От туберкулеза теперь будут прививать один раз

В Украине вступил в силу новый календарь прививок для детей. По сути, приказ Минздрава №947 внес в него несколько изменений.

Теперь дети будут получать одну прививку БЦЖ против туберкулеза на 3-5 сутки после рождения. Ревакцинация БЦЖ в 7 лет отменена. В министерстве здравоохранения назвали это «обоснованным подходом с доказанной эффективностью». Такой подход соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и признан мировым медицинским сообществом.

Еще одно новшество касается вакцинации против гепатита В. Теперь вторую дозу вакцины ребенок будет получать, не в месяц, а в два. Отметим, что первую дозу новорожденный получает еще в роддоме.

Это позволит в будущем использовать комбинированную многокомпонентную вакцину, что уменьшит количество визитов на вакцинацию в первый месяц жизни ребенка.

Какие еще новые положения приказа могут заинтересовать родителей?

Дети, получившие вакцину БЦЖ, но у которых не произошло формирование рубчика, не подлежат повторной вакцинации, при условии, что в их карте прививок записана информация, подтверждающая факт введения вакцины от туберкулеза.

Перенесенный коклюш не является противопоказанием к введению АКДС. То же самое касается перенесенных кори, паротита и краснухи.

Если человек подвергся экстренному введению противостолбнячной сыворотки, это не влияет на его график вакцинации.

Наша справка

Сейчас в Украине обязательной является вакцинация детей от 10 опасных болезней: гепатита В, туберкулеза, полиомиелита, дифтерии, коклюша, столбняка, гемофильной инфекции, кори, краснухи, эпидемического паротита.