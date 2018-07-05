Удобный смартфон от кампании LG

Каждая ее разработка просматривается конкурентами, вызывает неподдельный интерес у покупателей. Так случилось и со смартфоном LG G2, который являлся главным флагманом компании.

Устройство было презентовано в 2013 году. Первый год продаж превзошел все ожидания самой компании. Было реализовано более 3 млн. устройств. Неудивительно, ведь разработчики соединили в этом телефоне современные технологии и креативный дизайн.

Особенности G2 от LG

Смартфон пришел на смену предыдущему флагману компании Optimus G. Новый гаджет сразу получил большой экран Full HD (5,2 дюйма), изящный корпус и мощную начинку. Девайс позиционирует себя, как универсальное устройство, в котором сочетаются и молодежный тренд, и бизнес-фактура, и развлекательный медацентр. Достоинства нового смартфона

мощный процессор от Qualcom Snapdragon, который позволяет легко и без проблем обрабатывать множество функций на смартфоне, запускать без проблем современные игры;

большой экран с технологией AMOLED, которая передает точность и яркость цветовой палитры, а также имеет чрезвычайно высокое разрешение;

основная камера на 13Мп с мощной матрицей, что делает снимки со смартфона качественными, интересными и динамичными. Фронтальная камера на 2Мп;

литий-полимерный аккумулятор с высоким ресурсом работы, а также новая технология энергосбережения, позволяющая эксплуатировать смартфон долгий период.

Сегодня у компании LG появились другие флагманские модели мобильных гаджетов. Однако этот по-прежнему остается в числе популярных. Его все еще можно приобрести в розничной сети магазинов. И несмотря на то, что сегодня 2018 год, он с легкостью может конкурировать со смартфонами среднего ценового сегмента, выпускаемые ныне.