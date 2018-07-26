Молодежная команда из Славянска стала участником «Игор нескорених»

Несколько дней назад из поездки во Львовскую область вернулась молодежная команда «Слов`янська січ», которая принимала участие в ежегодном соревновании «Ігри нескорених». Мероприятие традиционно проходило в селе Спрыня Самборского района.

Исторические параллели

Место проведения игр выбрано неслучайно. Именно в селе Спрыня 74 года назад была создана УГВР (Українська головна визвольна рада). Поэтому каждый год сюда съезжается много украинцев: историков, деятелей культуры, представителей волонтерских проектов и общественных организаций, ветеранов и сегодняшних бойцов УПА, военнослужащих из других подразделений и обычных жителей Львовской области, чтящих историю украинского освободительного движения. С недавнего времени в формат знаменательной даты, отмечаемой 15 июля, включили еще один элемент – молодежные военно-патриотические спортивные соревнования «Ігри нескорених».

В этом году в состязании участвовали 8 команд – из Луганской, Донецкой, Херсонской и Полтавской областей, а также из разных районов Львовской области. Общее количество участников – около 150 человек возрастом от 14 до 20 лет.

Славянск представляла команда из 12 человек: 10 участников и 2 взрослых сопровождающих. Как выяснилось на месте, команда «Слов`янська січ» была самой сбалансированной по гендерному признаку, в ее составе были 5 девушек и 5 юношей. В остальных составах преобладали парни, что давало соперникам дополнительные шансы на успех. Ведь соревновательная программа состояла не только из интеллектуальных викторин, но и требовала серьезной физической подготовки. Тем не менее, ребята старались изо всех сил и в итоге заняли 4-е место в общекомандном зачете. Но запомнилось им, конечно, не только это.

Распорядок дня

Молодежный лагерь находился на базе спортивно-туристического оздоровительного комплекса «Прикарпаття» имени одного из основателей УГВР Кирилла Осьмака. Жили ребята в двухэтажных домиках, питались в столовой, где, по законам лагеря, приходилось нести дежурство. Активное утро начиналось в 7:00. Сначала зарядка, потом молитва, а далее – по распорядку. Каждый день приходилось участвовать в 1-2 соревновательных дисциплинах: стрельбе из пневматического оружия, перетягивании каната, армрестлинге, гиревом спорте, разжигании костра, повстанческом биатлоне, строевой подготовке, исполнении повстанческой песни и викторине на знание истории УПА. По словам ребят, программа была очень насыщенной, и к концу дня усталость давала о себе знать, так что на вечернюю дискотеку ходили далеко не все – некоторые предпочитали просто отдохнуть.

Любимым местом для девушек из Славянска стала протекающая рядом с лагерем горная речка, на которую они при первой возможности ходили купаться. Но и погружаясь в ледяную воду, нужно было оставаться начеку, ведь в любой момент мог прозвучать сигнал общего сбора, по которому нужно было стремглав и в любом виде мчаться на построение. На протяжении дня такой сбор объявлялся несколько раз, что не давало сильно расслабляться и чувствовать себя простым туристом.

Культурная программа

Во время пребывания в лагере участники соревнований поднимались на гору Дил, где в прошлом году, в честь погибших в бою с гитлеровцами воинов УПА, появилась «Башня памяти». Еще одно познавательное мероприятие – посещение музея Петра Сагайдачного в селе Кульчицы Самборского района.

Несколько экскурсий ребятам удалось совершить уже после закрытия игр, по пути домой. К примеру, они побывали на прямом эфире «Радио FM Галичина», встретились с первыми руководителями Львовской областной и Самборской районной госадминистраций. Стоит сказать, что эти встречи инициировали сами чиновники. По словам славянцев, в разговоре затрагивались разные темы, но больше всего львовяне расспрашивали о городе: какие в Славянске люди, как они живут и чем интересуются.

Очень понравилась участникам игр автобусная экскурсия по Львову, за которую они благодарят львовский Ротари-клуб, откликнувшийся на размещенную в Фейсбуке просьбу помочь в организации такого мероприятия.

Последним туристическим объектом стало знаменитое Межигорье. Здесь команда из Славянска побывала, чтобы заполнить время пересадки в Киеве. Спустя почти 10 дней после возвращения домой, ребята продолжают разбирать сделанные в поездке фотографии и упорядочивать новые контакты.

Своим результатом славянцы не очень довольны, однако никого в этом не обвиняют – признают, что нужно было лучше тренироваться. К соревнованиям в Спрыне они начали готовиться примерно за месяц. Теперь планы более серьезные, и к следующему лагерю они собираются начать подготовку уже с сентября этого года.