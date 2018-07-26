 

facebook twitter google+

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска





Loading...

Фотофакт

Дорожное покрытие

Славянцам рассказали, как «Выжить вопреки»

Павел Коротенко
26 июля 2018 Просмотров: 43 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Книга "Выжить вопреки" - не коммерческий проект и раздается бесплатно. Привезенные в Славянск 20 экземпляров сразу же разобрали пришедшие на презентацию горожане, поэтому авторы пообещали прислать в библиотеку еще одну партию.

Четыре года войны породили в обществе массу проблем. Их исследованиям посвящена книга "Выжить вопреки", с которой славянцев познакомили на презентации 23 июля в центральной городской библиотеке.

Представленное публике издание появилось по инициативе объединения негосударственных правозащитных организаций "Справедливость ради мира на Донбассе". С декабря 2014 года участники объединения занимаются документированием нарушений прав человека, адвокатированием интересов пострадавшего от войны гражданского населения и информационно-просветительской деятельностью. 

Книга состоит их 6 разделов, посвященных проблемам, с которыми приходится сталкиваться жителям "горячей зоны". В фокус внимания исследователей вошли: факты обстрелов населенных пунктов; проблемы, возникающие вследствие размещения в них воинских подразделений; сложности с получением медицинской и правовой помощи; нарушение прав людей, содержащихся в заключении, прочее. В презентации "сборника отчетов", как позиционируют книгу инициаторы ее издания, участвовали два автора - сотрудница фонда "Восток-SOS" Наталья Каплун и руководитель общественной организации "Молода Просвіта Прикарпаття" Евгения Бардяк. Каждая из них рассказала о теме своего исследования.

Наталья Каплун собирала материалы об обстреле Бахмута в феврале 2015 года. В разделе приводятся свидетельства пострадавших людей, фотографии разрушений, схемы, показывающие траектории полета снарядов, рассказывается об информационной составляющей эпизода, квалифицированного как террористический акт. По убеждению исследователя, кроме физических травм, военные действия и порожденные ими проблемы наносят людям огромный психологический ущерб. Работу подытоживает список рекомендаций, направленных на решение обозначенных в разделе проблем.

Практически не освещенной за 4 года осталась тема, изучаемая Евгенией Бардяк. Доктор по образованию, она занимается вопросом оказания медицинской помощи людям, пострадавшим на востоке Украины - по обе линии фронта. К сожалению, констатирует автор, и на подконтрольной территории государство эту помощь не обеспечивает. Даже будучи освобожденным из плена, человек зачастую остается один на один с проблемами нарушения физического и психического здоровья. Раздел построен на информации, полученной из открытых источников и бесед с военными врачами.

Проектный менеджер общественной организации "Восточно-украинский центр общественных инициатив" Алина Боднар рассказала, что данная книга - не последнее издание серии сборников, документирующих нарушения прав человека в зоне боевых действий. Когда-нибудь, пусть через много лет, уверены общественники, собранные ими данные все же дойдут до отечественных и международных судов. Ввиду этого всех присутствующих попросили включиться в сбор материалов для последующих изданий.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

26 июля 2018

Тонна «товара» и черная касса: на чем попался скупщик металлолома

Подружка украла телефон

Жители «Варшавы» обворовывали соседей по алгоритму

В Славянске сделали еще один шаг на пути создания индустриального парка

Славянцев приглашают высказать мнение по обустройству парка «Лесной»

В Славянске пройдет масштабный литературно-художественный фестиваль

Молодежная команда из Славянска стала участником «Игор нескорених»

Славянцам рассказали, как «Выжить вопреки»

Тотальное балловство

25 июля 2018

Дзевульский и Лянге связали украинский Славянск и польский Опочно

«Шахтер» и «Динамо» представили новичков

Суперкубок Украины по футболу: Роковая ошибка Пятова, игровая дисциплина «Динамо», разборки на финише

Порхал, как бабочка, и жалил, как пчела. Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира по боксу

Почему задерживают выплату пенсий

Мусорных баков стало меньше, а ТБО - больше

Вопросы без ответов

Субсидии по новым тарифам пересчитают автоматически

Для оценивания жилья введут коэффициенты

Почему сотрудникам горводоканала не идет трудовой стаж и не начисляют субсидии

Дорожное покрытие

На базе школы-интерната №1 появится инклюзивно-ресурсный центр

Лях VS Зонтов: куда делись 52 миллиона гривен

Каждый четвертый житель Славянска считает военные действия «бизнесом олигархов»

20 июля 2018

Патрульный полицейский «погорел» на взятке

За «просроченный» нарезной карабин грозит статья

Спасаясь от погони, автовор прибежал к полицейским

Спасатели пошли в поля

Охранник турбазы в Щурово кинул самодельную гранату в толпу людей

В лагере «Ястребок» - массовое отравление детей

От туберкулеза теперь будут прививать один раз

Huawei пересекла рубеж в 100 млн проданных с начала года смартфонов

Также в разделе

В Славянске пройдет масштабный литературно-художественный фестиваль

— 26 июля 2018 —

На базе Центра культуры и окружающей среды 28 и 29 июля состоится культурное мероприятие всеукраинского уровня - "Славянская книжная толока". Об ожидающих горожан сюрпризах журналисты "ТВ плюс" расспросили директора фестиваля Игоря Гармаша.

