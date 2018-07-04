Первый визит нового губернатора: кратко, красочно, празднично

|4 июля 2018
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День Конституции Славянск встречал с новым председателем Донецкой ОВГА Александром Куцем. Правда, непосредственно в жилой массив он не заглядывал. Встреча областного, городского и районного руководства прошла в мкр-не Семеновка, на трассе Киев-Довжанский, возле памятного знака военным, погибшим при освобождении города от пророссийских террористов.
Генерал-губернатор прибыл на вертолете и на нем же позднее отбыл в Святогорск, где был запланирован визит в детский оздоровительный центр «Жемчужина Донетчины».
Поскольку по воздуху добираться быстрее, чем по земле, Александр Куць прибыл на место празднования раньше, чем пресса и представители исполкома. Этот случай можно отнести к беспрецедентным.
Торжественный митинг-реквием возле памятного знака прошел по традиционному сценарию. Открылся он исполнением национального гимна, который пели практически все, включая мэра города Вадима Ляха. Затем губернатор произнес речь. Было видно, что выступать на публику вчерашний СБУшник пока не привык, но говорил без бумажки, на хорошем украинском языке.
- Основной закон навеки закрепил независимость нашей страны и волю народа жить в свободной суверенной державе. К сожалению, четвертый год мы празднуем День Конституции в условиях необъявленной войны. Наши воины, ВСУ, Нацгвардия, СБУ, Национальная полиция защищают права и свободы, провозглашенные в Конституции: человека, его честь, достоинство, свободу, неприкосновенность и безопасность, - сказал Александр Куць.
В отличие от руководителя области, свою речь городской голова Вадим Лях читал по бумажке. Он тоже сделал акцент на важности Основного закона в политическом, экономическом и социально-культурном развитии страны.
После положенных по случаю речей память погибших почтили минутой молчания, а к памятному знаку возложили цветы. Еще одно возложение прошло возле памятника погибшему Герою Украины, капитану СБУ Геннадию Биличенко.
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Інтерв’ю директора філії Донецька дирекція ПАТ «Укрпошта» Пушкіна Олексія Олексійовича.
Приветствую, гость! Вход
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• Александр Куць пообещал закончить инфраструктурные проекты и навести порядок в кадровой политике
• Первый визит нового губернатора: кратко, красочно, празднично
• Почему плитка в парке ломается от удара пальцем
• Акция протеста 5 июля отменяется
• «Сам дурак» и вновь полиция: на аппаратных совещаниях продолжаются скандалы
• Как это было: освобождение Славянска глазами военных
• Славянск 4 года спустя: сравнение на уровне «холодильника»
3 июля 2018
• Сучасна Укрпошта – поштово-фінансова компанія, яка здатна задовольнити побажання і потреби споживачів
29 июня 2018
• Как ходят троллейбусы на Славкурорт
• УЖКХ Славянска озаботилось открытыми колодцами
• Жители Голубовки лишились быттехники
• На Старогородском кладбище начинается вторая фаза очистки
• За три недели - семь боевиков
• Сжигание стерни на полях приводит к уголовной ответственности
• Штепа просит защитить ее честь и достоинство от Ирины Геращенко
• Содержателю наркопритона инкриминируют три уголовных статьи
• Житель Славянска «заминировал» собственный дом
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• «Славгорводоканал» ответил на обвинение в разрушении детской площадки
• Бездомные животные: инициатива есть, результата нет
• Надпись «Наш край» на троллейбусе останется
27 июня 2018
• «Бюджет участия Славянска» продолжает сбор голосов
• Отдых на море с ребенком: как, куда, зачем
• С ребенком до трех лет лучше отдыхать в пределах области
• Жидкая резина: новое покрытие как альтернатива пленке и полиуретану
• Почему земельная комиссия не хочет выделять землю для украинской церкви
• Почему славянцы не верят в силу общественных организаций: результаты социологических исследований
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Комментарии к статье «Первый визит нового губернатора: кратко, красочно, празднично»
День Конституции Славянск встречал с новым председателем Донецкой ОВГА Александром Куцем. Правда, непосредственно в жилой массив он не заглядывал. Встреча областного, городского и районного руководства прошла в мкр-не Семеновка, на трассе Киев-Довжанский, возле памятного знака военным, погибшим при освобождении города от пророссийских террористов.