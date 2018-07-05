|5 июля 2018
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Компания LG по-прежнему остается в числе лидеров по производству мобильных девайсов.
Каждая ее разработка просматривается конкурентами, вызывает неподдельный интерес у покупателей. Так случилось и со смартфоном LG G2, который являлся главным флагманом компании.
Устройство было презентовано в 2013 году. Первый год продаж превзошел все ожидания самой компании. Было реализовано более 3 млн. устройств. Неудивительно, ведь разработчики соединили в этом телефоне современные технологии и креативный дизайн.
Смартфон пришел на смену предыдущему флагману компании Optimus G. Новый гаджет сразу получил большой экран Full HD (5,2 дюйма), изящный корпус и мощную начинку. Девайс позиционирует себя, как универсальное устройство, в котором сочетаются и молодежный тренд, и бизнес-фактура, и развлекательный медацентр. Достоинства нового смартфона
Сегодня у компании LG появились другие флагманские модели мобильных гаджетов. Однако этот по-прежнему остается в числе популярных. Его все еще можно приобрести в розничной сети магазинов. И несмотря на то, что сегодня 2018 год, он с легкостью может конкурировать со смартфонами среднего ценового сегмента, выпускаемые ныне.
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• Из Торца выловили труп мужчины, зверски убитого в 2014 году
• Полиция просит помочь найти разбойников
• Не разминулись «Волга» с маршруткой: пострадали 9 человек
• Почему водитель автобуса выгнал из салона подростка-сироту, и что из этого вышло
• Молодежь получит поддержку горсовета
• Аварийный мост стал собственностью города
• Депутаты просят защитить традиционную семью
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• Особенности вступительной кампании-2018
• «Родничок» стал победителем международного фестиваля
• Удобный смартфон от кампании LG
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4 июля 2018
• Без Роналду и Месси, три лотереи и камбэк Бельгии
• «Сапфир» - обладатель Кубка Донецкой области по футболу
• Жимовый марафон на Соборной площади в Славянске
• Восемь наград славянских «вольников»
• Уверенная победа Ярослава Ефимцева
• Чемпионат Донецкой области по пауэрлифтингу и жиму лежа
• Андрей Говоров установил новый мировой рекорд
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Компания LG по-прежнему остается в числе лидеров по производству мобильных девайсов.