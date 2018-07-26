Славянцам рассказали, как «Выжить вопреки»

|26 июля 2018
|Просмотров: 43
|
Четыре года войны породили в обществе массу проблем. Их исследованиям посвящена книга "Выжить вопреки", с которой славянцев познакомили на презентации 23 июля в центральной городской библиотеке.
Представленное публике издание появилось по инициативе объединения негосударственных правозащитных организаций "Справедливость ради мира на Донбассе". С декабря 2014 года участники объединения занимаются документированием нарушений прав человека, адвокатированием интересов пострадавшего от войны гражданского населения и информационно-просветительской деятельностью.
Книга состоит их 6 разделов, посвященных проблемам, с которыми приходится сталкиваться жителям "горячей зоны". В фокус внимания исследователей вошли: факты обстрелов населенных пунктов; проблемы, возникающие вследствие размещения в них воинских подразделений; сложности с получением медицинской и правовой помощи; нарушение прав людей, содержащихся в заключении, прочее. В презентации "сборника отчетов", как позиционируют книгу инициаторы ее издания, участвовали два автора - сотрудница фонда "Восток-SOS" Наталья Каплун и руководитель общественной организации "Молода Просвіта Прикарпаття" Евгения Бардяк. Каждая из них рассказала о теме своего исследования.
Наталья Каплун собирала материалы об обстреле Бахмута в феврале 2015 года. В разделе приводятся свидетельства пострадавших людей, фотографии разрушений, схемы, показывающие траектории полета снарядов, рассказывается об информационной составляющей эпизода, квалифицированного как террористический акт. По убеждению исследователя, кроме физических травм, военные действия и порожденные ими проблемы наносят людям огромный психологический ущерб. Работу подытоживает список рекомендаций, направленных на решение обозначенных в разделе проблем.
Практически не освещенной за 4 года осталась тема, изучаемая Евгенией Бардяк. Доктор по образованию, она занимается вопросом оказания медицинской помощи людям, пострадавшим на востоке Украины - по обе линии фронта. К сожалению, констатирует автор, и на подконтрольной территории государство эту помощь не обеспечивает. Даже будучи освобожденным из плена, человек зачастую остается один на один с проблемами нарушения физического и психического здоровья. Раздел построен на информации, полученной из открытых источников и бесед с военными врачами.
Проектный менеджер общественной организации "Восточно-украинский центр общественных инициатив" Алина Боднар рассказала, что данная книга - не последнее издание серии сборников, документирующих нарушения прав человека в зоне боевых действий. Когда-нибудь, пусть через много лет, уверены общественники, собранные ими данные все же дойдут до отечественных и международных судов. Ввиду этого всех присутствующих попросили включиться в сбор материалов для последующих изданий.
26 июля 2018
• Тонна «товара» и черная касса: на чем попался скупщик металлолома
• Жители «Варшавы» обворовывали соседей по алгоритму
• В Славянске сделали еще один шаг на пути создания индустриального парка
• Славянцев приглашают высказать мнение по обустройству парка «Лесной»
• В Славянске пройдет масштабный литературно-художественный фестиваль
• Молодежная команда из Славянска стала участником «Игор нескорених»
• Славянцам рассказали, как «Выжить вопреки»
25 июля 2018
• Дзевульский и Лянге связали украинский Славянск и польский Опочно
• «Шахтер» и «Динамо» представили новичков
• Суперкубок Украины по футболу: Роковая ошибка Пятова, игровая дисциплина «Динамо», разборки на финише
• Порхал, как бабочка, и жалил, как пчела. Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира по боксу
• Почему задерживают выплату пенсий
• Мусорных баков стало меньше, а ТБО - больше
• Субсидии по новым тарифам пересчитают автоматически
• Для оценивания жилья введут коэффициенты
• Почему сотрудникам горводоканала не идет трудовой стаж и не начисляют субсидии
• На базе школы-интерната №1 появится инклюзивно-ресурсный центр
• Лях VS Зонтов: куда делись 52 миллиона гривен
• Каждый четвертый житель Славянска считает военные действия «бизнесом олигархов»
20 июля 2018
• Патрульный полицейский «погорел» на взятке
• За «просроченный» нарезной карабин грозит статья
• Спасаясь от погони, автовор прибежал к полицейским
• Охранник турбазы в Щурово кинул самодельную гранату в толпу людей
• В лагере «Ястребок» - массовое отравление детей
• От туберкулеза теперь будут прививать один раз
• Huawei пересекла рубеж в 100 млн проданных с начала года смартфонов
— 26 июля 2018 —
На базе Центра культуры и окружающей среды 28 и 29 июля состоится культурное мероприятие всеукраинского уровня - "Славянская книжная толока". Об ожидающих горожан сюрпризах журналисты "ТВ плюс" расспросили директора фестиваля Игоря Гармаша.
