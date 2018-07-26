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Фотофакт

Дорожное покрытие

В Славянске пройдет масштабный литературно-художественный фестиваль

Павел Коротенко
26 июля 2018 Просмотров: 50 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

На базе Центра культуры и окружающей среды 28 и 29 июля состоится культурное мероприятие всеукраинского уровня - "Славянская книжная толока". Об ожидающих горожан сюрпризах журналисты "ТВ плюс" расспросили директора фестиваля Игоря Гармаша.

Технические нюансы организации

По его словам, подготовка к празднику литературы и искусства идет полным ходом. Внешне это проявляется в участившихся презентациях книг, в оформлении фасада и внутренних помещений ЦКиОС, установке перед ним сцены для музыкальной программы, размещении на билбордах анонсов о мероприятии и распространении через Укрпочту листовок с приглашениями. По Славянску их разнесут 48 тысяч - по количеству известных почтальонам почтовых ящиков. Запуская такую мощную информационную кампанию, организаторы рассчитывают привлечь на мероприятие по крайней мере 1% населения города, то есть около полутора тысяч человек. Получится ли этого достичь - покажут ближайшие выходные. 

Период отпусков для фестиваля - не самое удобное время, признает Игорь Гармаш. Хотя есть в этом и свой плюс, ведь мероприятие отлично разбавит летний событийный вакуум. И не воспользоваться шансом интересно провести время, может только совершенно далекий от культуры человек. В Славянске, надеются организаторы, процент таких людей невелик. К тому же, событие действительно ожидается нерядовое.

Культурный диалог

Рассчитанная на два дня программа будет проходить на нескольких локациях. На сцене перед ЦКиОС состоятся театрально-музыкальные постановки. В холле 1-го этажа разместятся стенды с новейшими книгами отечественных издательств, коих приедет на фестиваль около двух десятков. В помещении центра "Happy Hab" для детей и взрослых будет работать "Кніголісся", а комнаты и залы 2-го этажа отведут под встречи с известными писателями, поэтами, переводчиками, журналистами, актерами, режиссерами и представителями других направлений искусства. 

По информации оргкомитета, на участие в фестивале уже заявились свыше 100 гостей. Некоторые из них раньше бывали в Славянске, большинству только предстоит познакомиться с городом и составить о нем свое впечатление. Так что культурный обмен будет обоюдным, подчеркивает Игорь Гармаш. Ведь цель фестиваля - не только продемонстрировать славянцам современный срез украинской культуры, но и показать ее носителям другой, далекий от растиражированного стереотипа Славянск.

Вторая задача проекта - создать в городе команду, которой предстоит перенять фестиваль в следующем году, адаптировав его к местным культурным традициям или заложив таковые с нуля. В идеале событие должно стать ежегодным. Но это программа-максимум. Пока же горожан ждет дебют "Славянской книжной толоки". Время проведения - с 10:00 до 19:00. Вход бесплатный.

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Комментарии к статье «В Славянске пройдет масштабный литературно-художественный фестиваль»

На базе Центра культуры и окружающей среды 28 и 29 июля состоится культурное мероприятие всеукраинского уровня - "Славянская книжная толока". Об ожидающих горожан сюрпризах журналисты "ТВ плюс" расспросили директора фестиваля Игоря Гармаша.

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