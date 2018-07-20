Славянцам объяснили, чем «фейковое» судебное решение отличается от настоящего

От имени Славянского горрайонного суда в последнее время жителям города стали поступать фейковые "письма счастья". Администрация учреждения инициировала пресс-конференцию, на которой рассказали, как отличить подложный документ от настоящего. Встреча с журналистами проходила 12 июня.

По словам председателя суда Татьяны Хаустовой, поводом для нее стало обращение одной из жительниц города, которой пришло письмо с заочным решением Славянского горрайонного суда о взыскании долга в пользу организации. При изучении документа выяснилось, что решение фальшивое. Допуская, что случай такого подлога может быть весьма распространенным среди неразборчивых в средствах кредиторов, работники суда показательно сравнили настоящее и фейковое решения, и рассказали как отличить подлинник от фальшивки.

Контрольных маркеров оказалось несколько. Первым делом необходимо обратить внимание на верхнюю часть титульного листа, где расположено изображение. На поддельных документах здесь нарисована Фемида, в то время, как настоящее судебное решение содержит герб Украины (на фото). Признак государственности присутствует и в самом тексте настоящего решения - в нем непременно употребляется формула "именем Украины".

Сразу под "шапкой" обязательно должны быть указаны номера судебного производства и дела, по которому оно проводится. В конце каждого номера, через дефис или точку, проставлена цифра 243 - код Славянского горрайонного суда.

Следует обратить внимание и на последний лист документа. Здесь должна находиться подпись судьи, секретаря, официальная печать учреждения и отметка о вступлении решения в силу. В фальшивых документах вместо этого обычно расположена "страшилка", о том, что в случае неуплаты к должнику будут применяться принудительные меры взыскания.

В рассматривавшемся на пресс-конференции случае вместе с решением женщине прислали и "распоряжение" внести сумму задолженности на определенный расчетный счет. Татьяна Хаустова сообщила, что таких документов суд вообще не выдает, поскольку реализацией решения суда о взыскании занимается исполнительная служба. По ее словам, фейковые "письма счастья" изобилуют нарушениями инструкции по судебному делопроизводству, и специалисту не составляет труда отличить настоящий документ от сфальсифицированного. К сожалению, большинство граждан такими знаниями не располагает, вследствие чего они становятся потенциальными жертвами "развода".

В случае возникновения сомнений в подлинности принятого заочно судебного решения людям следует перепроверить наличие такого документа на сайте Славянского горрайонного суда sl.dn.court.gov.ua/sud0544/(наполняется с 2015 года) или по адресу ул. Добровольского, 2. Личные приемы граждан проводятся в рабочие дни с 9:00 до 12:00.