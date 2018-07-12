В Славянске прошла встреча эсперантистов

|12 июля 2018
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Второй год подряд, возрождая давнюю традицию, в Славянск приезжают последователи языка международного общения эсперанто. В этом году встреча проходила с 28 июня по 1 июля.
Созданный в конце XIX века искусственный язык эсперанто, не смотря на попытки дискредитации и даже притеснения его носителей, оказался удивительно живучим. Сегодня количество эсперантистов в мире разные источники оценивают в 10-20 млн человек, и число этих людей растет. В Славянске тематический клуб появился в начале 1980-х, когда в город приехал эсперантист Геннадий Шило. Заседания клуба и курсы по изучению языка проходили в бывшем ДК Артема, о чем, как оказалось, хорошо помнят многие славянцы старшего и даже среднего возраста. Как помнят, возможно, и кафедру языка эсперанто в бизнес-управленческой академии Федора Поддубного. Последние четверть века Геннадий Шило жил в другом государстве. Но в этом году он приехал в Славянск и был рад узнать, что здесь возрождаются традиционные встречи эсперантистов.
29 июня в центральной городской библиотеке прошло мероприятие, на которое собрались несколько "старых" членов городского клуба, привлеченных возможностью снова встретится с основателем эсперанто-движения в Славянске, вспомнить времена, когда клуб "Verda stelo" (Зеленая звезда) считался одним из самых представительных в пределах тогда еще советского пространства. Не менее интересен был и рассказ Геннадия Шило о его биографии "постславянского" периода. Оказалось, что и сейчас, в свои 78 лет, он продолжает работать адвокатом и популяризировать язык эсперанто.
Вторая часть аудитории состояла из эсперантистов, приехавших в Славянск из других городов для проведения второй восточноукраинской встречи. Центральной библиотеке они привезли в подарок набор украиноязычной литературы, собранной и переданной славянцам активистами киевского разговорного клуба "Українські посиденьки". От столичных эсперантистов гости доставили несколько учебников международного языка.
В Славянске приехавшие эсперантисты провели 4 дня. Программа их визита была достаточно насыщенной, хотя не все ее пункты оказались выполнимыми. К примеру, поучаствовать в общегородском праздновании Дня Конституции не получилось - к удивлению киевлян в Славянске этот праздник не отмечался. Не вполне удавшейся можно считать и презентацию языка эсперанто, которая проходила "под дубком", на Соборной площади, вечером 30 июня. Но этот недочет, скорее, лежит на совести организаторов, не предусмотревших некоторые нюансы. Исправить ошибки пообещали в следующем году. А пока довольствовались тем, что после 30 лет забвения эсперанто снова зазвучал на центральной площади Славянска.
Подтверждая тезис о том, что эсперанто - это лишь инструмент для новых знакомств и путешествий, участники встречи побывали на экскурсии, во время которой узнали об истории местных соляных промыслов и керамического производства. Краеведческий маршрут начался на Славкурорте и завершился на руинах акционерного общества "Дзевульский и Лянге".
Важным пунктом программы стала работа по благоустройству будущего "Сквера памяти", который активисты поселка Мирный планируют соорудить на месте бывшего блокпоста №1. Под руководством инициатора проекта Ярослава, эсперантисты расчистили участок территории от поросли и начали демонтаж железного креста, который будет переноситься в другое место. Кроме того, киевляне собрали несколько сохранившихся в окопах предметов, чтобы отвезти их в экспозицию АТО столичного исторического музея. Бонусом мероприятия стало знакомство с командиром БП-1 Виталием Пилипчуком. Он в этот день приехал со своей семьей на бывшую позицию, чтобы почтить память погибших побратимов.
В свободное от запланированных мероприятий время участники встречи успели несколько раз побывать на озере Репном, удивив непонятной речью отдыхающих, и выполнить несколько традиционных для слета эсперантистов элементов программы. Один из самых любимых - вечерний костер и песни под гитару. Нужно сказать, что за минувший век сфера аутентичной эсперанто-культуры сильно развилась, не говоря уже о многочисленных переводах с других языков, над чем трудолюбиво работают эсперантисты всего мира. Кто-то любит старые песни, кто-то новые - в Славянске звучали и те, и другие. Современным элементом встречи стала интерактивная конференция с участниками слета эсперантистов, проходившего в это же время в Одессе. Там люди жили в палатках на берегу Черного моря, ведь эсперанто-события очень разнообразны - как по форме, так и по численности участников.
Организаторы встречи эсперантистов в Славянске искренне благодарят за помощь в ее проведении команду платформы инициатив "Теплица", руководителя общественной организации "Вік щастя" Наталью Бондаренко, краеведа Дмитрия Журавлева, а также городской отдел культуры и работников библиотеки им. М. Петренко.
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• Дубль Стрельцова и четвертая победа ФК «Славянск»
• Славянские фермеры начали уборку раньше срока
• Ярослав Ефимцев – лучший спортсмен, Владимир Рюмин – лучший тренер Донецкой области в июне 2018 года
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• Опорная школа Славянска не откроется в сентябре
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Второй год подряд, возрождая давнюю традицию, в Славянск приезжают последователи языка международного общения эсперанто. В этом году встреча проходила с 28 июня по 1 июля.