— 26 июля 2018 —
Несколько дней назад из поездки во Львовскую область вернулась молодежная команда «Слов`янська січ», которая принимала участие в ежегодном соревновании «Ігри нескорених». Мероприятие традиционно проходило в селе Спрыня Самборского района.
— 25 июля 2018 —
Славянск посетила делегация города Опочно - центра польской керамики. Поляки приехали по приглашению общественной организации «Развитие инициатив». Несмотря на то, что поездка носила неформальный характер, она может дать далеко идущие результаты.
— 25 июля 2018 —
Эстонские активисты совместно с украинскими общественными организациями в рамках проекта «Стійка Україна» провели очень интересное исследование. По его результатам можно увидеть, какая часть жителей городов Донецкой области верит, что рядом идет российско-украинская война, а сколько убеждены, что это «разборки олигархов». Социологический проект дает также ответ на вопрос, сколько людей готовы впрячься в волонтерскую работу, а сколько считают, что это дело кого-то другого, например, местных властей.
Приветствую, гость! Вход
26 июля 2018
• Тонна «товара» и черная касса: на чем попался скупщик металлолома
• Жители «Варшавы» обворовывали соседей по алгоритму
• В Славянске сделали еще один шаг на пути создания индустриального парка
• Славянцев приглашают высказать мнение по обустройству парка «Лесной»
• В Славянске пройдет масштабный литературно-художественный фестиваль
• Молодежная команда из Славянска стала участником «Игор нескорених»
• Славянцам рассказали, как «Выжить вопреки»
25 июля 2018
• Дзевульский и Лянге связали украинский Славянск и польский Опочно
• «Шахтер» и «Динамо» представили новичков
• Суперкубок Украины по футболу: Роковая ошибка Пятова, игровая дисциплина «Динамо», разборки на финише
• Порхал, как бабочка, и жалил, как пчела. Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира по боксу
• Почему задерживают выплату пенсий
• Мусорных баков стало меньше, а ТБО - больше
• Субсидии по новым тарифам пересчитают автоматически
• Для оценивания жилья введут коэффициенты
• Почему сотрудникам горводоканала не идет трудовой стаж и не начисляют субсидии
• На базе школы-интерната №1 появится инклюзивно-ресурсный центр
• Лях VS Зонтов: куда делись 52 миллиона гривен
• Каждый четвертый житель Славянска считает военные действия «бизнесом олигархов»
20 июля 2018
• Патрульный полицейский «погорел» на взятке
• За «просроченный» нарезной карабин грозит статья
• Спасаясь от погони, автовор прибежал к полицейским
• Охранник турбазы в Щурово кинул самодельную гранату в толпу людей
• В лагере «Ястребок» - массовое отравление детей
• От туберкулеза теперь будут прививать один раз
• Huawei пересекла рубеж в 100 млн проданных с начала года смартфонов
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Славянцам рассказали, как «Выжить вопреки»»
Четыре года войны породили в обществе массу проблем. Их исследованиям посвящена книга "Выжить вопреки", с которой славянцев познакомили на презентации 23 июля в центральной городской библиотеке.