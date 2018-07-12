Так ли страшен туристический авиаколлапс и есть ли из него выход

Что такое «чартерная цепочка»

Из-за проблем с чартерными перевозками, возникших у авиакомпаний Bravo Airways и YanAir, в аэропортах Туниса, Грузии, Албании, Польши, Израиля застряли сотни наших сограждан. Сотни других не смогли улететь из украинских аэропортов, хотя полностью оплатили туры в Египет, Тунис, на Мальорку и в Барселону. Больше всех не повезло тем, кто в конце июня должен был улететь из Монастира. Они застряли в Тунисе на пять суток. Что же стало причиной авиаколлапса, и насколько безопасно жителям Украины в целом и Славянска в частности планировать отдых с перелетом на период отпусков?

- Каждый туроператор заключает договор с одной или несколькими авиакомпаниями на перевозку пассажиров. Они заранее планируют количество бортов и рейсов. Каждый чартерный рейс включен в туристическую цепочку. Например, борт летит в турецкую Анталию, оттуда - в Днепр, затем в Киев, из него - в Тунис. И эта цепочка расписана на весь высокий сезон массовых отпусков. Если самолет ломается и выбывает из процесса, его должен заменить резервный борт. Но у некоторых компаний такого резерва просто нет. Поэтому поломка самолета становится катастрофой. А если таких поломок несколько, предсказуемо возникает ситуация, в которой Украина оказалась сейчас, - рассказывает директор славянского туристического агентства «Мое любимое турагентство» Татьяна Баканова.

«Это не коллапс, это - бум»

Немаловажную роль сыграл и тот факт, что, по сравнению с 2015 годом, туристический поток в стране вырос вдвое. А, по словам министра инфраструктуры Владимира Омеляна, авиакомпании не подготовили достаточное количество транспорта, чтобы обеспечить все рейсы, на которые есть договоренность с туроператорами.

- Я далек от мысли, что мы имеем туристический коллапс или туристический кризис. Наоборот, мы имеем туристический бум. По сравнению с 2015-2017 годами, количество перевезенных пассажиров выросло вдвое. А авиационный рынок третий год подряд растет на 30%, - отметил министр.

По его словам, министерство также предупреждало туроператоров о четком темпе роста и призывало увеличивать количество самолетов и гарантированных номеров в отелях.

- Нас не послушали. Поэтому в этом году мы имеем классическое развенчание мифа, как все любят говорить: пусть государство не вмешивается, рынок саморегулируется. Никакого саморегулирования не произошло, - подчеркнул Омелян. - Возросший спрос у многих породил желание заниматься откровенной халтурой. Поэтому пришло время напомнить о порядке и на первое место ставить критерии качества.

Обещания: новые самолеты и строгий контроль

Сложившаяся ситуация заставила профильное министерство провести расширенное совещание с участием представителей авиакомпаний и туристических операторов. Оно состоялось в Киеве 2 июля. Его итогом станут нововведения, которые должны внедрить на рынке авиаперевозок в ближайшее время.

Так, с 2019 года в Украине планируется запретить работу самолетов, срок использования которых превышает 20 лет. «Все, что старше 20 лет, в Украине не будет иметь права летать», - заявил министр, уточнив, что сейчас в стране есть самолеты старше 35 и 40 лет.

По словам министра, одновременно будет ужесточена проверка технического состояния самолетов, в том числе и салонов.

- Мы обсуждали возможность введения так называемого «инспектора Фреймут» для проверки состояния салонов. Ведь иногда именно салон не соответствует санитарным нормам, особенно у старых самолетов», - говорит Омелян.

Министр инфраструктуры также анонсировал появление в Украине рейтинга авиакомпаний с аналитическим анализом их работы. В нем будет указана частота рейсов, среднее время задержек и прочее.

Кроме того, в ближайшее время будет проведена техническая ревизия самолетов, которые в основном используются для нерегулярных перевозок.

Министр также выступил с инициативой о лишении лицензии туроператора Oasis Travel. Однако отметил, что у него такой компетенции нет, и заниматься этим должно Министерстве экономического развития и торговли.

