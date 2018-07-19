 

facebook twitter google+

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска





Loading...

Фотофакт

Видимый позитив

«Фо степ» привез в Славянск медали с чемпионата Европы

Светлана Вьюниченко
19 июля 2018 Просмотров: 63 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В Италии с 28 июня по 3 июля проходил чемпионат Европы по спортивным танцам. В состав национальной сборной Украины вошли и спортсмены славянского танцевального клуба «Four Step», которым руководит Татьяна Химион.

Из итальянского города Риччионе на родину славянцы вернулись с медалями. В латиноамериканской программе они завоевали 1 золотую, 1 серебряную и 2 бронзовые награды. В программе «стандарт» - 1 серебряную. Также в активе славянских танцоров - 4-е место в латиноамериканской программе, два 4-х, 5-е и 6-е места в программе «стандарт». 

В целом по результатам соревнований команда танцевального клуба «Four Step» заняла третье место.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

19 июля 2018

Стрит-арт против индустрии развлечений

«Фо степ» привез в Славянск медали с чемпионата Европы

Есть ли жизнь после развода

Львиная доля

18 июля 2018

Анастасия Аболенцева стала бронзовым призером Кубка Украины по дзюдо

У Прокофьева и Усманова – «золото», у Стукало – «бронза»

Франция – двукратный чемпион мира по футболу

Почему горгаз опечатывает колонки на улице Торской

В Славянске может стать одним почетным жителем больше

Видимый позитив

Почти 2500 славянцев не нужны деньги

«Лицо города» остается в неприглядном виде

Подача воды на Славянск сокращена

Быть ли магазину на Почтовой, 12

Депкорпусу Славянска предлагают утвердить кодекс этики

Запасов хлора для очистки воды в Славянске осталось меньше, чем на месяц

Власть при поддержке дворников в два раза подняла тарифы на обслуживание жилья

13 июля 2018

Жителям Славянска напомнили, как выглядит война

День освобождения в Славянске: только митинг и... все

На горе Карачун прошел патриотический форум-фестиваль

За два дня утонули двое: мужчина и ребенок

Как «находчивая» клиентка пыталась обворовать магазин

В Славянске «накрыли» незаконный пункт приема металла

В Славянске водитель маршрутки отказался везти маму погибшего бойца

На центральном рынке сгорели двадцать павильонов

В Николаевке появился современный спорткомплекс

Когда в первый класс - в самый раз

Скроение материи

12 июля 2018

Случаи невыплаты страхового возмещения в автостраховании

Особенности моноколес от известных брендов: купить в интернет-магазине

Так ли страшен туристический авиаколлапс и есть ли из него выход

Также в разделе

Есть ли жизнь после развода

— 19 июля 2018 —

Начисление субсидий напрямую коснулось, казалось бы, такого не связанного с экономикой института, как семья. В последнее время статистика отмечает резко возросшее число разводов. Это можно увидеть даже на страницах «ТВ плюс», где мы еженедельно печатаем информацию о браках, рождениях, смертях и разводах. Получается, что в отдельно взятой ячейке общества экономический кризис мутирует и становится социальным.

Читать далее ⇒

В Славянске может стать одним почетным жителем больше

— 18 июля 2018 —

В Славянске 17 июля состоялось заседание депутатской комиссии по присвоению звания «Почетный гражданин города». Для того, чтобы собрать кворум, пришлось применять технические средства.

Читать далее ⇒

Жителям Славянска напомнили, как выглядит война

— 13 июля 2018 —

Очень сильное по эмоциональному воздействию мероприятие проходило 5 июля на площадке перед городским краеведческим музеем. По инициативе волонтеров гуманитарной миссии "Черный тюльпан" здесь на протяжении всего дня работала инсталляция "Подих перемоги".

Читать далее ⇒

День освобождения в Славянске: только митинг и... все

— 13 июля 2018 —

В знаковый для большинства горожан день 5 июля на площадке перед горисполкомом состоялся торжественный митинг, посвященный 4-й годовщине деоккупации Славянска. На него собрались работники исполкома, представители местных силовых подразделений и общественных организаций, а также жители и гости города.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье ««Фо степ» привез в Славянск медали с чемпионата Европы»

В Италии с 28 июня по 3 июля проходил чемпионат Европы по спортивным танцам. В состав национальной сборной Украины вошли и спортсмены славянского танцевального клуба «Four Step», которым руководит Татьяна Химион.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Стрит-арт против индустрии развлечений

«Лицо города» остается в неприглядном виде

Подача воды на Славянск сокращена

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

За два дня утонули двое: мужчина и ребенок

Как «находчивая» клиентка пыталась обворовать магазин

В Славянске «накрыли» незаконный пункт приема металла

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Почему горгаз опечатывает колонки на улице Торской

Почти 2500 славянцев не нужны деньги

Власть при поддержке дворников в два раза подняла тарифы на обслуживание жилья

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Львиная доля

Скроение материи

Пойти на мировую

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Анастасия Аболенцева стала бронзовым призером Кубка Украины по дзюдо

У Прокофьева и Усманова – «золото», у Стукало – «бронза»

Франция – двукратный чемпион мира по футболу

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

19 июля 2018

Стрит-арт против индустрии развлечений

«Фо степ» привез в Славянск медали с чемпионата Европы

Есть ли жизнь после развода

Львиная доля

18 июля 2018

Анастасия Аболенцева стала бронзовым призером Кубка Украины по дзюдо

У Прокофьева и Усманова – «золото», у Стукало – «бронза»

Франция – двукратный чемпион мира по футболу

Почему горгаз опечатывает колонки на улице Торской

В Славянске может стать одним почетным жителем больше

Видимый позитив

Почти 2500 славянцев не нужны деньги

«Лицо города» остается в неприглядном виде

Подача воды на Славянск сокращена

Быть ли магазину на Почтовой, 12

Депкорпусу Славянска предлагают утвердить кодекс этики

Запасов хлора для очистки воды в Славянске осталось меньше, чем на месяц

Власть при поддержке дворников в два раза подняла тарифы на обслуживание жилья

13 июля 2018

Жителям Славянска напомнили, как выглядит война

День освобождения в Славянске: только митинг и... все

На горе Карачун прошел патриотический форум-фестиваль

За два дня утонули двое: мужчина и ребенок

Как «находчивая» клиентка пыталась обворовать магазин

В Славянске «накрыли» незаконный пункт приема металла

В Славянске водитель маршрутки отказался везти маму погибшего бойца

На центральном рынке сгорели двадцать павильонов

В Николаевке появился современный спорткомплекс

Когда в первый класс - в самый раз

Скроение материи

12 июля 2018

Случаи невыплаты страхового возмещения в автостраховании

Особенности моноколес от известных брендов: купить в интернет-магазине

Так ли страшен туристический авиаколлапс и есть ли из него выход

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top