного закона в политическом, экономическом и социально-культурном развитии страны.

После положенных по случаю речей память погибших почтили минутой молчания, а к памятному знаку возложили цветы. Еще одно возложение прошло возле памятника погибшему Герою Украины, капитану СБУ Геннадию Биличенко.