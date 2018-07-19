|19 июля 2018
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В Италии с 28 июня по 3 июля проходил чемпионат Европы по спортивным танцам. В состав национальной сборной Украины вошли и спортсмены славянского танцевального клуба «Four Step», которым руководит Татьяна Химион.
Из итальянского города Риччионе на родину славянцы вернулись с медалями. В латиноамериканской программе они завоевали 1 золотую, 1 серебряную и 2 бронзовые награды. В программе «стандарт» - 1 серебряную. Также в активе славянских танцоров - 4-е место в латиноамериканской программе, два 4-х, 5-е и 6-е места в программе «стандарт».
В целом по результатам соревнований команда танцевального клуба «Four Step» заняла третье место.
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Приветствую, гость! Вход
19 июля 2018
• Стрит-арт против индустрии развлечений
• «Фо степ» привез в Славянск медали с чемпионата Европы
18 июля 2018
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• У Прокофьева и Усманова – «золото», у Стукало – «бронза»
• Франция – двукратный чемпион мира по футболу
• Почему горгаз опечатывает колонки на улице Торской
• В Славянске может стать одним почетным жителем больше
• Почти 2500 славянцев не нужны деньги
• «Лицо города» остается в неприглядном виде
• Подача воды на Славянск сокращена
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13 июля 2018
• Жителям Славянска напомнили, как выглядит война
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• На центральном рынке сгорели двадцать павильонов
• В Николаевке появился современный спорткомплекс
• Когда в первый класс - в самый раз
12 июля 2018
• Случаи невыплаты страхового возмещения в автостраховании
• Особенности моноколес от известных брендов: купить в интернет-магазине
• Так ли страшен туристический авиаколлапс и есть ли из него выход
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Комментарии к статье ««Фо степ» привез в Славянск медали с чемпионата Европы»
В Италии с 28 июня по 3 июля проходил чемпионат Европы по спортивным танцам. В состав национальной сборной Украины вошли и спортсмены славянского танцевального клуба «Four Step», которым руководит Татьяна Химион.