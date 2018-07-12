Славянску нужны идеи для «Книжной толоки»

В Славянске пройдет книжная ярмарка-фестиваль. Подготовке к этому событию была посвящена пресс-конференция, проведенная 10 июля инициаторами проекта в библиотеке имени М. Петренко.

Запланированное на 28-29 июля мероприятие называется "Слов'янська книжкова толока" и является, по сути, культурологической франшизой, придуманной несколько лет назад активистами из Запорожья. Как рассказал один из основателей фестиваля, руководитель Центра искусств "Арт-простір" Игорь Гармаш, изначальной целью проекта было изменение стереотипного восприятия Запорожья как исключительно индустриального центра и демонстрация его культурной жизни. Причем адресовалось это как местным жителям, так и и приезжим.

Идея оказалась удачной, событие привлекло много людей, стало традиционным и постепенно переросло масштабы одного города. Начиная с 2018-го, "Книжная толока" отправилась в тур по Донбассу: Мариуполь, Славянск, Северодонецк.

Анонсируя фестиваль в Славянске, Игорь Гармаш подчеркнул, что цель этого события - не просто весело провести 2 дня и пообщаться с известными деятелями культуры. Стратегическая задача заключается в том, чтобы создать платформу для формирования в городе единого культурного сообщества, объединить вокруг "Книжной толоки" склонных к творчеству жителей. При этом формат фестиваля славянцам предлагается выбрать самостоятельно, чтобы он органично вписывался в местное культурное пространство. Со своей стороны, запорожцы могут поделиться опытом и организовать несколько наработанных панелей.

Речь, в частности, идет о приезде на фестиваль многих известных писателей, актеров, музыкантов. Среди уже заявившихся: Любко Дереш, Александр Ирванец, Галина Вдовиченко, Любовь Видута, Александр Виженко, Майк Кауфман-Портников и другие. Они будут проводить авторские чтения и участвовать в диспутах. Кроме того, свою продукцию привезут на ярмарку издательства "Видавництво Старого Лева", "Навчальна книга "Богдан", "Книги - ХХІ", "Смолоскип", "Теза". Также гости предлагают организовать локацию "Книголісся", ориентированную на полный возрастной диапазон посетителей.

Обрамить этот "каркас" программы своими идеями приглашаются все общественные организации и активные граждане. В том, что способность к культурной самоорганизации у славянцев есть, показал недавний "Фестиваль семьи". Организаторы "Слов'янської книжкової толоки" надеются, что такую же энергию горожане проявят и в новом культурном проекте. Предложения и заявки на участие можно озвучивать городскому отделу культуры или работникам центральной библиотеки. Напрямую пообщаться с организаторами можно на странице "Слов'янська книжкова толока" в социальной сети «Фейсбук».