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Фотофакт

Под мирным небом

Спор между «Грацией» и «Триадой» придется решать через суд

Светлана Вьюниченко
11 июля 2018 Просмотров: 200 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Скандал, разразившийся в Славянске между танцевальным клубом «Грация» и спортивным клубом «Триада» выходит на новый уровень. В публичной плоскости история началась в марте нынешнего года, когда руководитель «Триады» Андрей Безуглый обратился в городской совет и местную прокуратуру по поводу того, что его выселяют из здания бывшего кинотеатра «Мрія», хотя он исправно платит аренду. 

Это заявление катализировало проверки. Была создана специальная комиссия. В итоге оказалось, что в помещении была проведена перепланировка. А «Триада» и вовсе находится там на основании субаренды, что в данном случае запрещено законодательством.  

На сегодняшний день здание бывшего кинотеатра находится в коммунальной собственности города. В ноябре 2013 года танцевально-спортивный клуб «Грация» получил в этом помещении в аренду на 49 лет 657,5 кв м. Причем в связи с целевым назначением ставка арендной платы применялась минимальная - 5%. В итоге за свою территорию «Грация» платит городу 1065,53 грн в месяц. Не сложно подсчитать, что один «квадрат» обходится клубу в 1,62 грн в месяц. 

Изначально на этих метрах размещались три секции: «Триада» (руководитель Андрей Безуглый), «The best» (руководитель Евгения Сысоева) и собственно «Грация» (руководитель Алексей Овчинников). В феврале Сысоева и Безуглый обвинили Овчинникова в том, что он сдает им помещение в аренду - то есть, занимается субарендой, что, без разрешения горсовета запрещено. В свою очередь Алексей Овчинников утверждал, что «Триада» и «The best» - не самостоятельные структуры, а часть его клуба. 

Как это часто бывает, заложниками взрослых «разборок» стали дети. Ими в этой истории прикрывается каждый. 

В июле Алексей Овчинников подготовил коллективное письмо на имя народного депутата Натальи Веселовой, а также письмо на имя городского головы Вадима Ляха, в которых изложил свое видение ситуации. По словам Овчинникова, он предлагал передать горсовету часть арендуемой в «Мрії» территории. В этом случае горсовет, не нарушая закон, смог бы выделить ее для других клубов и секций. Однако, говорит Овчинников, это предложение понимания не нашло.

Со своей стороны, мэр Славянска Вадим Лях утверждает, что неоднократно на протяжении всех этих месяцев встречался с руководителями клубов и пытался завершить дело миром. Но также не преуспел в этом начинании.  

- Конфликт не разрешился, и теперь дело дошло до привлечения депутатов. В своем письме заявитель просит нардепа инициировать служебные проверки в отношении славянского городского головы, заместителя городского головы Юрия Подлесного и руководителя прокуратуры Владимира Шилова, - говорит Вадим Лях.

Мэр объясняет, что в двух знаковых для города клубах действительно сложилась непростая ситуация. Так, «Грации» пришлось выехать из помещения в центре Славянска из-за увеличившейся аренды. «Триаду» выселили из ООШ №15, поскольку там возросло количество учащихся и они нуждаются в своих помещениях.  

- В рамках программы «Спорт для всех» мы предложили помочь Андрею Безуглому с арендой другого помещения в «Укртелекоме». Горсовет будет платить за него 70 тыс грн в год. Такая форма сотрудничества уже существует. Мы оплачиваем аренду в спортзале троллейбусного парка для секции боевого самбо под руководством Игоря Чеченова. «Грации» город предложил также другое помещение на ул. Торской. Но они отказались, - излагает свое видение мэр. 

Градоначальник специально собрал журналистов, чтобы сообщить, что «выходит из переговорного процесса» и не видит смысла дальше пытаться найти компромисс в этом вопросе. 

- Теперь я подготовлю обращение в прокуратуру, чтобы Владимир Шилов взял вопрос под личный контроль, и там ускорили процесс сбора всей информации. Затем прокуратура, возможно, передаст это дело в суд. Пусть теперь суд решает, кто прав, а кто - нет, - заявил Вадим Лях.

Он еще раз повторил, что если руководители не достигнут договоренности и суд примет решение расторгнуть договор аренды, помещение будет передано на баланс Центра культуры и окружающей среды. После этого город планирует сдавать его спортивным и танцевальным  секциям на равноправной основе. Однако в этом случае в сторону увеличения будет пересмотрена и арендная плата. 

Отметим, что и «Грация», и «Триада» являются участниками и победителями многочисленных соревнований - от областных до международных. Они приносят городу призовые очки в общеобластном и даже всеукраинском зачетах. Но, перефразируя Михаила Булгакова, можно сказать, что «квартирный» вопрос оказался выше интересов детей.

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Комментарии к статье «Спор между «Грацией» и «Триадой» придется решать через суд»

Скандал, разразившийся в Славянске между танцевальным клубом «Грация» и спортивным клубом «Триада» выходит на новый уровень. В публичной плоскости история началась в марте нынешнего года, когда руководитель «Триады» Андрей Безуглый обратился в городской совет и местную прокуратуру по поводу того, что его выселяют из здания бывшего кинотеатра «Мрія», хотя он исправно платит аренду. 

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