«Фо степ» привез в Славянск медали с чемпионата Европы

— 19 июля 2018 —

Начисление субсидий напрямую коснулось, казалось бы, такого не связанного с экономикой института, как семья. В последнее время статистика отмечает резко возросшее число разводов. Это можно увидеть даже на страницах «ТВ плюс», где мы еженедельно печатаем информацию о браках, рождениях, смертях и разводах. Получается, что в отдельно взятой ячейке общества экономический кризис мутирует и становится социальным.

Читать далее ⇒