Есть ли жизнь после развода

|19 июля 2018
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Начисление субсидий напрямую коснулось, казалось бы, такого не связанного с экономикой института, как семья. В последнее время статистика отмечает резко возросшее число разводов. Это можно увидеть даже на страницах «ТВ плюс», где мы еженедельно печатаем информацию о браках, рождениях, смертях и разводах. Получается, что в отдельно взятой ячейке общества экономический кризис мутирует и становится социальным.
Но даже перейдя в разряд неполных, семья продолжает оставаться семьей, со своими минусами, и как ни странно - плюсами.
Главный минус, перед которым меркнут любые преимущества - дети остаются без отца. Но оказывается, выход можно найти даже из этой ситуации.
- После развода мы договорились, что муж может в любое время приходить к дочери. И он этим правом воспользовался. 12 лет назад, когда мы расстались, дочке исполнилось 6 лет. Сегодня она признается: даже не сразу поняла, что папа дома больше не живет. Он приходил каждый вечер, сидел с дочерью, пока она не заснет, встречал из школы. Не могу сказать, что постоянное его присутствие в доме мне нравилось, но я терпела из-за дочери. Постепенно, разумеется, общение становилось менее тесным, но ведь и дочь росла и уже не нуждалась в такой опеке. Сейчас у ее отца другая семья, но она знает, что может всегда прийти к нему за помощью, - рассказывает жительница Славянска Алевтина.
Такая ситуация, скорее, относится к разряду «повезло». Психологи утверждают, что дети очень страдают при разводе родителей, а практика показывает, что большинство разведенных мужчин не стремятся проводить свободное время в обществе сына или дочери. Но, оказывается, вырастая, дети способны найти в этом и положительные моменты.
- Я рос в неполной семье, - говорит 27-летний Олег. - Не могу с уверенностью утверждать, хорошо это или плохо. С одной стороны, долго пришлось преодолевать последствия мамского и бабского воспитания, недостаток здоровой агрессии. С другой стороны, глядя на подавляющее большинство взрослых мужчин-отцов, понимаешь: вряд ли у них чему-то можно научиться. Если бы в семье был отец, возможно, было бы хуже. Простите, женщины, но мама-хозяйка со своими бытовыми проблемами воспринимается подростком с заведомо пониженным авторитетом. Поэтому я могу с уверенностью сказать, что сделал себя сам. И результат, судя по всему, получился неплохой.
Вторая достаточно болезненная тема, которую приходится заново решать после расставания - финансы. Далеко не всегда при разводе мужчина помогает бывшей семье, и почти наверняка этой помощи не хватает. Из этой ситуации несколько выходов: либо научиться экономить, либо попытаться найти другого мужа как источник финансирования. Или больше зарабатывать самой. Любой выход из ситуации бьет по ребенку. Вопрос в том - насколько болезненно.
- После развода я оказалась одна с четырехлетней дочерью в незнакомом городе - за полгода до этого мы уехали с мужем в Киев, - рассказывает Ольга. - Деньги закончились быстро. Пришлось искать работу. У меня образование - библиотекарь, прожить на такую зарплату с ребенком было нереально. Хорошо платили в IT-сфере, и знаете, у меня не было права ныть о том, что «это не мое». Я сказала себе, что смогу. После рабочего дня оставалась на фирме, дочь спала на сдвинутых креслах, а я училась. Тем более, что возвращаться было некуда - в Славянске оставались только родители мужа, а моя родная Горловка оказалась по ту линию разграничения. Через 2 года смогла купить квартиру. Мне и сейчас приходится работать с утра до позднего вечера. Конечно, ничего хорошего в том, что ребенка никто не встречает из школы, нет. Как и в том, что уроки с ней делает репетитор, а не мама. Но, скажу честно, я не уверена, что все было бы иначе, если бы мы продолжали жить втроем. Причиной развода как раз и послужило нежелание мужа зарабатывать достаточно денег.
Что такое «достаточно» относительно финансов, каждый понимает по-своему. Практика показывает, что мы живем в обществе, где многие женщины «добытчицей» в семье считают себя.
- У меня есть разведенная подруга с ребенком-дошкольником. Однажды мой муж предложил познакомить ее со своим напарником, - делится Вера, - Мне этот мужчина нравился, вдовец, очень положительный, детей любит, с квартирой. Его дочь выросла и живет в другой стране. Так что помехой не будет. Но Алина пришла, посмотрела на кандидатуру и отказалась. Мне объяснила: он мало зарабатывает, я не могу себе это позволить. Мы даже немного поссорились, мне казалось, что нельзя с такой меркой подходить к людям. Но сейчас, когда жизнь стала сложнее, наш сын-подросток требует все больше финансовых вложений, а муж наотрез отказывается искать дополнительный заработок, я все чаще задумываюсь: возможно, подруга была права?
Еще один важный момент - так называемые бытовые мелочи. И в плане пресловутого гвоздя, который некому вбить в стену. И организации отдыха на природе, куда не доедешь без машины. Еще бывает банально страшно, если ночью за стеной буянят неспокойные соседи. В общем, эти «мелочи» таковыми как раз и не являются.
- Даже поездка с ребенком в парк в Краматорск, потому что у нас покататься на каруселях негде, превращается в проблему. До того, как мы расстались с мужем, в семье была машина. Потом поделили: сына и квартиру мне, «Ланос» - ему. А то, что пятилетний мальчишка хочет развлекаться, как прежде - теперь мои проблемы. Приходится просить друзей, подстраиваться под них. Унизительно объяснять ребенку: машина не наша, поэтому ты на переднее сиденье не залезай. У дяди свой сыночек есть, - говорит жительница Славянска Светлана.
Ей вторит Надежда:
- Муж ушел, когда дочери было 7 месяцев. Хорошо запомнила чувство беспомощности, когда коляску с пятого этажа снести некому. Молоко по утрам привозили под подъезд. Но я не могла спуститься, потому что не с кем было оставить ребенка. Если на улице дождь, а дома нет еды, то нужно выбирать: или мокнуть с грудным ребенком или сидеть голодной.
Все это воспринимается достаточно трагично. Но вряд ли является прерогативой исключительно разведенных женщин. Ведь точно такие истории рассказывают и замужние жительницы Славянска.
У Ларисы, например, муж работает по ночам, а за стеной живут соседи-алкоголики. Приблизительно три раза в месяц их друзья ошибаются дверью и начинают глубокой ночью отчаянно звонить в квартиру, где спит Лариса с двухлетней дочерью. У Ирины муж работает вахтовым методом в Польше. Молоко ей тоже привозят под подъезд. Каждый раз она задумывается, что случится с ее 10-месячной дочерью, пока мама спустится-поднимется без лифта с пятого этажа.
А вот размышления Юлии, она развелась год назад:
- Когда быт совсем одолевает, я говорю себе: зато не нужно готовить пятилитровую кастрюлю борща на два дня. Зато я могу ходить в пижаме целый день. Зато на работе могу флиртовать со всеми клиентами, которые понравились. Зато никто не устраивает сцены ревности, если задержалась на полчаса. Зато никто не говорит сыну, что он «идиот». Зато я всегда могу начать сначала.
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Комментарии к статье «Есть ли жизнь после развода»
Начисление субсидий напрямую коснулось, казалось бы, такого не связанного с экономикой института, как семья. В последнее время статистика отмечает резко возросшее число разводов. Это можно увидеть даже на страницах «ТВ плюс», где мы еженедельно печатаем информацию о браках, рождениях, смертях и разводах. Получается, что в отдельно взятой ячейке общества экономический кризис мутирует и становится социальным.