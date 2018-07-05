Особенности вступительной кампании-2018

С 12 числа начнется подача документов в высшие учебные заведения страны. Прием документов продлится до 26 июля. И уже 1 августа будет обнародован рейтинговый список абитуриентов, рекомендованных к зачислению на места государственного или регионального заказа. До 6 числа им предстоит определиться с выбором, и уже 7 августа пройдет окончательное зачисление.

Как подать документы

Чтобы подать документы, абитуриенту необходимо сначала создать собственный электронный кабинет на сайте Единой государственной электронной базы по вопросам образования. Минобразования уверяет, что сбоев в работе базы быть не должно. Но все предупреждает, что первые загрузки будут происходить медленно. «Это не потому, что виснет база, и не потому, что недостаточно сервисных мощностей. Это для защищенных баз данных. Вы должны быть терпеливыми на первом этапе», - объясняет министр образования и науки Лилия Гриневич.

Напомним, что для регистрации необходимо ввести адрес электронной почты; пароль; номер, пин-код и год получения сертификата ВНО; серию и номер аттестата о полном общем среднем образовании; средний балл аттестата (считается самостоятельно, как среднее арифметическое из всех оценок). Дополнительно абитуриенту нужно будет загрузить отсканированную копию приложения к документу о полном общем среднем образовании; фотографии и справку о регистрации места проживания (для тех, кто претендует на получение сельского коэффициента).

Нововведения от МОН

В этом году Минобразования внедрило 6 основных изменений вступительной кампании. По сравнению с прошлым годом, число новаций значительно сократилось. Но учитывать их все же необходимо.

Унификация. Во-первых, речь идет об унификации обязательных предметов ВНО. Ранее вуз имел право выбора, по каким предметам, сданным на тестировании, зачислять абитуриентов в ряды студентов. Теперь МОН унифицировал этот процесс и во всех вузах страны для поступления на конкретную специальность требуется единый перечень сертификатов ВНО. Отметим, что это новшество коснулось только бюджетных мест. Если вуз принимает только на контрактной основе, он волен сам определять перечень конкурсных предметов.

Сертификаты прошлых лет. Второе новшество касается разрешения пользоваться при поступлениями сертификатами ВНО 2016, 2017 и 2018 годов. Это стало возможным, потому что тесты наконец-то стали сопоставимы между собой. До 2016-го они кардинально менялись каждый год. в нынешнем году исключением является только иностранный язык. По нему принимается исключительно сертификат 2018 года, поскольку в этот раз в тесты было введено аудирование.

Коэффициенты. Третье изменение касается регионального, сельского и отраслевого коэффициентов. они были изменены по результатам вступительной кампании прошлого года. В этом году региональный коэффициент составляет 1,04 для вузов, расположенных в Донецкой, Житомирской, Кировоградской, Луганской, Николаевской, Сумской, Херсонской, Хмельницкой, Черниговской областях и перемещенных вузов. Для вузов Киева коэффициент не действует. Если абитуриент поступает в столицу, никаких дополнительных баллов ему не начисляется. Для всех остальных областей коэффициент равен 1,02.

На сельский коэффициент имеют право абитуриенты, зарегистрированые в сельской местности на протяжении не менее чем 2 лет до момента поступления в вуз. Более того, полное общее среднее образование они должны получить в сельских школах, причем в год поступления. Для таких абитуриентов, поступающих на аграрные специальности, коэффициент составит 1,05. На другие специальности - 1,02.

Отраслевой коэффициент предоставляется на специальности, которым предоставляется особая поддержка государства. Он составляет 1,02 и, в отличие от 2017 года, распространяется также на вторую приоритетность.

Количество заявлений. Следующее новшество касается количества заявлений, которые абитуриент может подавать на бюджетные места. Если в прошлом году таких заявлений модно было подавать 9 на четыре специальности, то теперь - 7 на те же 4 специальности.

Медицина. В нынешнем году на некоторые медицинские специальности установлен минимальный проходной балла. Для поступления на специальности «Стоматология», «Медицина», «Педиатрия» по второму и третьему конкурсным предметам нужно набрать не менее 150 баллов.

Творческий зачет. Вместо творческих конкурсов на некоторые педагогические специальности, журналистику и отдельные специализации дизайна введены творческие зачеты. По сути, они являются допуском к конкурсу, который проводится уже на базе сертификатов ВНО. Творческий зачет будут проводить не во время вступительной кампании, а в течение полугода до нее.

Как поступать абитуриентам с оккупированных территорий

Для абитуриентов из Крыма и ОРДЛО в министерстве образования предусмотрели упрощенную систему поступления через образовательные центры «Крым-Украина» и «Донбасс-Украина». В Украине работают 70 таких центров, один из них - в Славянске. Они будут функционировать до 28 сентября.

Для прохождения упрощенной процедуры абитуриенту необходимо подать заявление и заполнить образовательную декларацию в образовательном центре; пройти государственную итоговую аттестацию по украинскому языку и истории Украины, а также сдать вступительный экзамен по одному из предметов, определенных вузом, или творческий конкурс; в школе, закрепленной за этим центром (в Славянске - ООШ №13), необходимо получить временную справку и на протяжении трех месяцев заменить ее на аттестат; на протяжении года можно пройти годовое оценивание на базе закрепленной за центром школы и получить приложение к аттестату.

Обращаем внимание, что для абитуриентов из Крыма и ОРДЛО изменены сроки подачи и приема документов. Подать заявление и заполнить образовательную декларацию в Центре можно до 20 июля для учебы на бюджете и до 28 сентября для учебы по контракту. Прием документов на бюджет для них будет осуществляться до 20 июля. Вступительные экзамены продлятся до 23 июля для жителей Крыма и до 26 июля для жителей ОРДЛО. Зачисление состоится 6 июля для жителей Крыма и 7 августа для жителей ОРДЛО.