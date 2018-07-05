|5 июля 2018
|Просмотров: 58
|
Славянский ансамбль народного танца «Родничок» в очередной раз доказал, что не зря носит почетное звание образцового. Недавно коллектив вернулся с Международного фестиваля-конкурса «Черноморские звезды», где был удостоен высшей награды – Гран-при.
Фестиваль проходил с 18 по 21 июня в поселке Затока Одесской области. В этом году он собрал около восьмисот участников. Кроме Украины, были представлены Беларусь и Молдова.
По словам художественного руководителя ансамбля, балетмейстера Владимира Котова, ввиду большого количества конкурсантов соперничество было достаточно напряженным.
«Родничок» представил три номера: «Буковинскую польку», «Цветы Украины» и один из своих самых зажигательных номеров - современную стилизацию народной песни «Черевички». Все выступления юных артистов получили наивысшие оценки жюри, по итогам которых «Родничку» был присужден главный приз фестиваля.
В целом же, вспоминает Владимир Котов, минувший учебный год прошел для «Родничка» весьма насыщенно и продуктивно. В 2017-м коллектив завоевал звание лауреата І степени международного фестиваля-конкурса искусств «Golden lion». Нынешней весной ансамбль получил звание лауреата регионального детско-юношеского фестиваля «Мистецький розмай» и стал победителем ХХ Всеукраинского детского фестиваля «Звездные малыши».
После победы на «Черноморских звездах» коллектив ушел на летние каникулы, по окончании которых возобновит полноценную концертную и творческую деятельность.
5 июля 2018
• Особенности вступительной кампании-2018
• «Родничок» стал победителем международного фестиваля
• Оркестр славянских нацгвардейцев продемонстрировал мастерство
4 июля 2018
• Без Роналду и Месси, три лотереи и камбэк Бельгии
• «Сапфир» - обладатель Кубка Донецкой области по футболу
• Жимовый марафон на Соборной площади в Славянске
• Восемь наград славянских «вольников»
• Уверенная победа Ярослава Ефимцева
• Чемпионат Донецкой области по пауэрлифтингу и жиму лежа
• Андрей Говоров установил новый мировой рекорд
• Кабмин дал Славянску 5 миллионов на ремонт уличного освещения
• Кадровые перестановки в ДонОВГА
• Александр Куць пообещал закончить инфраструктурные проекты и навести порядок в кадровой политике
• Первый визит нового губернатора: кратко, красочно, празднично
• Почему плитка в парке ломается от удара пальцем
• Акция протеста 5 июля отменяется
• «Сам дурак» и вновь полиция: на аппаратных совещаниях продолжаются скандалы
• Как это было: освобождение Славянска глазами военных
• Славянск 4 года спустя: сравнение на уровне «холодильника»
3 июля 2018
• Сучасна Укрпошта – поштово-фінансова компанія, яка здатна задовольнити побажання і потреби споживачів
29 июня 2018
• Как ходят троллейбусы на Славкурорт
• УЖКХ Славянска озаботилось открытыми колодцами
• Жители Голубовки лишились быттехники
• На Старогородском кладбище начинается вторая фаза очистки
• За три недели - семь боевиков
• Сжигание стерни на полях приводит к уголовной ответственности
• Штепа просит защитить ее честь и достоинство от Ирины Геращенко
• Содержателю наркопритона инкриминируют три уголовных статьи
— 5 июля 2018 —
Со 2 июля в Украине стартовала вступительная кампания. С этого дня абитуриенты получили возможность создавать электронные кабинеты.
— 5 июля 2018 —
На прошлой неделе оркестр дислоцирующейся в Славянске воинской части 3035 Нацгвардии Украины прошел дебютный смотр-конкурс. 26 июня воинскую часть посетили представители вышестоящего командования, которые проверяли мастерство и выправку музыкантов.
— 4 июля 2018 —
День Конституции Славянск встречал с новым председателем Донецкой ОВГА Александром Куцем. Правда, непосредственно в жилой массив он не заглядывал. Встреча областного, городского и районного руководства прошла в мкр-не Семеновка, на трассе Киев-Довжанский, возле памятного знака военным, погибшим при освобождении города от пророссийских террористов.
— 4 июля 2018 —
Страсти начали накаляться после выступления председателя микрорайона Черевковка Анны Чайки. Она сообщила о том, что акция протеста на Червоном Молочаре, запланированная на 5 июля, отменяется - в связи с тем, что требования жителей обезопасить пешеходный переход могут быть выполнены в ходе реконструкции автодороги.
Приветствую, гость! Вход
5 июля 2018
• Особенности вступительной кампании-2018
• «Родничок» стал победителем международного фестиваля
• Оркестр славянских нацгвардейцев продемонстрировал мастерство
4 июля 2018
• Без Роналду и Месси, три лотереи и камбэк Бельгии
• «Сапфир» - обладатель Кубка Донецкой области по футболу
• Жимовый марафон на Соборной площади в Славянске
• Восемь наград славянских «вольников»
• Уверенная победа Ярослава Ефимцева
• Чемпионат Донецкой области по пауэрлифтингу и жиму лежа
• Андрей Говоров установил новый мировой рекорд
• Кабмин дал Славянску 5 миллионов на ремонт уличного освещения
• Кадровые перестановки в ДонОВГА
• Александр Куць пообещал закончить инфраструктурные проекты и навести порядок в кадровой политике
• Первый визит нового губернатора: кратко, красочно, празднично
• Почему плитка в парке ломается от удара пальцем
• Акция протеста 5 июля отменяется
• «Сам дурак» и вновь полиция: на аппаратных совещаниях продолжаются скандалы
• Как это было: освобождение Славянска глазами военных
• Славянск 4 года спустя: сравнение на уровне «холодильника»
3 июля 2018
• Сучасна Укрпошта – поштово-фінансова компанія, яка здатна задовольнити побажання і потреби споживачів
29 июня 2018
• Как ходят троллейбусы на Славкурорт
• УЖКХ Славянска озаботилось открытыми колодцами
• Жители Голубовки лишились быттехники
• На Старогородском кладбище начинается вторая фаза очистки
• За три недели - семь боевиков
• Сжигание стерни на полях приводит к уголовной ответственности
• Штепа просит защитить ее честь и достоинство от Ирины Геращенко
• Содержателю наркопритона инкриминируют три уголовных статьи
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье ««Родничок» стал победителем международного фестиваля»
Славянский ансамбль народного танца «Родничок» в очередной раз доказал, что не зря носит почетное звание образцового. Недавно коллектив вернулся с Международного фестиваля-конкурса «Черноморские звезды», где был удостоен высшей награды – Гран-при.