Насколько быстро будут выполнены все эти новации, покажет ближайшее время. В этом плане очень показательным является тот факт, что 3 июля Омелян заявил о преодолении кризиса с авиаперевозками. И в тот же день во Львове туристы не смогли вылететь в Барселону. Далее последовали задержки рейсов в Тунис и из Туниса, затем туристы из Жулян не смогли вылететь в Неаполь.

Спасение отдыхающих - дело рук самих отдыхающих

По мнению Татьяны Бакановой, возникший кризис вряд ли можно с наскока преодолеть указами свыше. А вот избежать неприятностей лично для себя может каждый турист.

- На основании Закона Украины «О туризме» турагентства обязаны еще на этапе подбора тура информировать клиента о том, турпродукт какого туроператора и соответственно перевозка какой авиакомпанией ему предлагается. К счастью, у нас практически нет уникальных турпакетов, которым нельзя было бы найти альтернативу. Агентство всегда предоставляет на выбор несколько предложений. В нашем бизнесе нет необходимости принимать решение в считанные минуты. Туристы часто выбирают туры по неделе, месяцу и более. Информация о проблемных вылетах широко обсуждается в СМИ. У туриста всегда есть выбор, - объясняет турагент.

Так почему же украинцы выбирают туры с перелетами проблемными авиакомпаниями? Ответ прост - они несколько дешевле, ведь за качество всегда приходится платить. И пока на такие туры есть спрос, обязательно будет и предложение. К сожалению, именно так действуют законы рынка. Поэтому добросовестные турагентства призывают всех, кто планирует свой отпуск, уточнять состав турпакета при бронировании.

Советы юристов

Стоит отметить, что туроператор OASIS Travel Ukraine анонсировал реализацию дальнейшей полетной программы в этом сезоне и возврат средств туристам за несостоявшиеся туры. Но что же делать тем, кто уже застрял в аэропорту и не знает, как поступить в такой ситуации.

Эксперт по авиаперевозкам аэропорта «Борисполь» Александр Ланецкий советует ни в коем случае не устраивать скандал в аэропорту.

- Не идите на поводу у толпы и не вздумайте блокировать посадочные ворота. Это обернется против вас. В воздушном кодексе прописано, что если пассажир мешает работе аэропорта, ему могут отказать в перелете без компенсации. И, поверьте, авиаперевозчик точно этим воспользуется, и будет прав. Эффективнее всего сохранять спокойствие и прямо в аэропорту написать заявление на компенсацию, - советует эксперт.

По словам Александра Ланецкого, минимальная сумма компенсации составит 250 евро на человека. Причем, если это рейс из стран ЕС - неважно, чартерный или регулярный - есть шанс получить компенсацию сразу. Если это чартер украинской авиакомпании, например, из Туниса или Египта, денег придется добиваться через суд.

Адвокат Антон Бойко советует в первую очередь собрать доказательства ущерба.

- Пассажир, рейс которого перенесли или отменили, должен зафиксировать все понесенные в связи с этим затраты. Если он вынужден был оплатить номер в гостинице, необходимо сохранить квитанцию. Если в стоимость номера не входило питание, отдельно следует зафиксировать затраты на еду. Пассажир также может улететь альтернативным рейсом, после чего потребовать возмещения ущерба, - говорит юрист.

Однако, по его словам, речь идет о так называемых тратах первой необходимости. То есть, если пострадавший турист снимет номер люкс в дорогом отеле или отужинает в престижном ресторане, суд не примет эти затраты к рассмотрению.

- В Украине действует ряд международных авиаконвенций, Воздушный кодекс и Правила воздушных перевозок пассажиров и багажа, где четко прописано, что можно требовать, если рейс отменен или сильно задерживается. Причем размер компенсации зависит не столько от времени задержки, сколько от расстояния, которое вы должны были пролететь. Например, вы не смогли улететь из Туниса. Расстояние между Киевом и Монастиром более 3500 километров, поэтому максимальный размер компенсации составит 600 евро. Если расстояние от 1500 до 3500 километров, можно претендовать не больше, чем на 400 евро. Ну, а если там было меньше 1500 километров, получите 250 евро, - объясняет Антон Бойко.