Читать далее ⇒

Молодежная команда из Славянска стала участником «Игор нескорених»

— 26 июля 2018 —

Несколько дней назад из поездки во Львовскую область вернулась молодежная команда «Слов`янська січ», которая принимала участие в ежегодном соревновании «Ігри нескорених». Мероприятие традиционно проходило в селе Спрыня Самборского района.

Читать далее ⇒

Дзевульский и Лянге связали украинский Славянск и польский Опочно

— 25 июля 2018 —

Славянск посетила делегация города Опочно - центра польской керамики. Поляки приехали по приглашению общественной организации «Развитие инициатив». Несмотря на то, что поездка носила неформальный характер, она может дать далеко идущие результаты.

Читать далее ⇒

Каждый четвертый житель Славянска считает военные действия «бизнесом олигархов»

— 25 июля 2018 —

Эстонские активисты совместно с украинскими общественными организациями в рамках проекта «Стійка Україна» провели очень интересное исследование. По его результатам можно увидеть, какая часть жителей городов Донецкой области верит, что рядом идет российско-украинская война, а сколько убеждены, что это «разборки олигархов». Социологический проект дает также ответ на вопрос, сколько людей готовы впрячься в волонтерскую работу, а сколько считают, что это дело кого-то другого, например, местных властей.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Славянцам рассказали, как «Выжить вопреки»»

Четыре года войны породили в обществе массу проблем. Их исследованиям посвящена книга "Выжить вопреки", с которой славянцев познакомили на презентации 23 июля в центральной городской библиотеке.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

В Славянске сделали еще один шаг на пути создания индустриального парка

Славянцев приглашают высказать мнение по обустройству парка «Лесной»

Мусорных баков стало меньше, а ТБО - больше

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Тонна «товара» и черная касса: на чем попался скупщик металлолома

Подружка украла телефон

Жители «Варшавы» обворовывали соседей по алгоритму

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Почему задерживают выплату пенсий

Вопросы без ответов

Субсидии по новым тарифам пересчитают автоматически

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Тотальное балловство

Львиная доля

Скроение материи

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

«Шахтер» и «Динамо» представили новичков

Суперкубок Украины по футболу: Роковая ошибка Пятова, игровая дисциплина «Динамо», разборки на финише

Порхал, как бабочка, и жалил, как пчела. Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира по боксу

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

26 июля 2018

Тонна «товара» и черная касса: на чем попался скупщик металлолома

Подружка украла телефон

Жители «Варшавы» обворовывали соседей по алгоритму

В Славянске сделали еще один шаг на пути создания индустриального парка

Славянцев приглашают высказать мнение по обустройству парка «Лесной»

В Славянске пройдет масштабный литературно-художественный фестиваль

Молодежная команда из Славянска стала участником «Игор нескорених»

Славянцам рассказали, как «Выжить вопреки»

Тотальное балловство

25 июля 2018

Дзевульский и Лянге связали украинский Славянск и польский Опочно

«Шахтер» и «Динамо» представили новичков

Суперкубок Украины по футболу: Роковая ошибка Пятова, игровая дисциплина «Динамо», разборки на финише

Порхал, как бабочка, и жалил, как пчела. Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира по боксу

Почему задерживают выплату пенсий

Мусорных баков стало меньше, а ТБО - больше

Вопросы без ответов

Субсидии по новым тарифам пересчитают автоматически

Для оценивания жилья введут коэффициенты

Почему сотрудникам горводоканала не идет трудовой стаж и не начисляют субсидии

Дорожное покрытие

На базе школы-интерната №1 появится инклюзивно-ресурсный центр

Лях VS Зонтов: куда делись 52 миллиона гривен

Каждый четвертый житель Славянска считает военные действия «бизнесом олигархов»

20 июля 2018

Патрульный полицейский «погорел» на взятке

За «просроченный» нарезной карабин грозит статья

Спасаясь от погони, автовор прибежал к полицейским

Спасатели пошли в поля

Охранник турбазы в Щурово кинул самодельную гранату в толпу людей

В лагере «Ястребок» - массовое отравление детей

От туберкулеза теперь будут прививать один раз

Huawei пересекла рубеж в 100 млн проданных с начала года смартфонов

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top