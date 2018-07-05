«Родничок» стал победителем международного фестиваля

Славянский ансамбль народного танца «Родничок» в очередной раз доказал, что не зря носит почетное звание образцового. Недавно коллектив вернулся с Международного фестиваля-конкурса «Черноморские звезды», где был удостоен высшей награды – Гран-при.

Фестиваль проходил с 18 по 21 июня в поселке Затока Одесской области. В этом году он собрал около восьмисот участников. Кроме Украины, были представлены Беларусь и Молдова.

По словам художественного руководителя ансамбля, балетмейстера Владимира Котова, ввиду большого количества конкурсантов соперничество было достаточно напряженным.

«Родничок» представил три номера: «Буковинскую польку», «Цветы Украины» и один из своих самых зажигательных номеров - современную стилизацию народной песни «Черевички». Все выступления юных артистов получили наивысшие оценки жюри, по итогам которых «Родничку» был присужден главный приз фестиваля.

В целом же, вспоминает Владимир Котов, минувший учебный год прошел для «Родничка» весьма насыщенно и продуктивно. В 2017-м коллектив завоевал звание лауреата І степени международного фестиваля-конкурса искусств «Golden lion». Нынешней весной ансамбль получил звание лауреата регионального детско-юношеского фестиваля «Мистецький розмай» и стал победителем ХХ Всеукраинского детского фестиваля «Звездные малыши».

После победы на «Черноморских звездах» коллектив ушел на летние каникулы, по окончании которых возобновит полноценную концертную и творческую деятельность.