Актуальные тенденции рынка современной бытовой техники

|26 июля 2018
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В течение нескольких лет телевизоры стандарта HD и UHD постепенно вытеснили традиционные «плоские» модели. Грамотная маркетинговая стратегия позволила производителям в сжатые сроки достучаться до кошельков потребителей.
Когда казалось, что технологическая революция завершена, на горизонте появился новый ориентир – формат 4К. Относительно недолго технология оставалась в тени менее успешного, с коммерческой точки зрения, проекта по внедрению 3D-вещания. Как только «сырой» во всех отношениях проект ушел в историю, производители приложили максимум усилий для улучшения качества «картинки».
В отличие от SD, HD и UHD формата, 4К разрешение предусматривает минимальный уровень разрешения на уровне 3840х2160 пикселей. Соотношение сторон при этом составляет 16:9. Само название говорит, что суммарное количество точек на экране составляет около 4 тысяч или, проще говоря, 4К. Производители новых телевизоров, с одной стороны, увеличили количество пикселей, а, с другой – уменьшили размер каждого. Теперь картинка стана насыщенной. Даже мельчайшая деталь не ускользнет от взора. Еще 1 параметр, получивший качественную трансформацию, называется частотой кадров. Авторизованный интернет магазин бытовой техники предлагает ТВ-приемники, способные отобразить до 69 миллиардов оттенков.
Перед покупкой телевизора нужно убедиться, что размер его диагонали составляет не менее 55 дюймов. На меньшем экране физически невозможно оценить всю прелесть технологии 4K. Второе условие – наличие контента с разрешением 4К. Если в регионе, где планируется использовать устройство каналов в таком качестве нет, то лучше остановиться на телевизионном приемнике UHD или Full HD. Сегодня они снабжены множеством полезных опций, например, ТВ-тюнер формата T/T2, S/S2, C или Smart TV. Те, у кого есть возможность просматривать четкий контент в формате 4К, должны обратить внимание на его модификацию с приставкой HDR. Речь идет о телевизионных приемниках с расширенным динамическим диапазоном.
Отличие, которое сразу бросается в глаза, связано с объемным и более естественным цветом. Экран уже воспринимается больше в качестве окна в мир развлечений. В отличие от 3D формата передачи изображения, ТВ-приемники с 4К HDR позволяют в большей степени окунуться в мир происходящего, не используя для этого дополнительного оборудования – столь неудобных очков.
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• Молодежная команда из Славянска стала участником «Игор нескорених»
• Основные преимущества электрических цепных пил
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• Мусорных баков стало меньше, а ТБО - больше
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В течение нескольких лет телевизоры стандарта HD и UHD постепенно вытеснили традиционные «плоские» модели. Грамотная маркетинговая стратегия позволила производителям в сжатые сроки достучаться до кошельков потребителей.