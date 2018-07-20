Спасатели пошли в поля

В Славянском районе сотрудники ГСЧС контролируют соблюдение требований пожарной безопасности при уборке и хранении урожая.

Представители 6-го пожарно-спасательного отряда 9 июля провели рейд по местам сбора ранних зерновых, направленный на профилактику возникновения пожаров.

Во время рейдов спасатели пообщались как с владельцами сельхозугодий, так и с рядовыми сотрудниками. Особое внимание уделили проверке первичных средств пожаротушения. Также акцент был сделан на строгом запрете сжигания стерни.

- Причиной пожара на хлебных полях может стать брошенный окурок или спичка. Поэтому, передвигаясь автомобилям или пешком вдоль полей, будьте осторожны с огнем, - говорит ведущий специалист отдела предотвращения ЧС Славянского райуправления ГСЧС Алена Сокур.