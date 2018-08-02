Что мешает развитию молодежных центров в Украине

|2 августа 2018
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24 июля в Министерстве молодежи и спорта Украины состоялась встреча активистов отечественных молодежных организаций с представителями Совета Европы. От Донецкой области в ней участвовала координатор платформы инициатив "Теплица" Анна Авдиянц.
Мероприятие было посвящено теме создания в нашей стране развитой сети молодежных центров, на которые полтора года назад взяло курс профильное министерство. В обсуждении принимали участие представители "молодежного" департамента Совета Европы, работники Министерства молодежи и спорта, а также действующего при нем Национального молодежного совета, члены Национальной ассоциации молодежный центров Украины, в состав которой входит и ПИ "Теплица".
Анализ актуальной ситуации показал, что инициатива правительства по созданию молодежных центров в разных регионах реализуется с неодинаковым успехом. К примеру, в Донецкой области их планировалось создать 85. На данный момент открыто 45, еще 40 пребывают в стадии подготовки. Примечательно, что действующие в Украине молодежные центры не имеют единого образца: есть среди них созданные при коммунальных учреждениях, есть "выросшие" на базе общественных организаций, есть разного рода гибридные модели.
К главным проблемам этой сферы участники встречи отнесли недостаточно проработанное законодательство и менталитет чиновников, норовящих "вписать" молодежные центры в программные рамки. На Донетчине внешне это выражается в цветовой гамме - все центры у нас окрашены в серо-оранжевый цвет. Внутренних противоречий существует еще больше.
По мнению Анны Авдиянц, чтобы оперативно реагировать на культурные и образовательные запросы молодежи, создаваемые и уже существующие центры должны иметь свободу в планировании своей работы. При коммунальной форме управления это невозможно, поскольку действовать тогда придется по плану городского совета, порой «для галочки». Позитивная сторона - непрерывность бюджетного финансирования. Свободу маневра дают гранты зарубежных спонсоров, хотя и в этом имеются свои ограничения, поскольку их тематика может не соответствовать местным особенностям. К тому же, грантовые проекты, как правило, недолгосрочны, вследствие чего общественным молодежным центрам приходится регулярно составлять и защищать новые заявки.
Платформа инициатив "Теплица", как и многие другие молодежные центры, сегодня пытается лавировать между этими сферами: помещение используют коммунальное, а програмную деятельность пытаются обеспечить за счет внешнего финансирования.
На встрече в Киеве представители СЕ порекомендовали создать при обладминистрациях молодежные советы, через которые можно будет лоббировать интересы разбросанных по городам центров. В Донецкой области такой орган уже создается, но будет ли применим западный опыт к нашим реалиям, на даном этапе трудно сказать.
Что касается будней "Теплицы", то сейчас здесь работают три направления: фотошкола, курсы украинского языка и детская песочная анимация. Вместе с этим, команда молодежного центра участвует во всех происходящих поблизости фестивалях и других общественных мероприятиях, а также генерирует собственные проекты. Один из них - акция "ВелоДвижОк", которая пройдет в Славянске 11 августа. Следите за анонсами.
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Комментарии к статье «Что мешает развитию молодежных центров в Украине»
24 июля в Министерстве молодежи и спорта Украины состоялась встреча активистов отечественных молодежных организаций с представителями Совета Европы. От Донецкой области в ней участвовала координатор платформы инициатив "Теплица" Анна Авдиянц.