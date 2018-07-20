|19 июля 2018
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Хорошее онлайн-казино — это не только развлечение, но и возможность развить определенные навыки, которые пригодятся в жизни. А еще это способ избавиться от стресса, на время отвлечься от проблем, переключиться с ежедневных дел на что-то более интересное.
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• Охранник турбазы в Щурово кинул самодельную гранату в толпу людей
• В лагере «Ястребок» - массовое отравление детей
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• Huawei пересекла рубеж в 100 млн проданных с начала года смартфонов
• Районный парк «Лесной»: аллеи, водоем и… церковь?
• Частная инициатива и иностранный капитал славянской керамики
• В духе индустриализации, в ритме соцсоревнования
• День керамика: по старому стилю и по официальной версии
19 июля 2018
• Стрит-арт против индустрии развлечений
• «Фо степ» привез в Славянск медали с чемпионата Европы
• Открылось онлайн-казино и новый игровой клуб в Украине
18 июля 2018
• Анастасия Аболенцева стала бронзовым призером Кубка Украины по дзюдо
• У Прокофьева и Усманова – «золото», у Стукало – «бронза»
• Франция – двукратный чемпион мира по футболу
• Почему горгаз опечатывает колонки на улице Торской
• В Славянске может стать одним почетным жителем больше
• Почти 2500 славянцев не нужны деньги
• «Лицо города» остается в неприглядном виде
• Подача воды на Славянск сокращена
• Быть ли магазину на Почтовой, 12
• Депкорпусу Славянска предлагают утвердить кодекс этики
• Запасов хлора для очистки воды в Славянске осталось меньше, чем на месяц
• Власть при поддержке дворников в два раза подняла тарифы на обслуживание жилья
13 июля 2018
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Комментарии к статье «Открылось онлайн-казино и новый игровой клуб в Украине»
Хорошее онлайн-казино — это не только развлечение, но и возможность развить определенные навыки, которые пригодятся в жизни. А еще это способ избавиться от стресса, на время отвлечься от проблем, переключиться с ежедневных дел на что-то более интересное.