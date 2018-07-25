Каждый четвертый житель Славянска считает военные действия «бизнесом олигархов»

Эстонские активисты совместно с украинскими общественными организациями в рамках проекта «Стійка Україна» провели очень интересное исследование. По его результатам можно увидеть, какая часть жителей городов Донецкой области верит, что рядом идет российско-украинская война, а сколько убеждены, что это «разборки олигархов». Социологический проект дает также ответ на вопрос, сколько людей готовы впрячься в волонтерскую работу, а сколько считают, что это дело кого-то другого, например, местных властей.

Исследование проводилось в трех областях - Харьковской, Донецкой и Луганской. Более того, области были поделены на зоны - в зависимости от расстояния к линии боевых действий. Славянск стал одним из городов, жители которого участвовали в социологическом замере.

В волонтеры я б пошел

Как показали результаты опроса, 49% жителей Харьковской, Донецкой и Луганской областей готовы содействовать обеспечению безопасности в своем городе. Больше всего согласны вовлечься в процесс на Харьковщине, меньше всего - на Луганщине. 25% жителей готовы заниматься волонтерской деятельностью, 21% - помогать в госпиталях, 19% - хотят организовывать мероприятия, почти столько же (18%) - могут противодействовать враждебной пропаганде в соцсетях.

Причем больше всего готовы влиться в волонтерскую деятельность и обеспечивать безопасность переселенцы, молодежь, люди с высшим образованием, предприниматели, украиноязычные и семейные граждане.

- Это значительный потенциал, который при правильном вовлечении способен укрепить безопасность на всех уровнях, - считает руководитель проекта «Стійка Україна» Дмитрий Теперик. - Для этого необходимо задать вектор и полноценно развивать сотрудничество между государственным и гражданским сектором.

По его словам, в ходе исследования были установлены 5 пробелов, которые препятствуют сближению активистов и власти. К ним исследователи отнесли разрывы в ценностях, возможностях, целях, мотивации и коммуникации.

Гибридная война или бизнес

Судя по полученным результатам, в Донецкой области самый высокий уровень доверия имеет патрульная полиция, далее следуют волонтерские организации и ГСЧС. Причем, чем ближе к оккупированным территориям, тем ниже уровень доверия граждан к украинским государственным институтам власти.

Например, отвечая на вопрос о том, что сейчас происходит на Востоке Украины, славянцы и краматорчане дали такие ответы: «гибридная война России против Украины» (22%), «новый бизнес олигархов» (20%) и «война России против Запада» (10%). В Мариуполе ответы распределились так: «новый бизнес олигархов» (38%), «гибридная война России против Украины» (15%) и «война России против Запада» (10%). В Марьинке, которая расположена вблизи линии фронта, респонденты называли происходящее: «гражданской войной в Украине» (38%), «новым бизнесом олигархов» (22%) и «антитеррористической операцией» (18%).

Стоит отметить, что подавляющее большинство респондентов (67%), независимо от места проживания, считают себя недостаточно информированными о том, что делается в городе властями для безопасности жителей.

«Неэффективная коммуникация порождает недоверие, которое последовательно понижает мотивацию граждан заботиться о безопасности страны в целом», - отмечает член проектной команды Григорий Сенькив.

«Одноклассники» и «ВКонтакте» как рассадник пропаганды

Исследователи также провели анализ публичных записей и комментариев пользователей социальных сетей Facebook, ВК, ОК в трех областях. Выяснилось, что аудитория ВК - самая молодая. Здесь 86% пользователей моложе 34 лет. В «Одноклассниках» больше всего пользователей женского пола - 71%. Проанализировав при помощи компьютерных алгоритмов более чем 590 миллионов публичных записей от 2,8 миллиона пользователей, исследователи пришли к выводу, что через эти социальные сети на востоке Украины распространяется враждебная пропаганда. Около 5% из всех публичных постов в ВК и 16% в ОК имели антиукраинскую и прокремлевскую идеологическую окраску.

«Мы обнаружили, что запрет ВК и ОК в Украине имеет вполне измеряемый эффект на так называемый идеологический поток информации. В мае и июне 2018 года он снизился до уровня 2013-го, - приводит аргументы Григорий Сенькив.

В то же время исследователи считают неправильным переоценивать этот эффект. По их мнению, он имеет ограниченное действие, так как многие пользователи, настроенные против Украины, мигрировали в Facebook и распространяют враждебную пропаганду в этой соцсети.

Дмитрий Теперик, в свою очередь, замечает, что в Донецкой области самые обсуждаемые темы в соцсетях были связаны с положительным образом России и антиукраинскими настроениями. А на Луганщине жителей больше всего волновали вопросы безопасности.

кража и война - самые большие страхи

Проект также показывает, как изменилось мнение жителей востока страны о безопасности и обороне. По сравнению с 2014-2015 годами, 54% респондентов видят улучшения, 13% - отмечают ухудшения. Остальные не заметили особой разницы.

Интересно, что среди своих самых больших страхов 50% жителей Славянска назвали кражу в доме. 36% боятся активизации боевых действий, 24% - обстрела населенного пункта. 19% видят опасность в пьяных компаниях. 18% - в нарушениях правил дорожного движения. Столько же опасаются ограбления на улице.