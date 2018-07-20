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Фотофакт

Видимый позитив

Частная инициатива и иностранный капитал славянской керамики

Павел Коротенко
20 июля 2018 Просмотров: 74 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Ударив по крупным промышленным предприятиям, хаос 1990-х  породил и новую волну развития керамической отрасли - частную. Промышленное же производство в городе наладилось только в начале 2000-х.

Голь на выдумки хитра

После сокращения производства на АИЗе и СКК в городе появилось много безработных людей, имеющих представление о технологии изготовления керамических изделий. Эти навыки славянцы начали применять в частном кустарном производстве. Буквально за 2-3 года повсюду открылись маленькие цеха. В гаражах, сараях, флигелях, жилых и нежилых постройках появились печи для обжига небольших партий продукции. Считается, что через эти цеха прошел каждый третий житель города, и такая оценка не выглядит преувеличением. Особенно если учесть, что в индустрию было вовлечено много горожан, коммивояжерствовавших со славянскими сервизами, вазами и подсвечниками по всей Украине и за ее пределами. Явление ценно тем, что породило частную инициативу и дало хороший толчок к развитию художественной керамики. Ведь ассортимент продукции диктовал теперь не производственный план, а рыночная конъюнктура и фактор конкуренции.

Адаптация к условиям

Спустя четверть века, сфера частного производства остается привлекательной для частного бизнеса. Регистрируются новые предприятия, на прилавках керамического рынка обновляется ассортимент, реагируя на актуальный спрос. После оккупации, к примеру, появилось много сувенирной продукции милитаристской тематики. Приспосабливаются к современности маркетинговые технологии - сейчас почти у каждого производителя есть свой сайт. Кроме того, многие размещают свои предложения на внешних интернет-сервисах для продаж, включая всемирного лидера - компанию Amazon. Еще одно отличие от раннего периода - вместо "челноков", продукцию теперь развозят оптовики. Последнее резонансное событие в этой отрасли, кстати, было связано именно с ними.

Напомним, что год назад силовики арестовали оптовую партию продукции, после чего керамисты-предприниматели организовали несколько массовых акций протеста, закончившихся вмешательством главы ДонОВГА и компромиссом. Частникам обещали мораторий на проверки, керамики обязались вывести бизнес из тени. По информации городского отдела экономики, легализовались после этого порядка 250 человек. 48 из них зарегистрировали частное предприятие, остальные - официально оформленные наемные работники. На текущий момент, по данным ОГНИ, в городской базе налогообложения числится 478 физических и 75 юридических лиц-предпринимателей, осуществляющих деятельность, связанную с производством керамических изделий.

По европейским стандартам

Что касается промышленного производства, то в постсоветском Славянске его связывают, в первую очередь, с братьями Виктором и Анатолием Левитами, которые сумели заинтересовать западных инвесторов и построить  в середине 2000-х два современных завода - "Зевс-Керамика" и "Керамические массы Донбасса". Первое ориентировано на выпуск итальянской плитки, второе представляет собой сортировочно-обогатительный комбинат. 

Мало кто знает, что построить такое предприятие в Славянске хотели еще в 1953 году. Но до реализации проект не довели, и следующие полвека добыча глины в карьерах выполнялась "допотопными" методами. Весной-летом 2014 года новые керамические заводы оказались под перекрестным артиллерийским огнем и получили несколько повреждений. Решение акционеров не эвакуировать предприятия из Славянска, а продолжать производство здесь, считается вторым днем рождения этих промышленных объектов.

О профессиональном празднике

В 2005 году Анатолий Левит, будучи первым руководителем города, инициировал новый местный праздник в первое воскресенье июля - День керамиков Славянска. Однако общегородского формата это событие так и не приобрело. Празднование проходит каждый год и носит характер внутренней вечеринки. В этом году оно проходило на свежепостроенной летней площадке комплекса "Корпорация Крона". 

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Комментарии к статье «Частная инициатива и иностранный капитал славянской керамики»

Ударив по крупным промышленным предприятиям, хаос 1990-х  породил и новую волну развития керамической отрасли - частную. Промышленное же производство в городе наладилось только в начале 2000-х.

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