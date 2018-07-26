Славянцам рассказали, как «Выжить вопреки»

Четыре года войны породили в обществе массу проблем. Их исследованиям посвящена книга "Выжить вопреки", с которой славянцев познакомили на презентации 23 июля в центральной городской библиотеке.

Представленное публике издание появилось по инициативе объединения негосударственных правозащитных организаций "Справедливость ради мира на Донбассе". С декабря 2014 года участники объединения занимаются документированием нарушений прав человека, адвокатированием интересов пострадавшего от войны гражданского населения и информационно-просветительской деятельностью.

Книга состоит их 6 разделов, посвященных проблемам, с которыми приходится сталкиваться жителям "горячей зоны". В фокус внимания исследователей вошли: факты обстрелов населенных пунктов; проблемы, возникающие вследствие размещения в них воинских подразделений; сложности с получением медицинской и правовой помощи; нарушение прав людей, содержащихся в заключении, прочее. В презентации "сборника отчетов", как позиционируют книгу инициаторы ее издания, участвовали два автора - сотрудница фонда "Восток-SOS" Наталья Каплун и руководитель общественной организации "Молода Просвіта Прикарпаття" Евгения Бардяк. Каждая из них рассказала о теме своего исследования.

Наталья Каплун собирала материалы об обстреле Бахмута в феврале 2015 года. В разделе приводятся свидетельства пострадавших людей, фотографии разрушений, схемы, показывающие траектории полета снарядов, рассказывается об информационной составляющей эпизода, квалифицированного как террористический акт. По убеждению исследователя, кроме физических травм, военные действия и порожденные ими проблемы наносят людям огромный психологический ущерб. Работу подытоживает список рекомендаций, направленных на решение обозначенных в разделе проблем.

Практически не освещенной за 4 года осталась тема, изучаемая Евгенией Бардяк. Доктор по образованию, она занимается вопросом оказания медицинской помощи людям, пострадавшим на востоке Украины - по обе линии фронта. К сожалению, констатирует автор, и на подконтрольной территории государство эту помощь не обеспечивает. Даже будучи освобожденным из плена, человек зачастую остается один на один с проблемами нарушения физического и психического здоровья. Раздел построен на информации, полученной из открытых источников и бесед с военными врачами.

Проектный менеджер общественной организации "Восточно-украинский центр общественных инициатив" Алина Боднар рассказала, что данная книга - не последнее издание серии сборников, документирующих нарушения прав человека в зоне боевых действий. Когда-нибудь, пусть через много лет, уверены общественники, собранные ими данные все же дойдут до отечественных и международных судов. Ввиду этого всех присутствующих попросили включиться в сбор материалов для последующих изданий.