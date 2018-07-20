День керамика: по старому стилю и по официальной версии

В пятницу, 13-го, на открытой площадке славянского комплекса "Корпорация Крона" отмечали День керамика. Событие не совпадает с официально установленной датой, но поскольку общегородского празднования в Славянске не проводится, мы привязались именно к нему, чтобы рассказать об истории керамической отрасли.

Об истории праздника, кстати, тоже пойдет речь. Но сначала - к истокам.

Кустарное и промышленное

Если судить по находкам археологов, исследовавших остатки Торской крепости, керамические предметы изготавливались на территории будущего Славянска с момента первого оседлого поселения, то есть с середины XVII века. Среди раскопок преимущественно попадаются сделанные из обожженной глины курительные трубки и кухонная посуда - горшки, тарелки, чашки. Это говорит о наличии в Торе собственных гончаров-ремесленников. Промышленные керамические предприятия начали появляться уже после переименования города в Славянск. Бум строительства заводов и фабрик, выпускающих кирпич, черепицу и плитку (реже посуду) пришелся на середину XIX - начало XX веков. Точное число таких предприятий неизвестно, но разные источники сходятся в том, что было их около десятка. Наиболее известен завод Гутникова, выпускавший так называемую "марсельскую плитку", использование которой в местном градостроительстве придавало Славянску схожесть с южными приморскими городами. Среди других "заводчиков" керамической отрасли того времени известны Александров, Харчевников, Сидоренко. Это были небольшие предприятия, закрывшиеся, большей частью, еще до 1917 года. Остатки одного из них славянцы могут рассмотреть в районе Славкурорта, на территории орнитологического заказника "Приозерный".

Лидеры промышленного рейтинга

Геннадий Пушкарев, автор книги "Тор-Славянск. История в фотографиях", приводит выдержку из "Полного географического описания России", где говорится, что в Славянске работает фарфоровый и фаянсовый завод промышленного товарищества Матвея Кузнецова с годовым производством посуды почти на 100 тысяч рублей. После того, как на предприятии несколько раз происходил пожар, завод перекупил Я. К. Эссен.

Еще один крупный керамический производитель "купеческого" Славянска - акционерное общество "Дзевульский и Лянге", наладившее выпуск терракотовой (пирогранитной) плитки и получившее несколько премий на международных выставках. Известно, что продукция этого завода использовалась при реконструкции в Киеве Золотых ворот.

У нас ее образцы можно увидеть в краеведческом музее (на фото) или в здании бывшей конторы АО "Дзевульский и Лянге" на улице Вокзальной. Уместно упомянуть, что кислотоупорным кирпичом, произведенным правопреемником общества - Славянским керамическим комбинатом - вымощена часть столичного Андреевского спуска.

Полную географию объектов, где применялась продукция керамических предприятий Славянска, определить, скорее всего, невозможно. Но то, что торговые связи были налажены не только по всей Российской империи, но и со многими странами Старого света, установлено достоверно.

Завершая обзор керамического производства периода царизма и Временного правительства, добавим, что в приведенном Пушкаревым перечне кустарей и ремесленников указано, что до 1917 года в городе насчитывалось 12 гончаров. Совпадение или нет, но примерно столько же представителей этой профессии работает в Славянске и в наши дни.

наша справка

Для получения промыслового свидетельства купца 1-й гильдии в начале XIX века надо было заплатить в бюджет 500 рублей в год, купца 2-й гильдии - 150 рублей. (Пушкарев Г. Г. "Славянск-Тор. История в фотографиях")